Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fde58554-2722-4a07-a123-85fa00bd4310","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a drónok igen komoly veszélyt jelentenek a repülőgépekre, az amerikai Dayton Egyetemen azonban egy kísérlettel is megmutatták, milyen komoly pusztítást tud végezni egy alig 1 kg-os szerkezet.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a drónok igen komoly veszélyt jelentenek a repülőgépekre, az amerikai Dayton...","id":"20190331_dron_repulogep_baleset_dji_phantom_2_mooney_m20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde58554-2722-4a07-a123-85fa00bd4310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa30464-f36e-4d3a-a901-5d3b7da95bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_dron_repulogep_baleset_dji_phantom_2_mooney_m20","timestamp":"2019. március. 31. 19:03","title":"Videó: ez történik, ha 383 km/h-nál drón csapódik a repülőgép szárnyának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4557c963-2f74-4347-b936-73c28763588c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, egy 2016-os városligeti ügy miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot, mert nem jelent meg egy tárgyaláson. ","shortLead":"Kiderült, egy 2016-os városligeti ügy miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot, mert nem jelent meg egy tárgyaláson. ","id":"20190401_Kiengedtek_Gulyas_Martont_a_fogdabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4557c963-2f74-4347-b936-73c28763588c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894175d1-4648-4b8f-9dd4-c32f857d7e18","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Kiengedtek_Gulyas_Martont_a_fogdabol","timestamp":"2019. április. 01. 12:15","title":"Kiengedték Gulyás Mártont a fogdából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiemelt támogatást kap az export.","shortLead":"Kiemelt támogatást kap az export.","id":"20190402_Megint_keszul_valamire_a_kormany_a_divatiparban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1493305-fd0c-4246-a29d-e475af422053","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Megint_keszul_valamire_a_kormany_a_divatiparban","timestamp":"2019. április. 02. 10:37","title":"Megint készül valamire a kormány a divatiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérelmezők ezért a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak.","shortLead":"A kérelmezők ezért a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak.","id":"20190401_Felfuggesztettek_a_nev_es_nemvaltoztatasi_kerelmek_elbiralasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5712fd91-31ab-4df1-923f-ed5cd1520428","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Felfuggesztettek_a_nev_es_nemvaltoztatasi_kerelmek_elbiralasat","timestamp":"2019. április. 01. 16:10","title":"Felfüggesztették a név- és nemváltoztatási kérelmek elbírálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A babaváró támogatással adott kölcsönt és az autóvásárlási támogatást érinti a most megszavazott törvény.","shortLead":"A babaváró támogatással adott kölcsönt és az autóvásárlási támogatást érinti a most megszavazott törvény.","id":"20190401_Elfogadtak_a_csaladvedelmi_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1145e235-a3b3-43c9-b678-2641baf115a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Elfogadtak_a_csaladvedelmi_torvenyt","timestamp":"2019. április. 01. 16:38","title":"Elfogadták a családvédelmi törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók visszapillantó tükrével is \"harcot\" vívó madarak időszaka. Az egyesület szerint a folyamatos kopogtatás sokakat zavarhat, emellett a madarak meg is sérülhetnek. ","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók...","id":"20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7832ebc7-2670-4fdb-ad08-bfccd6d629b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","timestamp":"2019. április. 02. 15:33","title":"Jön a tükörképükre támadó madarak időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Safari Club elnöke úgy igényelt egy gemenci területet, hogy a klubban nem tudtak erről, írja az Átlátszó. Halmágyi-Takács István fillérekért kapott a Várban bérlakást, de elefántot lő Afrikában.\r

\r

","shortLead":"A Safari Club elnöke úgy igényelt egy gemenci területet, hogy a klubban nem tudtak erről, írja az Átlátszó...","id":"20190401_Atlatszo_vadaszteruleti_botranyt_okozott_a_Semjent_kitunteto_vadasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b542d42c-43be-475e-9a3b-5f7c20312fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Atlatszo_vadaszteruleti_botranyt_okozott_a_Semjent_kitunteto_vadasz","timestamp":"2019. április. 01. 13:15","title":"Átlátszó: vadászterületi botrányt okozott a Semjént kitüntető vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbcdf08-37c6-469f-81a7-84d22ba39d9d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy két és fél milliárd éves, vagyis a Japánban talált eddigi legidősebb kőzetet fedezték fel a kutatók a nyugat-japán Simane prefektúrában.","shortLead":"Egy két és fél milliárd éves, vagyis a Japánban talált eddigi legidősebb kőzetet fedezték fel a kutatók a nyugat-japán...","id":"20190331_25_milliard_eves_kozet_japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cbcdf08-37c6-469f-81a7-84d22ba39d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d593d5bb-2feb-4d6e-b811-238ee682e1fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_25_milliard_eves_kozet_japanban","timestamp":"2019. március. 31. 20:03","title":"Találtak egy 2 500 000 000 éves követ Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]