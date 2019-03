Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnökének gyereke született, Orbán kommentben gratulált a Facebookon. Vajon a csokot is megkapja Tóth?","shortLead":"Az MSZP elnökének gyereke született, Orbán kommentben gratulált a Facebookon. Vajon a csokot is megkapja Tóth?","id":"20190311_Orban_Viktor_gratulalt_Toth_Bertalannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe3e6e5-abc2-4727-804a-9dbb63ab7391","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Orban_Viktor_gratulalt_Toth_Bertalannak","timestamp":"2019. március. 11. 10:01","title":"Orbán Viktor gratulált Tóth Bertalannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint egyébként ennél is nagyobb arányú emelés kellene. ","shortLead":"A szakszervezet szerint egyébként ennél is nagyobb arányú emelés kellene. ","id":"20190311_Meg_a_30_szazalekos_pedagogusberemelesrol_sem_dontott_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab908b38-9fca-4bf6-9c40-d3cb7d57ac0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Meg_a_30_szazalekos_pedagogusberemelesrol_sem_dontott_a_kormany","timestamp":"2019. március. 11. 19:31","title":"Még a 30 százalékos pedagógusbér-emelésről sem döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05868dd4-d6e9-4172-85e8-9df85b5ad60a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy félhivatalos iráni hírügynökség szerint csak 7-re, de férje szerint 38 év és 148 korbácsütés az emberi jogi ügyvéd büntetése. ","shortLead":"Egy félhivatalos iráni hírügynökség szerint csak 7-re, de férje szerint 38 év és 148 korbácsütés az emberi jogi ügyvéd...","id":"20190312_Ferje_szerint_38_ev_bortonre_iteltek_az_emberi_jogi_ugyvednot_Iranban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05868dd4-d6e9-4172-85e8-9df85b5ad60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0867a2-020d-4fe1-88f1-5f02150e8bda","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Ferje_szerint_38_ev_bortonre_iteltek_az_emberi_jogi_ugyvednot_Iranban","timestamp":"2019. március. 12. 07:42","title":"Férje szerint 38 év börtönre ítélték az emberi jogi ügyvédnőt Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f369a9-e76a-44ac-abfa-4ee8283ed2c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gépen több mint százötvenen tartózkodtak. ","shortLead":"A gépen több mint százötvenen tartózkodtak. ","id":"20190310_Repulogep_zuhant_le_Etiopiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f369a9-e76a-44ac-abfa-4ee8283ed2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9882cf9b-f470-4d58-8c0c-65b321ae027a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_Repulogep_zuhant_le_Etiopiaban","timestamp":"2019. március. 10. 10:42","title":"Repülőgép zuhant le Etiópiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lokál is azzal próbálta menteni a menthetetlent, hogy azt indítványozta, tanúskodjanak Nagy Blanka szülei és osztályfőnöke a diáklány ellen. Pont annyira jött be, mint múlt héten az Origónak: semennyire. Az ítélet nem jogerős, már csak az eredeti karaktergyilkos anyagot közlő Ripost elleni per van hátra.","shortLead":"A Lokál is azzal próbálta menteni a menthetetlent, hogy azt indítványozta, tanúskodjanak Nagy Blanka szülei és...","id":"20190311_Ujabb_bukta_a_birosagon_Nagy_Blanka_a_bukasarol_cikkezo_Lokal_ellen_is_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a87e2e-4528-4eaa-9537-5dc7f6f720bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ujabb_bukta_a_birosagon_Nagy_Blanka_a_bukasarol_cikkezo_Lokal_ellen_is_nyert","timestamp":"2019. március. 11. 16:12","title":"Újabb bukta a bíróságon: Nagy Blanka a bukásáról cikkező Lokál ellen is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit külügyminiszter szerint akkor is szükségessé válhat a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) késleltetése, ha a londoni alsóház a jövő héten elfogadja a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodást.","shortLead":"A brit külügyminiszter szerint akkor is szükségessé válhat a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) késleltetése, ha...","id":"20190310_Mindenkeppen_halasztjak_a_Brexitet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b205ffc-633a-4d1b-8e46-ba2534576004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Mindenkeppen_halasztjak_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 10. 12:50","title":"Mindenképpen halasztják a Brexitet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hivatalosan is bejelentették a változást. ","shortLead":"Hivatalosan is bejelentették a változást. ","id":"20190311_Hivatalos_Zidane_visszater_a_Real_Madrid_kispadjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbf581a-7dce-467f-b798-37f6a481512a","keywords":null,"link":"/sport/20190311_Hivatalos_Zidane_visszater_a_Real_Madrid_kispadjara","timestamp":"2019. március. 11. 18:55","title":"Hivatalos: Zidane visszatér a Real Madrid kispadjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c6d36-2868-49bb-bf95-7df8a0e839ed","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az abszolút unikumnak számító hiperautó névválasztásával nem túl sokat törődött a gyártó.","shortLead":"Az abszolút unikumnak számító hiperautó névválasztásával nem túl sokat törődött a gyártó.","id":"20190311_korbejartuk_a_vilag_legdragabb_uj_autojat_a_6_kipufogos_bugattit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c6d36-2868-49bb-bf95-7df8a0e839ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c5a1fc-e969-4028-a5a4-ef9a03745eac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_korbejartuk_a_vilag_legdragabb_uj_autojat_a_6_kipufogos_bugattit","timestamp":"2019. március. 11. 13:21","title":"Körbejártuk a világ legdrágább új autóját, a 6 kipufogós Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]