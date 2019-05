Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","shortLead":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","id":"20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439e12b7-21a0-487d-add0-afba775fda4c","keywords":null,"link":"/sport/20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","timestamp":"2019. május. 09. 10:21","title":"Költözik az F1 klasszikus versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4841b487-7839-4dcd-a08c-ccefe1d0f0eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt sötétségbe borult Mildura, miután az ausztrál várost egy komoly porvihar érte el néhány órája. A jelenségről többek videókat és képeket készítettek. ","shortLead":"Pillanatok alatt sötétségbe borult Mildura, miután az ausztrál várost egy komoly porvihar érte el néhány órája...","id":"20190508_porvihar_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4841b487-7839-4dcd-a08c-ccefe1d0f0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cddffef-181f-45ee-b420-4de2c7d08d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_porvihar_ausztralia","timestamp":"2019. május. 08. 16:33","title":"Döbbenetes felvételek jöttek az ausztrál várost beborító porviharról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár a lakóépületek belső udvarába is bemehetnek a patkányirtók, akik tíz kerületben kezdik meg tevékenységüket szerdán – bár a főváros szerint nincs járványveszély.\r

","shortLead":"Akár a lakóépületek belső udvarába is bemehetnek a patkányirtók, akik tíz kerületben kezdik meg tevékenységüket szerdán...","id":"20190507_Indul_a_patkanyirtas_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548035a7-8ec0-4341-bd3f-de16132fb762","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Indul_a_patkanyirtas_Budapesten","timestamp":"2019. május. 07. 16:45","title":"Indul a patkányirtás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Koreában észlelték, hogy Észak-Koreából kilőttek valamilyen lövedéket. S lehet izgulni...","id":"20190508_Melyik_lesz_Magyarorszag_tortaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6463611-3910-4a04-9f2e-b0ea76e81b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b3db25-8bd3-405f-bc6e-227b3ffc9faf","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Melyik_lesz_Magyarorszag_tortaja","timestamp":"2019. május. 08. 20:22","title":"Melyik lesz Magyarország tortája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akadhat meg a nyerő széria.","shortLead":"Nem akadhat meg a nyerő széria.","id":"20190508_Meszaros_Lorinc_tarol_az_informatikai_piacon_is_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cca8d33-4c7c-4d63-b56d-b69e4b442b1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Meszaros_Lorinc_tarol_az_informatikai_piacon_is_","timestamp":"2019. május. 08. 11:02","title":"Mészáros Lőrinc tarol az informatikai piacon is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]