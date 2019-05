Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2df0c2c-0a73-493d-9aa6-85924744c21c","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Az egyik legnépszerűbb edzésmódszer, ami egyszerre dolgoztatja meg az izmokat és kapcsolja ki az agyunkat. Persze nem mindegy, hogyan fogunk hozzá, ezért adunk néhány tanácsot, hogy könnyű legyen megbarátkozni a futással. \r

","shortLead":"Az egyik legnépszerűbb edzésmódszer, ami egyszerre dolgoztatja meg az izmokat és kapcsolja ki az agyunkat. Persze nem...","id":"samsungbch_20190516_futas_samsung_okosora_edzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2df0c2c-0a73-493d-9aa6-85924744c21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907e75f7-ac00-4d1c-8713-047a390e3bc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190516_futas_samsung_okosora_edzes","timestamp":"2019. május. 16. 07:30","title":"Irigykedve nézi a futókat? Így kezdje el ön is!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"86b40ec5-7cb5-4345-837c-38ec8290f8b9","c_author":"Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kampányban alig észrevehető ellenzéki pártok az EP-választás eredményhirdetésekor igyekeznek majd láthatatlanná válni. Örülnek, ha csak kis verést kapnak. Egyedül a DK-nál álmodnak diadalról.","shortLead":"A kampányban alig észrevehető ellenzéki pártok az EP-választás eredményhirdetésekor igyekeznek majd láthatatlanná...","id":"201920__epvalasztas__ellenzeki_eselyek__gyurcsanyek_nyeregben__helyosztokepzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b40ec5-7cb5-4345-837c-38ec8290f8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a758e1bc-4366-468a-a928-96e53e919e70","keywords":null,"link":"/itthon/201920__epvalasztas__ellenzeki_eselyek__gyurcsanyek_nyeregben__helyosztokepzo","timestamp":"2019. május. 15. 00:00","title":"Az ellenzék EP-kampányt színlel, de már azt lesi, hol találhat fedezéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem véletlen a milliárdos árbevétel.","shortLead":"Nem véletlen a milliárdos árbevétel.","id":"20190516_Igy_profital_a_NERbol_egy_Garancsi_Istvanhoz_es_Hernadi_Zsolthoz_kotheto_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ce559-e565-4c4d-9cb4-802ded7cd905","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Igy_profital_a_NERbol_egy_Garancsi_Istvanhoz_es_Hernadi_Zsolthoz_kotheto_ceg","timestamp":"2019. május. 16. 12:33","title":"Így profitál a NER-ből egy Garancsi Istvánhoz és Hernádi Zsolthoz köthető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család most kártérítésért pereli a kórházat, amely szerint azonban nem hibáztak. ","shortLead":"A család most kártérítésért pereli a kórházat, amely szerint azonban nem hibáztak. ","id":"20190516_Rossz_diagnozis_miatt_halt_bele_az_agyhartyagyulladasba_egy_keteves_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab20a84-2a46-4949-ad23-25fca8c384bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Rossz_diagnozis_miatt_halt_bele_az_agyhartyagyulladasba_egy_keteves_kisfiu","timestamp":"2019. május. 16. 07:37","title":"Rossz diagnózis miatt halt bele az agyhártyagyulladásba egy kétéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mindig számít, hova áll a Fidesz.","shortLead":"Még mindig számít, hova áll a Fidesz.","id":"20190515_Nagy_a_verseny_Europaban_de_kezdhetnek_aggodni_a_szocdemek_es_orulni_a_Neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903b35ab-7513-44a0-a598-708deaa9fa3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Nagy_a_verseny_Europaban_de_kezdhetnek_aggodni_a_szocdemek_es_orulni_a_Neppart","timestamp":"2019. május. 15. 15:08","title":"Szoros a verseny Európában: kezdhetnek aggódni a szocdemek és a Néppárt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nyilvánvaló, hogy az amerikai cég döntésének politikai, ideológiai okai vannak.”","shortLead":"„Nyilvánvaló, hogy az amerikai cég döntésének politikai, ideológiai okai vannak.”","id":"20190515_Letiltotta_a_NERkozeli_Mediaworks_hirdetesi_fiokjait_a_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03694685-974e-4515-ab65-5f2ac250ee07","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Letiltotta_a_NERkozeli_Mediaworks_hirdetesi_fiokjait_a_Facebook","timestamp":"2019. május. 15. 13:44","title":"Letiltotta a NER-közeli Mediaworks hirdetési fiókjait a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz a legnagyobb videojátékos show résztvevői között. ","shortLead":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz...","id":"20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216de8c-bcd6-47f8-bf60-c6cda3ad06b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","timestamp":"2019. május. 15. 12:03","title":"Nagy dobásra készülhet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad5f5cc-a970-45c3-a2d9-030731022ed5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egy élő videó indítója megsérti a közösségi oldal legsúlyosabb szabályait, a Facebook automatikusan letiltja majd a műsort. A döntést a christchurch-i borzalmak miatt hozták meg Mark Zuckerbergék. ","shortLead":"Ha egy élő videó indítója megsérti a közösségi oldal legsúlyosabb szabályait, a Facebook automatikusan letiltja majd...","id":"20190515_facebook_elo_video_christchurchi_tamadas_merenylet_kozvetites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad5f5cc-a970-45c3-a2d9-030731022ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22cfd0c-e225-4610-a58b-8080222c6851","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_facebook_elo_video_christchurchi_tamadas_merenylet_kozvetites","timestamp":"2019. május. 15. 10:33","title":"A Facebook le fogja tiltani a szabályellenesen élőző videósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]