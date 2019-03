Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4103552c-5585-4957-bdd6-94c8ece21b6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu számításai szerint alig több mint 30 ezer forintot kell fizetnie a miniszternek a lakásért havonta. ","shortLead":"A 24.hu számításai szerint alig több mint 30 ezer forintot kell fizetnie a miniszternek a lakásért havonta. ","id":"20190312_Palkovicsnak_is_van_egy_rendkivul_olcson_berelt_lakasa_a_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4103552c-5585-4957-bdd6-94c8ece21b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bf158d-2cab-4315-a30b-d3f5e4911108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Palkovicsnak_is_van_egy_rendkivul_olcson_berelt_lakasa_a_Varban","timestamp":"2019. március. 12. 07:54","title":"Palkovicsnak is van egy jutányos áron bérelt lakása a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4843945-3931-4e22-8531-250557c53e4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi szakértők legnagyobb félelme az, hogy a vírus egy halálos törzse az állatról emberre is képes átterjedni.\r

","shortLead":"Az egészségügyi szakértők legnagyobb félelme az, hogy a vírus egy halálos törzse az állatról emberre is képes...","id":"20190311_WHO_Nem_az_a_kerdes_lesze_influenzajarvany_hanem_hogy_mikor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4843945-3931-4e22-8531-250557c53e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f830cf-ea87-41b2-b769-56f589fa604a","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_WHO_Nem_az_a_kerdes_lesze_influenzajarvany_hanem_hogy_mikor","timestamp":"2019. március. 11. 14:29","title":"WHO: Nem az a kérdés, lesz-e influenzajárvány, hanem hogy mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a44506b-9190-4c8d-9baa-c42eb57fdd5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Márciusban 21 százalékkal olcsóbban utazhatnak a nők a berlini tömegközlekedéssel.","shortLead":"Márciusban 21 százalékkal olcsóbban utazhatnak a nők a berlini tömegközlekedéssel.","id":"20190312_Berlin_metrojegy_fizetesi_kulonbsegek_nojogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a44506b-9190-4c8d-9baa-c42eb57fdd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5aa96ae-ed4d-4b73-afba-6eb767f8d1f5","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Berlin_metrojegy_fizetesi_kulonbsegek_nojogok","timestamp":"2019. március. 12. 14:16","title":"Berlinben bevezetik a női jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa33a31-555f-40ce-a906-9b71aee28fa7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levegőben vette észre, hogy nincs nála a kisbabája. ","shortLead":"A levegőben vette észre, hogy nincs nála a kisbabája. ","id":"20190311_Visszafordult_az_utasszallito_mert_egy_utas_a_repteren_hagyta_a_gyereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa33a31-555f-40ce-a906-9b71aee28fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a00f21-c216-4243-8056-516286549d34","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Visszafordult_az_utasszallito_mert_egy_utas_a_repteren_hagyta_a_gyereket","timestamp":"2019. március. 11. 18:34","title":"Visszafordult az utasszállító, mert egy utas a reptéren hagyta a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc071c7-51a3-4fca-a21a-f1ec2f7e9c1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190312_Klubradio_Patai_lehet_Matolcsy_alelnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddc071c7-51a3-4fca-a21a-f1ec2f7e9c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1267aa7f-3161-4cff-ab01-be2bf59d3abb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Klubradio_Patai_lehet_Matolcsy_alelnoke","timestamp":"2019. március. 12. 15:35","title":"Klubrádió: Patai Mihály lehet Matolcsy alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc035efc-c6f5-43d5-a287-2b02d92f2ead","c_author":"Győrffy Dóra – Rácz András","category":"vilag","description":"\"Megtévesztő az a narratíva, hogy Magyarországnak a Nyugattal és a Kelettel is egyaránt és minden körülmények között jó kapcsolatokra kell törekedni\" – Györffy Dóra és Rácz András hozzászólása a Beszélgetések a jövőről vitasorozathoz.","shortLead":"\"Megtévesztő az a narratíva, hogy Magyarországnak a Nyugattal és a Kelettel is egyaránt és minden körülmények között jó...","id":"20190311_Vilagok_harca_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc035efc-c6f5-43d5-a287-2b02d92f2ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e983b2-3d42-4a44-befb-bad53e03922e","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Vilagok_harca_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 11. 14:35","title":"Világok harca Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb az derült ki, hogy már nemcsak a házastársaknak, hanem az élettársaknak is jár 2019. július 1-jétől a 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatás. Összeszedtük, honnan indult a program, és hol tart most.","shortLead":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb...","id":"20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb187f73-35f6-4602-973d-1540b13fe2e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","timestamp":"2019. március. 13. 07:30","title":"Hol tartunk most? Alig követhető ötleteléssel épül Orbán családvédelmi akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Ne veszélyeztessék a jövőnket elhamarkodott döntésekkel és sztrájkokkal\" – olvasható a Hankook-gyárban elhelyezett plakátokon. A nem sztrájkolóknak jutalmat ígérnek.","shortLead":"\"Ne veszélyeztessék a jövőnket elhamarkodott döntésekkel és sztrájkokkal\" – olvasható a Hankook-gyárban elhelyezett...","id":"20190311_Plakatokon_uzengetnek_a_Hankookgyarban_a_sztrajkoloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e7c26-3bff-4893-a936-81645fcf2f0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Plakatokon_uzengetnek_a_Hankookgyarban_a_sztrajkoloknak","timestamp":"2019. március. 11. 11:19","title":"Plakátokon üzengetnek a Hankook-gyárban a sztrájkolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]