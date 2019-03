Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7180d36-fad2-474c-9203-359b4da8beca","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az ikonikus F1 szellemi örökösének tekinthető Speedtail végsebessége meghaladja a 400 km/h-t. ","shortLead":"Az ikonikus F1 szellemi örökösének tekinthető Speedtail végsebessége meghaladja a 400 km/h-t. ","id":"20190313_megneztuk_a_mclaren_uj_hiperautojat_amiben_az_utasok_kozott_ul_a_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7180d36-fad2-474c-9203-359b4da8beca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa6cfd1-8dfe-4bd6-9546-72f5aa3e1f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_megneztuk_a_mclaren_uj_hiperautojat_amiben_az_utasok_kozott_ul_a_sofor","timestamp":"2019. március. 13. 06:41","title":"Megnéztük a McLaren új hiperautóját, amiben az utasok között ül a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","shortLead":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","id":"20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7d5070-2fdb-4195-ae1d-465f50a2fc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. március. 13. 15:38","title":"Busz ütött el egy gyereket Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a civil segítők elvégezték helyette a munka dandárját. Az \"Ágyat az anyukáknak\" elindítói viszont nem állnak le: hamarosan újabb akciót indítanak a gyerekkórházakban uralkodó állapotok javítására. ","shortLead":"Miután a civil segítők elvégezték helyette a munka dandárját. Az \"Ágyat az anyukáknak\" elindítói viszont nem állnak le...","id":"20190312_Veget_ert_az_agyat_az_anyukaknak_akcio_az_AEEK_mar_12_milliobol_meguszhatja_a_maradek_beszerzest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf6c5f1-2c39-41b2-b62c-108db02f18f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Veget_ert_az_agyat_az_anyukaknak_akcio_az_AEEK_mar_12_milliobol_meguszhatja_a_maradek_beszerzest","timestamp":"2019. március. 12. 15:46","title":"Véget ért az ágyat az anyukáknak akció: a \"maradék\" beszerzést már 1-2 millióból megúszhatja az ÁEEK ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Albérletre és irodára is többet költhetnek a képviselők, ismerteti az RTL Klub Híradója, és az is kiderül, hogy csak egy irányba kötődik össze a képviselők és az átlagember pénze.\r

","shortLead":"Albérletre és irodára is többet költhetnek a képviselők, ismerteti az RTL Klub Híradója, és az is kiderül, hogy csak...","id":"20190312_Csak_felfele_mozog_egyutt_az_atlagber_es_a_kepviselok_javadalma_lefele_mar_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a746b1db-b9a9-4c06-b06f-65421842be98","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Csak_felfele_mozog_egyutt_az_atlagber_es_a_kepviselok_javadalma_lefele_mar_nem","timestamp":"2019. március. 12. 20:59","title":"Csak felfele mozog együtt az átlagbér és a képviselők javadalma, lefele már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35fd7f4-c56a-4b3d-8232-80b8a03ae229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kinek mihez van tehetsége, ugyebár.","shortLead":"Kinek mihez van tehetsége, ugyebár.","id":"20190313_Ilyen_amikor_Keira_Knightley_a_fogain_jatssza_el_a_Despacitot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c35fd7f4-c56a-4b3d-8232-80b8a03ae229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c5a4cd-626a-4e4a-8c94-1b37e2405b1d","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Ilyen_amikor_Keira_Knightley_a_fogain_jatssza_el_a_Despacitot","timestamp":"2019. március. 13. 11:31","title":"Ilyen, amikor Keira Knightley a fogain játssza el a Despacitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1b7e13-cea0-4dda-ae70-a2e4a35ae000","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oroszlányi Wescast gyárban egy műszak alatt elérték a dolgozók, amit akartak. Magyarország ajánlata a fiataloknak a biztonságos környezet és a biztos jövő – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, a Hungexpón, a XII. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján.","shortLead":"Magyarország ajánlata a fiataloknak a biztonságos környezet és a biztos jövő – mondta Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20190312_Orban_uzent_a_tanaroknak_Neveljenek_hazaszereto_fiatalokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f3b65a-66db-4294-a75a-8880afe4abdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Orban_uzent_a_tanaroknak_Neveljenek_hazaszereto_fiatalokat","timestamp":"2019. március. 12. 12:12","title":"Orbán üzent a tanároknak: Neveljenek hazaszerető fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]