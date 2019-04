Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mondott el minden részletet a zuglói parkolási mutyiról Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje, aki a Magyar Narancsnak adott interjút.\r

","shortLead":"Nem mondott el minden részletet a zuglói parkolási mutyiról Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd...","id":"20190403_Karacsony_fenyegeti_a_Fideszt_es_az_MSZPt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081ac6ad-a97f-48f0-945a-9ed6f9d88fa5","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Karacsony_fenyegeti_a_Fideszt_es_az_MSZPt","timestamp":"2019. április. 03. 15:43","title":"Karácsony fenyegeti a Fideszt és az MSZP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Salvini jövő hétfőre hívta Milánóba egyeztetni a potenciális pártokat. ","id":"20190402_A_FIdeszt_is_varjak_Salvini_jobboldali_partcsaladjaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e98eaf8-f85a-4ba2-a04a-c7194577f194","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_A_FIdeszt_is_varjak_Salvini_jobboldali_partcsaladjaba","timestamp":"2019. április. 02. 20:21","title":"A Fideszt is várják Salvini jobboldali pártcsaládjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc609995-fe57-4fb6-b8c6-2cf40cde5624","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legtöbb porszívóját értékesítő Dyson előállt a tavaly kiadott – szokatlanul erősen szívó – háztartási gépének továbbfejlesztett változatával.","shortLead":"A világ egyik legtöbb porszívóját értékesítő Dyson előállt a tavaly kiadott – szokatlanul erősen szívó – háztartási...","id":"20190404_dyson_v11_porszivo_okosporszivo_intelligens_porszivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc609995-fe57-4fb6-b8c6-2cf40cde5624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2bb2f2-b7dd-4001-abe2-06ece1816050","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_dyson_v11_porszivo_okosporszivo_intelligens_porszivo","timestamp":"2019. április. 04. 12:03","title":"10 évig fejlesztették: izgalmas porszívóval állt elő a Dyson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyébként nem zavarja a csaholás.","shortLead":"Egyébként nem zavarja a csaholás.","id":"20190404_Nagy_Blanka_cafolja_a_kormanymedia_vadjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df226d2-5907-4c90-b778-0b591402a968","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Nagy_Blanka_cafolja_a_kormanymedia_vadjait","timestamp":"2019. április. 04. 11:44","title":"Nagy Blanka cáfolja a kormánymédia vádjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG a pletykák szerint bejelentkezne a T-Systemsért – állítja a 4iG tulajdonosának egykori újságja.","shortLead":"A 4iG a pletykák szerint bejelentkezne a T-Systemsért – állítja a 4iG tulajdonosának egykori újságja.","id":"20190403_Meszaros_Lorinc_volt_ujsagja_Meszaros_informatikai_cegenek_nagy_terveirol_ir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c21ccc-174d-43d2-b976-0c8bb0f615ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Meszaros_Lorinc_volt_ujsagja_Meszaros_informatikai_cegenek_nagy_terveirol_ir","timestamp":"2019. április. 03. 11:07","title":"Mészáros Lőrinc volt újságja szerint Mészáros informatikai cége megveheti a T-Systems-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1939d33-56a0-4e3a-a96d-979641efc95d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három török és tizenegy iraki volt a rakomány.","shortLead":"Három török és tizenegy iraki volt a rakomány.","id":"20190404_Tizennegy_hatarserto_probalkozott_egy_bolgar_kamionban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1939d33-56a0-4e3a-a96d-979641efc95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934e3c6a-44e9-4a3e-9d4c-7915a9e907c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Tizennegy_hatarserto_probalkozott_egy_bolgar_kamionban","timestamp":"2019. április. 04. 07:57","title":"Tizennégy határsértő próbálkozott egy bolgár kamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d002ff-1623-433f-b0a5-7636d3f24c32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt is közölte, legfeljebb három-négy futóversenyt engedélyeznek Budapesten. ","id":"20190402_tarlos_istvan_fopolgarmester_ottusa_vb_bulinegyed_futoverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59d002ff-1623-433f-b0a5-7636d3f24c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9ac07d-486e-4e91-b4ef-5583e9ce25d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_tarlos_istvan_fopolgarmester_ottusa_vb_bulinegyed_futoverseny","timestamp":"2019. április. 02. 13:21","title":"Tarlós egyik napról a másikra bezáratná a botrányt okozó szórakozóhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902e0d92-c916-48f0-8266-94ac8154fea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 10-én hatástalanítják a szerkezeteket, amelyek az átépítés alatt álló Koltai Jenő Sportközpont területén kerültek elő.","shortLead":"Április 10-én hatástalanítják a szerkezeteket, amelyek az átépítés alatt álló Koltai Jenő Sportközpont területén...","id":"20190403_Tobb_vilaghaborus_bombat_is_talaltak_a_Testnevelesi_Egyetem_teruleten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902e0d92-c916-48f0-8266-94ac8154fea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d964366a-8af4-48a1-9331-93f175d0f20e","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Tobb_vilaghaborus_bombat_is_talaltak_a_Testnevelesi_Egyetem_teruleten","timestamp":"2019. április. 03. 15:42","title":"Több világháborús bombát is találtak a Testnevelési Egyetem területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]