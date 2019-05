Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak lakosonként 28 eurónyi összeget költött a magyar állam tűzvédelemre, ez az egyik legkisebb ilyen kiadás az unióban. A tűzoltók már a vészharangot kongatják az alacsony fizetések miatt.","shortLead":"Csak lakosonként 28 eurónyi összeget költött a magyar állam tűzvédelemre, ez az egyik legkisebb ilyen kiadás...","id":"20190504_Nem_csoda_hogy_a_tuzoltok_elegedetlenek_unios_osszehasonlitasban_alig_kolt_rajuk_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03922e7f-f9d9-4046-b6fe-6663139c3540","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Nem_csoda_hogy_a_tuzoltok_elegedetlenek_unios_osszehasonlitasban_alig_kolt_rajuk_a_kormany","timestamp":"2019. május. 04. 14:47","title":"Nem csoda, hogy a tűzoltók elégedetlenek, uniós összehasonlításban alig költ rájuk a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök arra utalt, hogy a Facebook megsértette a szólásszabadságot, amikor kitiltott több közismert szélsőjobboldali figurát. Trump szerint cenzúrázzák a konzervatív véleményeket. A Facebook szerint a gyűlöletkeltés ellen lépnek fel.","shortLead":"Az amerikai elnök arra utalt, hogy a Facebook megsértette a szólásszabadságot, amikor kitiltott több közismert...","id":"20190504_Trump_megtamadta_a_Facebookot_szelsojobboldali_velemenyvezerek_letiltasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a57bb75-0700-4491-98a6-8ffa56a2201d","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Trump_megtamadta_a_Facebookot_szelsojobboldali_velemenyvezerek_letiltasaert","timestamp":"2019. május. 04. 19:11","title":"Trump letámadta a Facebookot szélsőjobboldali véleményvezérek kitiltásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A néppárti csúcsjelölt Bécsben nyilatkozott.","shortLead":"A néppárti csúcsjelölt Bécsben nyilatkozott.","id":"20190505_Manfred_Weber_udvozolte_az_osztrak_kancellar_javaslatat_az_EU_megujitasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c3c11e-e095-4d38-9fc4-2963d31e333b","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Manfred_Weber_udvozolte_az_osztrak_kancellar_javaslatat_az_EU_megujitasarol","timestamp":"2019. május. 05. 18:53","title":"Manfred Weber üdvözölte az osztrák kancellár javaslatát az EU megújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e111deee-9d67-484b-86d9-5c47508e8c6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soha nem mértek májusban annyi új hót a svájci Bernben és St. Gallenben, mint vasárnap hajnalban.","shortLead":"Soha nem mértek májusban annyi új hót a svájci Bernben és St. Gallenben, mint vasárnap hajnalban.","id":"20190505_Megdolt_a_majusi_svajci_horekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e111deee-9d67-484b-86d9-5c47508e8c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc90f5a-8e57-4260-b23a-ae65697aa415","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Megdolt_a_majusi_svajci_horekord","timestamp":"2019. május. 05. 22:07","title":"Megdőlt a májusi svájci hórekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a771e951-ce15-46f5-8e70-9f2991d394a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután felröppent, hogy a hercegi pár elköltözhet az Egyesült Királyságból, Meghan Markle bátyja is nyilatkozott egyet.","shortLead":"Miután felröppent, hogy a hercegi pár elköltözhet az Egyesült Királyságból, Meghan Markle bátyja is nyilatkozott egyet.","id":"20190506_Ha_Meghan_Markle_koltozik_arrol_a_batyjanak_is_van_velemenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a771e951-ce15-46f5-8e70-9f2991d394a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de9ab1b-885f-4a58-939f-b8fd78c2aba9","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Ha_Meghan_Markle_koltozik_arrol_a_batyjanak_is_van_velemenye","timestamp":"2019. május. 06. 10:08","title":"Ha Meghan Markle költözik, arról a bátyjának is van véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4575da3a-8fe5-4729-ace1-09765463b32b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Természetfilm-vetítésekkel, szemléletformáló, családi és diák programokkal várják május utolsó hétvégéjén a természet- és környezetvédelmi filmnapok sorozatban résztvevő városok filmszínházai, művelődési házai, nemzeti parkjai az érdeklődőket.","shortLead":"Természetfilm-vetítésekkel, szemléletformáló, családi és diák programokkal várják május utolsó hétvégéjén a természet...","id":"20190505_Uj_alkotasokkal_jonnek_a_majus_vegi_kornyezetvedelmi_filmnapok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4575da3a-8fe5-4729-ace1-09765463b32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd5ef4e-37e5-4fdc-a15c-b2fb3ef6e176","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Uj_alkotasokkal_jonnek_a_majus_vegi_kornyezetvedelmi_filmnapok","timestamp":"2019. május. 05. 10:15","title":"Új alkotásokkal jönnek a május végi környezetvédelmi filmnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ee152b-4c0a-4371-8d89-4d732599bedb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"19 öngyilkosság. Ennyit kérnek számon a France Telecom főnökein, akiknek a pere hétfőn kezdődik Franciaországban. Történelmi precedensről van szó - nyilatkozta a közszolgálati RFI-nek az áldozatok családjainak ügyvédje. ","shortLead":"19 öngyilkosság. Ennyit kérnek számon a France Telecom főnökein, akiknek a pere hétfőn kezdődik Franciaországban...","id":"20190506_Felelose_a_fonok_azert_ha_a_beosztottjai_ongyilkosok_lesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84ee152b-4c0a-4371-8d89-4d732599bedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b06043-93bf-407d-92f9-feaa18cf9d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_Felelose_a_fonok_azert_ha_a_beosztottjai_ongyilkosok_lesznek","timestamp":"2019. május. 06. 11:53","title":"Felelős-e a főnök azért, ha a beosztottjai öngyilkosok lesznek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem így képzeltük az első májusi napokat.","shortLead":"Nem így képzeltük az első májusi napokat.","id":"20190504_Szel_ho_zivatar_jeg_mindent_produkal_az_idojaras_ami_elronthatja_a_hetveget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee04114-064d-43fb-a094-8783e27a341e","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Szel_ho_zivatar_jeg_mindent_produkal_az_idojaras_ami_elronthatja_a_hetveget","timestamp":"2019. május. 04. 13:17","title":"Szél, hó, zivatar, jég: mindent produkál az időjárás, ami elronthatja a hétvégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]