Ez egy börtönóvoda – mondta Szél Bernadett országgyűlési képviselő, miután Szabó Szabolcs képviselőtársával nemrég meglátogatta a röszkei tranzitzónát. Szél akkor is, most is közölt adatokat, most azt, hogy:

jelenleg 200 fő van a két magyar tranzitban és abból 119 gyermek.

Kiderült az is, hogy 2018-ban 367 ember kapott valamilyen szintű elismerést Magyarországon: 68 menekültstátust, 281 oltalmazotti státust és 18 befogadott lett; ezzel szemben 595 elutasító döntés született és 160 esetben lett megszüntetés a folyamat vége. Idén pedig eddig 11 elismerő döntés született, de 153 kérelem érkezett be, kitoloncolás idén 39 esetben volt, míg 2018-ban 302 fő esetében, ebből 61-szer légi úton.

Amikor Szél legutóbb a tranzitzónában járt, találkozott egy gyermekkel, akinek nagyon fájt a foga, de sürgősségi ellátás helyett csak fájdalomcsillapítót kapott. Erről az esetről most azt írta a politikus, hogy ez azért történt, mert csak sürgősségi esetben kap ellátást olyan gyermek, aki nem tudja igazolni, hogy a magyar protokoll szerinti összes oltása megvan. „Praktikusan ez azt jelenti, hogy mintegy két hónapot töltenek a tranzitban, amire úgymond nem sürgős esetben ellátáshoz jutnak” – mondta. A BMH igazgatója most azt mondta a politikusnak, utánajárt az esetnek és haladéktalanul megkapta az ellátást a gyermek, ráadásul megtalálták a módját, hogy „ebben a helyzetben a gyermekek ellátást kapjanak.”

Sőt, azt is végiggondolják, miként lehet a tranzitos gyermekeket egy-egy sétára kihozni, hogy lássanak mást is az ott töltött hónapok alatt, ne csak rendőröket, egy tenyérnyi eget, meg szögesdrótokat – írta.

Cikkünk megjelenése előtt levelet küldtünk a menekültügyi hivatalnak, mikorra lehet realitás, ha egyáltalán az lehet Szél felvetése, és mi erről a BMH álláspontja. Amit válaszolnak, közöljük.