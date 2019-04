Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudják őket kártalanítani.","shortLead":"Nem tudják őket kártalanítani.","id":"20190402_Csaknem_20_milliard_forintot_bukhatnak_a_betetesek_az_NHB_Bank_vegelszamolasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf1daa0-98e0-40ad-ba48-4fdc99cf0a56","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Csaknem_20_milliard_forintot_bukhatnak_a_betetesek_az_NHB_Bank_vegelszamolasa_miatt","timestamp":"2019. április. 02. 16:20","title":"Csaknem 20 milliárd forintot bukhatnak a betétesek az NHB Bank végelszámolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Ford Explorert az év elején már bemutatták az Egyesült Államokban, most megérkezett az export változat is.","shortLead":"Az új Ford Explorert az év elején már bemutatták az Egyesült Államokban, most megérkezett az export változat is.","id":"20190403_7_uleses_hibrid_uj_Ford_Explorer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af8ba43-440f-4425-a40d-8ad4b07905aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_7_uleses_hibrid_uj_Ford_Explorer","timestamp":"2019. április. 03. 10:23","title":"Nem épp olcsó családi, de gigantikus, 7 üléses és konnektoros az új Ford Explorer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a414a-c909-4506-9855-bc57900e913c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Google alkalmazottja tucatnyinál is több fényképezőt használ egyszerre, exponálógombot viszont egyet sem. ","shortLead":"A Google alkalmazottja tucatnyinál is több fényképezőt használ egyszerre, exponálógombot viszont egyet sem. ","id":"20190403_talalkoztunk_a_budapestet_egyszerre_15_kameraval_fotozo_emberrel_google_terkep_street_view_kamera_hatizsak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a414a-c909-4506-9855-bc57900e913c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b57730-0842-4077-9da8-c243f0f777cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_talalkoztunk_a_budapestet_egyszerre_15_kameraval_fotozo_emberrel_google_terkep_street_view_kamera_hatizsak","timestamp":"2019. április. 03. 14:03","title":"Találkoztunk a Budapestet egyszerre 15 kamerával körbefotózó emberrel – bárki összefuthat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169c8020-f43c-4f5e-9119-53af57f241d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Pedagógus Kar azért szólalt fel, mert korábban mér nem volt arra példa, hogy a garantált bérminimumhoz kellett volna felzárkóztatni a pedagógusbéreket. ","shortLead":"A Nemzeti Pedagógus Kar azért szólalt fel, mert korábban mér nem volt arra példa, hogy a garantált bérminimumhoz...","id":"20190402_Beremeles_kell_a_kormany_altal_grundolt_tanarszervezet_szerint_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169c8020-f43c-4f5e-9119-53af57f241d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cd804f-6012-44ec-b4c3-c5f81b032a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Beremeles_kell_a_kormany_altal_grundolt_tanarszervezet_szerint_is","timestamp":"2019. április. 02. 15:18","title":"Béremelés kell a kormány által gründolt tanárszervezet szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":" Az a futballcsapat, amelyik kikap a május 25-i döntőn, az addig megnyert díja dupláját teheti zsebre.","shortLead":" Az a futballcsapat, amelyik kikap a május 25-i döntőn, az addig megnyert díja dupláját teheti zsebre.","id":"20190403_80_millio_forint_labdarugo_magyar_kupa_jutalom_mlsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343421d9-6195-4f7c-9879-58496a58922f","keywords":null,"link":"/sport/20190403_80_millio_forint_labdarugo_magyar_kupa_jutalom_mlsz","timestamp":"2019. április. 03. 13:26","title":"Nagy pénzt szakít a Magyar Kupa győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíj összege az elismert szolgálati évek számától és a nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset összegétől függ – a számítást mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A nyugdíj összege az elismert szolgálati évek számától és a nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset összegétől...","id":"20190402_Igy_szamoljak_ki_kinek_mennyi_nyugdij_jar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee398725-848e-49fb-a8d1-2b789e4db07b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Igy_szamoljak_ki_kinek_mennyi_nyugdij_jar","timestamp":"2019. április. 02. 10:20","title":"Így számolják ki, kinek mennyi nyugdíj jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mágiával összefüggő tárgyakat, köztük könyveket égettek a hívek az észak-lengyelországi Gdansk egyik templomában, az ott rendezett nagyböjti lelkigyakorlat során. Az akció felháborodást keltett a médiában, és elhatárolódott tőle az egyházmegye szóvivője is.","shortLead":"Mágiával összefüggő tárgyakat, köztük könyveket égettek a hívek az észak-lengyelországi Gdansk egyik templomában...","id":"20190401_konyvegetes_magia_lelkigyakorlat_gdansk_templom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cf4b96-7a54-43ca-becb-66a015b2e6cb","keywords":null,"link":"/elet/20190401_konyvegetes_magia_lelkigyakorlat_gdansk_templom","timestamp":"2019. április. 01. 21:25","title":"Harry Potter- és Alkonyat-könyveket égettek papok Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott a holttestet egy leeresztett műanyag úszómedencébe tekerte, majd a hullával egy lakásban lakott. Egy hónapig. ","shortLead":"A vádlott a holttestet egy leeresztett műanyag úszómedencébe tekerte, majd a hullával egy lakásban lakott. Egy hónapig. ","id":"20190402_Egy_pecsi_ferfi_egy_honapig_elt_egyutt_aldozata_holttestevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd58d20-bc75-4055-a5cd-8f5e30faaff0","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Egy_pecsi_ferfi_egy_honapig_elt_egyutt_aldozata_holttestevel","timestamp":"2019. április. 02. 10:06","title":"Egy pécsi férfi egy hónapig élt együtt áldozata holttestével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]