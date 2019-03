Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a példa az Egyesült Államok számára a családpolitika területén, ők is szeretnének azon az úton továbbfejlődni, ahol mi haladunk – ezzel a tapasztalattal tért haza egy washingtoni konferenciáról Novák Katalin. Az államtitkár Washingtonból hazatérve a Tv2-ben lelkendezett arról, hogy világelsők vagyunk, vastapsot kaptak az Emmi kampányfilmjei, Trump pedig szerencsére családpárti.","shortLead":"Magyarország a példa az Egyesült Államok számára a családpolitika területén, ők is szeretnének azon az úton...","id":"20190318_Novak_elszallt_a_Tv2n_a_vilagelso_csaladpolitikankat_utanozna_az_USA_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b420d1-be31-48b2-b1ce-0419edf0d430","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Novak_elszallt_a_Tv2n_a_vilagelso_csaladpolitikankat_utanozna_az_USA_is","timestamp":"2019. március. 18. 10:08","title":"Novák elszállt a Tv2-n: az Orbán-kormány \"világelső” családpolitikáját majmolná az USA is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f38159-34b3-4f3d-8941-a5163291cd26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetőknek abból lett elege, hogy nem olvassák be a követeléseiket. ","shortLead":"A tüntetőknek abból lett elege, hogy nem olvassák be a követeléseiket. ","id":"20190317_Video_Rohamrendorok_vittek_el_tuntetoket_a_szerb_kozteve_epuletebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94f38159-34b3-4f3d-8941-a5163291cd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9fe232-e38a-4ab9-8708-ef4832197727","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Video_Rohamrendorok_vittek_el_tuntetoket_a_szerb_kozteve_epuletebol","timestamp":"2019. március. 17. 11:31","title":"Videó: Rohamrendőrök vittek el tüntetőket a szerb köztévé épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","shortLead":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","id":"20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc01b029-a4dd-48d0-acfa-0aaf2ce92198","keywords":null,"link":"/sport/20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","timestamp":"2019. március. 16. 18:31","title":"Zidane győzelemmel tért vissza a Real kispadjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánok nyelik el a kibocsátott szén-dioxid csaknem egyharmadát, a klímaváltozás nélkülük sokkal súlyosabb lenne. A világ vizeinek is van azonban egy maximális tárolási kapacitása.","shortLead":"Az óceánok nyelik el a kibocsátott szén-dioxid csaknem egyharmadát, a klímaváltozás nélkülük sokkal súlyosabb lenne...","id":"20190316_klimavaltozas_legkorbe_kerulo_szendioxid_elnyelese_oceanok_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9f39ec-e51d-4ce2-8a5a-1f429872c942","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_klimavaltozas_legkorbe_kerulo_szendioxid_elnyelese_oceanok_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. március. 16. 16:03","title":"Ha így folytatódik a globális felmelegedés, meg fognak telni szén-dioxiddal az óceánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8419c3-59e5-4398-8b97-4dc6829dfcb7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A prémium kategóriás japán gyártó előrukkolt valaha készült legkisebb SUV modelljével. Mi pedig kipróbáltuk és megvizsgáltuk, hogy belül mennyire kicsi a teljesen új platformra épülő Lexus UX.","shortLead":"A prémium kategóriás japán gyártó előrukkolt valaha készült legkisebb SUV modelljével. Mi pedig kipróbáltuk és...","id":"20190317_lexus_ux_hibrid_divatterepjaro_teszt_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc8419c3-59e5-4398-8b97-4dc6829dfcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c9004-6978-4f9c-aee5-f8206ff7a985","keywords":null,"link":"/cegauto/20190317_lexus_ux_hibrid_divatterepjaro_teszt_menetproba","timestamp":"2019. március. 17. 14:00","title":"Ki a kicsit nem becsüli: kipróbáltuk a Lexus UX hibrid divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d883043c-0b7c-4a56-84cb-33bf30eff5bc","c_author":"Szabó Gábor-Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Egzotikus állatok csontjai segítségével magyarázzák el a pécsi állatkertben a különböző fajok anatómiai sajátosságait a gyerekeknek. Víziló és tigris koponyája, kígyó csontváza, tengeri sügér és számtalan más különlegesség is megtalálható itt. Mindegyik kézbe fogható, tapogatható, és a legnagyobb is elég könnyű ehhez. Ha pedig valamelyik véletlenül eltörne, bármikor lehet újat nyomtatni.","shortLead":"Egzotikus állatok csontjai segítségével magyarázzák el a pécsi állatkertben a különböző fajok anatómiai sajátosságait...","id":"20190316_3d_nyomtatott_allat_csontvaz_pte_3d_modellek_pecsi_allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d883043c-0b7c-4a56-84cb-33bf30eff5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d07c6c8-9ce7-4188-9ab9-f295ce6f6c4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_3d_nyomtatott_allat_csontvaz_pte_3d_modellek_pecsi_allatkert","timestamp":"2019. március. 16. 12:00","title":"3D-nyomtatott állatcsorda várja a bevetést Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d045b2d-5000-47fe-b732-b94ac9c0e70a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folyamatosan ellenőrzik az osztrák rendőrök az ott dolgozó külföldieket; lakásháború tört ki Hódmezővásárhelyen; alig van nap, amikor ne változnának a családvédelmi akcióterv szabályai. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Folyamatosan ellenőrzik az osztrák rendőrök az ott dolgozó külföldieket; lakásháború tört ki Hódmezővásárhelyen; alig...","id":"20190317_Es_akkor_az_osztrak_rendor_felebresztette_a_magyar_vendegmunkast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d045b2d-5000-47fe-b732-b94ac9c0e70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18967d9-c36b-435b-93a5-cd3c9ba984eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_Es_akkor_az_osztrak_rendor_felebresztette_a_magyar_vendegmunkast","timestamp":"2019. március. 17. 07:00","title":"És akkor az osztrák rendőr felébresztette a magyar vendégmunkást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8d3645-e035-4bea-811c-aec8e43d1a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az észak-déli győri közlekedési főtengely hiányzó szakaszaként épül a híd a Mosoni-Dunán.","shortLead":"Az észak-déli győri közlekedési főtengely hiányzó szakaszaként épül a híd a Mosoni-Dunán.","id":"20190318_gyor_hid_elkerulo_korgyuru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8d3645-e035-4bea-811c-aec8e43d1a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa2120e-f23c-43f5-aec8-30f9bb11f18d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190318_gyor_hid_elkerulo_korgyuru","timestamp":"2019. március. 18. 08:08","title":"Új, négysávos híd épül Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]