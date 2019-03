Miután hazatért egy amerikai–magyar szakmai konferenciáról, Novák Katalin dicsekedve végigturnézta a NER-médiát azzal, mennyire el van ájulva „Amerika” az Orbán-kormány családtámogatási know-how-jától. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkárát nem lehet szerénységgel vádolni, amikor kormányát dicséri: megfogalmazása szerint a konferencia felszólalói, de még a „hétköznapi emberek is „úgy gondolják, hogy világelső a mi kis országunk a családtámogatás, a családi értékek megjelenítése terén”.

Az MTI-ben is lehozott dicshimnusz/tudósítás szerint Washingtonban a Tegyük ismét naggyá a családokat címmel megrendezett konferenciát a Kongresszusi Könyvtár dísztermében tartották, itt lépett fel Novák Katalin, hogy beszámoljon a magyar kormány családpolitikai intézkedéseiről és terveiről. És mint kiemelte, többszörösen megérte, mert nemcsak pozitív visszajelzéseket kapott, de minket utánoznának, legalábbis sokan megkeresték, hogy szeretnék részleteiben is megismerni az új szabályozást. Novák az Emmi kampányfilmjeit is bemutatta kint, így a Szülőnek lenni életre szóló kaland címet viselő videót is, és ezeket elmondása szerint „tapsvihar fogadta”.

Kiderült, főleg a 4 gyermekes nőknek járó személyijövedelemadó-mentesség hozta lázba az amerikaiakat, és „rendkívüli elismeréssel adóztak annak a magyar kormánydöntésnek, amely lehetővé teszi, hogy a családtámogatásokat már a magzati élet idején is igénybe lehessen venni”. "Már most is rengetegen jelezték, hogy szeretnék folytatni velünk a közös munkát. Egyszerűen kíváncsiak, hogy a magyar családpolitika mitől sikeres" – tette hozzá.

Az MTI-tudósítás végén "futottak még"

Hogy név szerint kik ezek a magyar családpolitikai know-how-ért – Novák szerint – jelentkező amerikai fontosságok, azt a nemzeti hírügynökség tudósítása – a legvégére biggyesztve – éppen csak felsorolta: „Beszédet mondott Mercedes Schlapp, a Fehér Ház stratégiai kommunikációs igazgatója, Kathryn Talento, a Fehér Ház Belpolitikai Tanácsának munkatársa, Tony Perkins, a Családkutató Tanács elnöke, Susan Yoshihara, a Katolikus Családi és Emberi Jogi Intézet alelnöke és Gorka Sebestyén volt elnöki tanácsadó”.

A visszafogottság valószínűleg nem véletlen: Novák ugyanis valójában az USA politikai életének meglehetősen kétes/hiperkonzervatív/ciki szereplőivel parolázott. Összeszedtük, mit érdemes tudni a magyar–amerikai családügyi összejövetel helyi résztvevőiről.

Aki szerint a melegházasság = feleségül venni egy lovat

Tony Perkins, a Családkutató Tanács elnöke, az egyik legismertebb homofób aktivista az USA-ban. Perkins az, aki egyebek mellett azt mondta, hogy az azonos neműek házassága olyan, mintha az ember egy lovat venne feleségül.

Amikor a melegjogi szervezetek Jobb lesz (It Gets Better) néven programot indítottak azért, hogy felkészítsék a fiatal melegeket és leszbikusokat az ellenük indított támadások kezelésére, Perkins közölte: a gusztustalan ötlet célja, gyerekeket toborozni a melegtársadalom létszámának a növelésére.

Perkins több alkalommal igyekezett párhuzamot vonni a pedofília és a homoszexualitás között, szerinte „míg az aktivisták azt ismételgetik, hogy a pedofília teljesen más, mint a homoszexualitás, a bizonyítékok arra utalnak, hogy a kettő között aránytalanul nagy átfedés van” . Ráadásul arra is több bizonyíték van, hogy kapcsolatot ápolt Ku-Klux-Klan-tagokkal.

Aki szerint a fogamzásgátló gyilkol

E nézethez passzol Susan Yoshihara gondolatvilága is. A katolikus Családi és Emberi Jogi Intézet alelnöke előszeretettel hivatkozik arra, hogy „a legújabb és legjobb tudományos kutatások megcáfolták azokat az állításokat, amelyek szerint teljesen mindegy, hogy a gyerekeket heteroszexuális vagy homoszexuális szülők nevelik fel”.

Kathryn Talento, a Fehér Ház belpolitikai tanácsának a munkatársa többször is írt arról, hogy a fogamzásgátló tabletták már a méhben lévő embriókat ölik meg, s egy tanulmányra hivatkozva azt is állította, ezek szedése növeli a meddőség veszélyét. A dokumentum létezik ugyan, de a tudományos kutatások döntő többsége szerint nincs kapcsolat a meddőség és a fogamzásgátló tabletták szedése között.

Novák a Tv2-ben külön kiemelte, hogy a Fehér Ház stratégiai kommunikációs igazgatója is ott volt a konferencián, nyilván csak az interjú rövidsége miatt nem tért ki arra, hogy szintén olyan valakiről van szó, aki hiperkonzervatív módon áll a családok kérdéséhez. Mercedes Schlapp még 2012-ben politikai merényletnek és a legrosszabb fajta politizálásnak nevezte azt, hogy Barack Obama akkori elnök kiállt a melegházasság engedélyezése mellett. Szerinte Obama döntése miatt sok választó úgy érzi majd, hogy elárulták, sőt, vallási szabadságukat veszélyezteti Obama liberális programjának az erőltetése.

Lényeg, hogy Trump családpárti

Donald Trump egykori ,magyar származású, szélsőjobboldali eszmékkel szimpatizáló tanácsadójáról, Gorka Sebestyénről sokszor írtunk. Korábban magyarországi jobboldali kormányok támogatója is volt, a rendszerváltás után Antall József miniszterelnöksége idején a honvédelmi minisztériumban dolgozott, majd Orbán Viktornak is adott tanácsokat, igaz, legutóbb kiderült, hogy éppen körözés volt ellene idehaza, miközben Washingtonban találkozott Szijjártó Péter külügyminiszterrel.

Szélsőséges jobboldali megnyilvánulása miatt kritizálták, mikor Trump beiktatásán kitűzte Horthy Miklós kormányzó elitjének egykori jelképét, a Vitézi Rendet. Az amerikai sajtóban ezt úgy értelmezték, hogy miután Horthy kollaborált a nácikkal, így Gorka tulajdonképpen egy náci szimbólumot viselt.

Próbáltuk valamilyen emlékezetes családpolitikai megmozdulását felidézni, de ilyet nem találtunk. Azt annál inkább, amikor kifejtette: Trump elnök azért tiltotta meg, hogy transzneműek is belépjenek az amerikai hadseregbe, mert segíteni akart ezeken az embereken, „csupán emberbaráti szeretettől vezényelve teszi, amit tesz” a kirekesztéssel.

Ehhez legalább tökéletesen passzol, hogy Novák azzal a meggyőződéssel tért haza: a legfontosabb, hogy az USA-nak Trump „személyében családpárti, életpárti” elnöke van.