[{"available":true,"c_guid":"9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kemény 2 forinttal mérséklődik.","shortLead":"Kemény 2 forinttal mérséklődik.","id":"20190508_Csokken_de_meg_igy_is_400_forint_folott_marad_a_benzinar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40a126b-a5e1-47ff-884a-14a165a6597f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Csokken_de_meg_igy_is_400_forint_folott_marad_a_benzinar","timestamp":"2019. május. 08. 15:40","title":"Csökken, de még így is 400 forint fölött marad a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ae26fc-8eff-428d-846a-ac2230a55ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epson eddig is fejlesztett viselhető okoseszközöket, mostani termékük azonban a korábbiaknál is olcsóbb lett. Igaz, annyira azért nem, hogy rohanjanak érte a vásárlók. ","shortLead":"Az Epson eddig is fejlesztett viselhető okoseszközöket, mostani termékük azonban a korábbiaknál is olcsóbb lett. Igaz...","id":"20190508_epson_moverio_bt_30c_okosszemuveg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ae26fc-8eff-428d-846a-ac2230a55ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdea584-77ef-4083-a56c-99f96b24e33b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_epson_moverio_bt_30c_okosszemuveg","timestamp":"2019. május. 08. 20:03","title":"Megcsinálták az olcsó okosszemüveget, bár nem fognak érte tolongani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fotón egy elegánsan felöltözött csimpánz volt látható, amit kézen fogva vezet egy férfi és egy nő. ","shortLead":"A fotón egy elegánsan felöltözött csimpánz volt látható, amit kézen fogva vezet egy férfi és egy nő. ","id":"20190509_Nem_volt_jo_otlet_majomkent_bemutatni_a_hercegi_par_ujszulott_fiat_repult_is_a_BBC_musorvezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4474ec75-de82-4186-a976-950bf748c67f","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Nem_volt_jo_otlet_majomkent_bemutatni_a_hercegi_par_ujszulott_fiat_repult_is_a_BBC_musorvezetoje","timestamp":"2019. május. 09. 19:53","title":"Nem volt jó ötlet majomként bemutatni a hercegi pár újszülött fiát, repült is a BBC műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Facebookot, a YouTube-ot, az Instagramot és sok helyi portált is elérhetetlenné tettek, miután az ellenzék tüntetéseket jelentett be.","shortLead":"A Facebookot, a YouTube-ot, az Instagramot és sok helyi portált is elérhetetlenné tettek, miután az ellenzék...","id":"20190509_Lelottek_a_kozossegi_mediat_Kazahsztanban_ne_tudjon_az_ellenzek_szervezkedni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68de691e-b740-45b6-8725-edb47d59ddd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_Lelottek_a_kozossegi_mediat_Kazahsztanban_ne_tudjon_az_ellenzek_szervezkedni","timestamp":"2019. május. 09. 15:17","title":"Lelőtték a közösségi médiát Kazahsztánban, ne tudjon az ellenzék szervezkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A végzős középiskolások elsőként angolból tesznek emelt és középszinten írásbeli érettségit országszerte.","shortLead":"A végzős középiskolások elsőként angolból tesznek emelt és középszinten írásbeli érettségit országszerte.","id":"20190509_kezdodnek_az_idegen_nyelvi_erettsegi_vizsgak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a7ccdb-8360-4cbf-b62b-962e21a9fed1","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_kezdodnek_az_idegen_nyelvi_erettsegi_vizsgak","timestamp":"2019. május. 09. 05:50","title":"Ma kezdődnek az idegen nyelvi érettségi vizsgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","shortLead":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","id":"20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439e12b7-21a0-487d-add0-afba775fda4c","keywords":null,"link":"/sport/20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","timestamp":"2019. május. 09. 10:21","title":"Költözik az F1 klasszikus versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"14 történelmi játékfilm forgatókönyvének fejlesztésére adott pénzt a Magyar Nemzeti Filmalap. Ez alapján film készülhet majd Szendrey Júliáról, a Mátyás király seregét kísérő nőkről, de Bartók Béla élete és egy 1989-es történet is vászonra kerülhet. ","shortLead":"14 történelmi játékfilm forgatókönyvének fejlesztésére adott pénzt a Magyar Nemzeti Filmalap. Ez alapján film készülhet...","id":"20190509_Noi_tortenelmi_hosoknek_szavazott_bizalmat_a_Filmalap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b8710-40a6-4765-9252-2d19b4999fe8","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Noi_tortenelmi_hosoknek_szavazott_bizalmat_a_Filmalap","timestamp":"2019. május. 09. 09:47","title":"Női történelmi hősöknek szavazott bizalmat a Filmalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b7060d-8808-4a7f-a788-093555f44f8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem variálták túl a japánok. ","shortLead":"Nem variálták túl a japánok. ","id":"20190509_honda_elektromos_auto_e","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b7060d-8808-4a7f-a788-093555f44f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abad8d2-04c5-45a3-8cea-172a56337fd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_honda_elektromos_auto_e","timestamp":"2019. május. 09. 10:18","title":"Mondjuk úgy, meglepő nevet kapott az első villany Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]