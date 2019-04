Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Saját pártot alapítottak a konzervatívoktól és a Munkáspártból kilépett Brexit-ellenes képviselők, és elkezdtek kampányolni az EP-választás előtt.","shortLead":"Saját pártot alapítottak a konzervatívoktól és a Munkáspártból kilépett Brexit-ellenes képviselők, és elkezdtek...","id":"20190423_Boris_Johnson_hugaval_kampanyol_a_Brexitellenes_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebf3a48-d78f-409e-8897-a15e01a6c5dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Boris_Johnson_hugaval_kampanyol_a_Brexitellenes_part","timestamp":"2019. április. 23. 18:01","title":"Boris Johnson húgával kampányol a Brexit-ellenes párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal azt állították valótlanul, hogy a Helsinki Bizottság jogi segítséget nyújtott a terrorizmusért elítélt Ahmed H.-nak.","shortLead":"Ezúttal azt állították valótlanul, hogy a Helsinki Bizottság jogi segítséget nyújtott a terrorizmusért elítélt Ahmed...","id":"20190424_Ujabb_pert_vesztett_a_Lokal_es_a_Pesti_Sracok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179342f0-9bec-4477-9ce0-b9b8f8e40e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Ujabb_pert_vesztett_a_Lokal_es_a_Pesti_Sracok","timestamp":"2019. április. 24. 18:39","title":"Újabb pert vesztett a Lokál és a Pesti Srácok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736f094f-dc07-499f-a8ca-4e8bcf8d3c23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videót tett közzé a japán űrügynökség arról a pillanatról, mielőtt a Hajabusza-2 krátert robbantott a Ryugun. ","shortLead":"Videót tett közzé a japán űrügynökség arról a pillanatról, mielőtt a Hajabusza-2 krátert robbantott a Ryugun. ","id":"20190424_ryugu_hajabusza_2_aszteroida_bomba_detonacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=736f094f-dc07-499f-a8ca-4e8bcf8d3c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1df738-8354-4fbb-9cc2-d6e6745564be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_ryugu_hajabusza_2_aszteroida_bomba_detonacio","timestamp":"2019. április. 24. 10:33","title":"Itt a videó, ahogy a japánok \"lebombáznak\" egy aszteroidát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valótlanul híresztelte a Figyelő, hogy a Szeviép finanszírozta volna Ujhelyi István házának felújítását.","shortLead":"Valótlanul híresztelte a Figyelő, hogy a Szeviép finanszírozta volna Ujhelyi István házának felújítását.","id":"20190423_Elismerte_a_Figyelo_hamis_volt_a_hir_Ujhelyi_Istvan_hazfelujitasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75de8b2-1835-4fd0-8cde-940ea30417b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Elismerte_a_Figyelo_hamis_volt_a_hir_Ujhelyi_Istvan_hazfelujitasarol","timestamp":"2019. április. 23. 17:02","title":"Elismerte a Figyelő: hamis volt a hír Ujhelyi István házfelújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a 2017-es bevételt is sikerült megduplázni a felcsúti fociban egy év alatt.","shortLead":"Még a 2017-es bevételt is sikerült megduplázni a felcsúti fociban egy év alatt.","id":"20190423_Annyi_bevetele_lett_a_felcsuti_akademianak_mint_egy_evvel_korabban_a_teljes_NB_Inek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888e22a0-c1bb-4a0a-8267-c4949abab49a","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Annyi_bevetele_lett_a_felcsuti_akademianak_mint_egy_evvel_korabban_a_teljes_NB_Inek","timestamp":"2019. április. 23. 17:16","title":"Annyi bevétele lett a felcsúti akadémiának, mint egy évvel korábban a teljes NB I.-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszter szerint sértő és tiszteletlen, ahogy az EU játszik a törökökkel a csatlakozás ígérgetésével. Természetesen a migránsok is előkerültek.","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint sértő és tiszteletlen, ahogy az EU játszik a törökökkel a csatlakozás ígérgetésével...","id":"20190424_Szijjarto_Peter_az_EUnak_Tobb_tiszteletet_a_torokoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e40d7-14d3-417e-ad7e-a44cd6da2204","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Szijjarto_Peter_az_EUnak_Tobb_tiszteletet_a_torokoknek","timestamp":"2019. április. 24. 15:14","title":"Szijjártó Péter az EU-nak: Több tiszteletet a törököknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emlékszik még a Facebookra bejött színes posztokra? Egy közelgő fejlesztés ezt igyekszik még hivalkodóbbá tenni, igaz, többeket valószínűleg idegesíteni fog. ","shortLead":"Emlékszik még a Facebookra bejött színes posztokra? Egy közelgő fejlesztés ezt igyekszik még hivalkodóbbá tenni, igaz...","id":"20190424_facebook_bejegyzes_irasa_betutipus_szines_hatteru_poszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf445dfa-7aa8-40f2-aa02-5817abc6c0fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_facebook_bejegyzes_irasa_betutipus_szines_hatteru_poszt","timestamp":"2019. április. 24. 14:03","title":"Az őrületbe kergetheti a Facebook egy közelgő újítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7334d62-502d-4da9-b8b1-0ea0cca8cc78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Internet Watch Foundation (IWF) vizsgálata szerint az internetre kikerült pedofil képanyagok döntő részét hollandiai webcímekről terjesztik. ","shortLead":"Az Internet Watch Foundation (IWF) vizsgálata szerint az internetre kikerült pedofil képanyagok döntő részét hollandiai...","id":"20190424_pedofilia_pedofil_tartalom_kepek_hollandia_gyerekporno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7334d62-502d-4da9-b8b1-0ea0cca8cc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f7aaf4-cf2b-4308-a125-e65a06523fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_pedofilia_pedofil_tartalom_kepek_hollandia_gyerekporno","timestamp":"2019. április. 24. 13:33","title":"Aggasztó adatok: Hollandiából jön a sok pedofil tartalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]