[{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Véget ér-e a markánsan jobboldali Netanjahu-korszak, vagy Izrael egy évtizede hatalmon lévő kormányfője megdönti az államalapító miniszterelnök, Ben-Gurion hivatali idejének rekordját? Ez is a tétje a keddi parlamenti választásnak, amelynek kampánya még izraeli mércével is rendkívül személyeskedő és durva. ","shortLead":"Véget ér-e a markánsan jobboldali Netanjahu-korszak, vagy Izrael egy évtizede hatalmon lévő kormányfője megdönti...","id":"20190407_Olre_mennek__kielezett_valasztas_Izraelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49727d5d-9bf3-4766-8c4d-615c2417dfa3","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_Olre_mennek__kielezett_valasztas_Izraelben","timestamp":"2019. április. 07. 12:00","title":"Kék-fehér tábornokok és korrupciós ügyek ölhetik meg Netanjahu ben-gurioni álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ironikus videóban tette közzé a színház az álláshirdetést, amelyből az is kiderül, hogy annyira nem könnyű velük dolgozni. ","shortLead":"Ironikus videóban tette közzé a színház az álláshirdetést, amelyből az is kiderül, hogy annyira nem könnyű velük...","id":"20190407_Nem_lesz_egyszeru_dolga_a_Katona_leendo_marketingvezetojenek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79eea9dd-224c-4bfc-81ec-582ab11273d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_Nem_lesz_egyszeru_dolga_a_Katona_leendo_marketingvezetojenek__video","timestamp":"2019. április. 07. 09:42","title":"Nem lesz egyszerű dolga a Katona leendő marketingvezetőjének - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint jelentéktelen az eset, ami hirtelen fontossá vált.","shortLead":"Trump szerint jelentéktelen az eset, ami hirtelen fontossá vált.","id":"20190406_Mike_Pompeo_megtalalta_a_bizonyitekot_a_kinai_fenyegetesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d141d0d-3923-46aa-9efd-4fedc17e042b","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Mike_Pompeo_megtalalta_a_bizonyitekot_a_kinai_fenyegetesre","timestamp":"2019. április. 06. 13:23","title":"Mike Pompeo megtalálta a bizonyítékot a kínai fenyegetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b1c180-41c4-49f7-afb0-8495b4dc8f2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az utca emberét kérdezték - véletlenül ott, ahol a képviselők járnak az utcán.","shortLead":"Az utca emberét kérdezték - véletlenül ott, ahol a képviselők járnak az utcán.","id":"20190406_A_szieszta_a_ketfarkuak_programja_Europanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15b1c180-41c4-49f7-afb0-8495b4dc8f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb45559-8ee7-4d5c-9bb8-217d38be931a","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_A_szieszta_a_ketfarkuak_programja_Europanak","timestamp":"2019. április. 06. 15:52","title":"A szieszta a kétfarkúak programja Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz ország kötvényeit veszi ki referencia-indexéből a norvég nyugdíjalap, köztük Magyarországét. ","shortLead":"Tíz ország kötvényeit veszi ki referencia-indexéből a norvég nyugdíjalap, köztük Magyarországét. ","id":"20190407_Eladja_magyar_kotvenyeit_a_norveg_allami_nyugdijalap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca64e4a-cecc-4dc6-9a63-c883f4cb22a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Eladja_magyar_kotvenyeit_a_norveg_allami_nyugdijalap","timestamp":"2019. április. 07. 12:39","title":"Eladja magyar kötvényeit a norvég állami nyugdíjalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már most is az. Garancsi István és Hernádi Zsolt érdekeltségei is felbukkannak a nyertesek közt.","shortLead":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már...","id":"20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c6ca8-a044-4d2d-a3c2-c70f7fc6672d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","timestamp":"2019. április. 07. 17:17","title":"Állami milliárdokból építik Csányiék a balatoni szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ee39c6-4017-46e3-8c04-9ff5bba6c5ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Honvéd eladása után ez az egyetlen NB I-es klub, amelynek még nem Fidesz-közeli a tulajdonosa.","shortLead":"A Budapest Honvéd eladása után ez az egyetlen NB I-es klub, amelynek még nem Fidesz-közeli a tulajdonosa.","id":"20190406_Magyar_Nemzet_Garancsi_Istvan_erdeklodik_az_Ujpest_irant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68ee39c6-4017-46e3-8c04-9ff5bba6c5ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a7708a-feed-476e-8b55-1a8a5dbea48e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Magyar_Nemzet_Garancsi_Istvan_erdeklodik_az_Ujpest_irant","timestamp":"2019. április. 06. 11:24","title":"Magyar Nemzet: Garancsi István érdeklődik az Újpest iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem kispályázik Volodimimr Zelenszkij az ígéretekkel: vagyonelkobzás, örökös eltiltás az államim tisztségektől, és a rendőrségtől független korrupcióellenes hatóság is a tervei között van.","shortLead":"Nem kispályázik Volodimimr Zelenszkij az ígéretekkel: vagyonelkobzás, örökös eltiltás az államim tisztségektől, és...","id":"20190407_Teljes_vagyonelkobzast_iger_az_ukran_elnokjelolt_a_korrput_allami_tisztviseloknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559501c-90b6-476d-958e-f00652b4b9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Teljes_vagyonelkobzast_iger_az_ukran_elnokjelolt_a_korrput_allami_tisztviseloknek","timestamp":"2019. április. 07. 14:57","title":"Teljes vagyonelkobzást ígér az ukrán elnökjelölt a korrupt állami tisztviselőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]