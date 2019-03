Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható volt, hogy a Samsung nem hagyja annyiban: az egyik alelnök máris válaszolt a Huawei-vezér Galaxy Foldot bíráló szavaira.","shortLead":"Várható volt, hogy a Samsung nem hagyja annyiban: az egyik alelnök máris válaszolt a Huawei-vezér Galaxy Foldot bíráló...","id":"20190307_samsung_valasz_huweinek_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c738f3-80b1-4dd3-9155-8264441fc27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_samsung_valasz_huweinek_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 07. 11:33","title":"Visszaszólt a Samsung a Huaweinek: ne is erőlködjenek, jobb a Galaxy Fold, mint a Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7928f6fd-6cb0-47b2-8075-b4434fe5eb05","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A japán gyártó elkészítette a nemrégiben debütált Corolla aktív életstílust folytatóknak szánt új változatát.","shortLead":"A japán gyártó elkészítette a nemrégiben debütált Corolla aktív életstílust folytatóknak szánt új változatát.","id":"20190305_itt_az_uj_toyota_corolla_trek_megneztuk_a_enyhe_terepre_termett_ujdonsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7928f6fd-6cb0-47b2-8075-b4434fe5eb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a8e5e3-82fd-4606-9a5f-602b61fe1664","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_itt_az_uj_toyota_corolla_trek_megneztuk_a_enyhe_terepre_termett_ujdonsagot","timestamp":"2019. március. 05. 16:21","title":"Itt az új Toyota Corolla Trek, megnéztük a enyhe terepre termett újdonságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac85281-6f55-4a2a-b212-67bcea291036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csibráki halottasházban tapasztalt állapotokat egy elhunyt rokona fedezte fel. ","shortLead":"A csibráki halottasházban tapasztalt állapotokat egy elhunyt rokona fedezte fel. ","id":"20190306_Doglott_rovatok_es_szemethegy_is_volt_egy_magyarorszagi_halottashazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac85281-6f55-4a2a-b212-67bcea291036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ba5588-6499-4512-b663-a9a76dc8169f","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Doglott_rovatok_es_szemethegy_is_volt_egy_magyarorszagi_halottashazban","timestamp":"2019. március. 06. 15:59","title":"Döglött rovarok és szeméthegy is volt egy magyarországi halottasházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjával az Echo Tv készített interjút.","shortLead":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjával az Echo Tv készített interjút.","id":"20190306_M_Richard_Lehet_utalni_meg_gyulolkodni_de_legalabb_lenne_oka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd14c92-c17b-48fd-a28f-d1282e5d4b19","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_M_Richard_Lehet_utalni_meg_gyulolkodni_de_legalabb_lenne_oka","timestamp":"2019. március. 06. 09:34","title":"M. Richárd: Lehet utálni, meg gyűlölködni, de legalább lenne oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5e85f0-b935-4574-a70f-82a402527f9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár a kormány mostanában előszeretettel bírálja az ellenzéki pártok korábbi antiszemita megnyilvánulásait, az Emmi most megbízta azt a Domonkos Lászlót egy irodalomtörténeti könyv megírásával, aki legendás alaknak nevezte a fehérterror idején antiszemita tömeggyilkosságokat elkövető Héjjas Ivánt. Domonkos korábban az egekbe dicsérte Kásler könyvét. \r

