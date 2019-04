Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a050bb8-45a6-49de-815c-96f95ab36675","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztria legnagyobb művészi installációja látható októberig a Bécsi Városháza középső tornyán, amely azt hirdeti, hogy Bécs a világra nyitott, elfogadó város.","shortLead":"Ausztria legnagyobb művészi installációja látható októberig a Bécsi Városháza középső tornyán, amely azt hirdeti...","id":"20190418_Gigantikus_muveszeti_installacioba_burkoltak_a_Becsi_Varoshazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a050bb8-45a6-49de-815c-96f95ab36675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf2d313-716a-4e53-b2c9-32c9dc80ea0c","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Gigantikus_muveszeti_installacioba_burkoltak_a_Becsi_Varoshazat","timestamp":"2019. április. 18. 16:45","title":"Gigantikus művészeti installációba burkolták a Bécsi Városházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A késői vacsora és a reggeli kihagyása négy-ötszörösére növeli a halál, egy újabb szívroham vagy az angina pectorisnak nevezett mellkasi fájdalom esélyét a szívinfarktuson átesett embereknél a kórház elhagyását követő 30 napban – állapították meg a szakemberek a European Journal of Preventive Cardiology című folyóiratban.","shortLead":"A késői vacsora és a reggeli kihagyása négy-ötszörösére növeli a halál, egy újabb szívroham vagy az angina pectorisnak...","id":"20190418_vacsora_eves_reggeli_szivroham_utani_felepules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ff92a5-ce48-4000-90dc-c9f6f8a36015","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_vacsora_eves_reggeli_szivroham_utani_felepules","timestamp":"2019. április. 18. 18:03","title":"Későn vacsorázik, a reggelit meg kihagyja? Van egy nagyon rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz 13 jelöltje jutna be a 21-ből, a Jobbik és az MSZP ugyanannyit küldhet az EP-be.","shortLead":"A Fidesz 13 jelöltje jutna be a 21-ből, a Jobbik és az MSZP ugyanannyit küldhet az EP-be.","id":"20190418_Friss_mandatumbecsles_az_Europai_Parlamenttol_A_Momentum_bejutna_az_LMP_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cce4a3-aea0-441e-a377-a21277d8b2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Friss_mandatumbecsles_az_Europai_Parlamenttol_A_Momentum_bejutna_az_LMP_nem","timestamp":"2019. április. 18. 13:33","title":"Friss mandátumbecslés az Európai Parlamenttől: A Momentum bejutna, az LMP nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f3d831-b8d0-43c8-bde4-800dadabdb39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekből az igazán egyedi tuning autókból nem nagyon futkos pártucat darabnál több a világban.","shortLead":"Ezekből az igazán egyedi tuning autókból nem nagyon futkos pártucat darabnál több a világban.","id":"20190418_Porsche_techart_grand_gt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04f3d831-b8d0-43c8-bde4-800dadabdb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b93da42-df2b-4bda-ad71-a2df67775855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Porsche_techart_grand_gt","timestamp":"2019. április. 19. 08:12","title":"Ebből a Porschéból a világon sincs sok, és itt van egy magyar rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mérték fel a kutatók a műanyagtermékek életciklusa során közvetlenül vagy közvetett módon a levegőbe kerülő szén-dioxid mennyiségét.","shortLead":"Először mérték fel a kutatók a műanyagtermékek életciklusa során közvetlenül vagy közvetett módon a levegőbe kerülő...","id":"20190418_muanyag_termekek_szenlabnyoma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d2a80e-560f-41d4-9226-c4eaa091330f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_muanyag_termekek_szenlabnyoma","timestamp":"2019. április. 18. 14:33","title":"Ez még tetézheti a klímaváltozást: kiszámolták a műanyagtermékek szénlábnyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai DU Group több alkalmazását is törölte a Play Store felületéről a Google, mert titokban olyan dolgot művelnek, ami sem a telefonnak, se a használójának nem tesz jót. ","shortLead":"A kínai DU Group több alkalmazását is törölte a Play Store felületéről a Google, mert titokban olyan dolgot művelnek...","id":"20190418_android_selfie_camera_alkalmazas_mobilnet_akkumulator_du_group","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1c0a17-8047-460e-9dd8-d9cbded6319a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_android_selfie_camera_alkalmazas_mobilnet_akkumulator_du_group","timestamp":"2019. április. 18. 21:03","title":"Androidos? Problémás alkalmazásokra bukkantak, az egyik a netet és az aksit is szívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2192abab-5ca3-49cc-913f-ffa6906691e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Többen keresztre feszíttették magukat a Fülöp-szigeteken a vallási odaadás jeleként és a nagypénteki szertartás szokásos megnyilvánulásaként. A \"pampangai Jézus Krisztusként\" becézett Ruben Enaje lassan kiöregszik a hagyományőrzésből.","shortLead":"Többen keresztre feszíttették magukat a Fülöp-szigeteken a vallási odaadás jeleként és a nagypénteki szertartás...","id":"20190419_A_fulopszigeteki_Jezus_Krisztus_belefaradt_a_keresztre_feszitesekbe_varja_az_utodjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2192abab-5ca3-49cc-913f-ffa6906691e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685421ad-6daa-4fd9-b57f-714b706fcadb","keywords":null,"link":"/elet/20190419_A_fulopszigeteki_Jezus_Krisztus_belefaradt_a_keresztre_feszitesekbe_varja_az_utodjat","timestamp":"2019. április. 19. 17:17","title":"A fülöp-szigeteki \"Jézus Krisztus\" belefáradt a keresztre feszítésekbe, várja az utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Házhozszállítás nincs, de azért akadnak boltok, ahol bevásárolhat húsvét idején is. ","shortLead":"Házhozszállítás nincs, de azért akadnak boltok, ahol bevásárolhat húsvét idején is. ","id":"20190419_Nem_all_meg_az_elet_az_unnepek_alatt_sem_korulbelul_20_ezer_bolt_lehet_nyitva_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af715e2d-90f3-4a1c-b23b-011530dc3826","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190419_Nem_all_meg_az_elet_az_unnepek_alatt_sem_korulbelul_20_ezer_bolt_lehet_nyitva_az_orszagban","timestamp":"2019. április. 19. 18:50","title":"Nem áll meg az élet az ünnepek alatt sem: körülbelül 20 ezer bolt lehet nyitva az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]