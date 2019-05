hvg.hu: Mindig Németh Szilárd vigyázó tekintete alatt dolgozik? (A Momentum irodájának egyik szobájában két papírmasé figura állt az interjú készítésének időpontjában, egy Németh Szilárdot és egy Tarlós Istvánt ábrázoló.)

Cseh Katalin: Németh Szilárd nem régóta van az irodánkban, az ifjúsági szervezetünk találta ki, hogy nagyobb figyelmet tudnak kelteni az aláírásgyűjtő standoknál, ha Németh Szilárd is bevetésen van. Ha nincs kint az utcán, akkor itt van az irodában.

hvg.hu: Bejön a csel, Németh Szilárd miatt többen írnak alá?

Cs. K.: Ez egy kísérlet, hogy felkeltsük az emberek, különösen a fiatalok érdeklődését a politika iránt. Szilárddal sokan szeretnek szelfizni, és ha már ott vannak, megkérdezik, amúgy mit csinálunk kint, és akkor el tudjuk mondani, hogy a korrupció ellen, az Európai Ügyészséghez csatlakozásért gyűjtünk aláírást. Az EP-kampányban egy plakátautóval járjuk az országot, az is nagy figyelmet kap.

hvg.hu: Az inkább kényszermegoldás volt, korábban azt mondták, nem tudtak óriásplakátokra leszerződni.

Cs. K.: Így van, nem kaptunk plakáthelyeket, de megpróbáljuk kihozni a maximumot a helyzetből.

hvg.hu: Hány európai parlamenti mandátumban bízik?

Cs. K.: Először is abban bízom, hogy több ellenzéki mandátum lesz, mint fideszes, és a Momentum is legalább egyet szerez.

hvg.hu: Mi alapján gondolja, hogy így szerepel majd az ellenzék? A legutolsó mérések szerint a Fidesz még javít is az öt évvel ezelőtti eredményén, és 13 mandátumot visz el.

Cs. K.: Abban bízom, hogy az ellenzéki pártok mindent beleadnak a mobilizációba, és elviszik azokat a szavazókat, akik Európa pártján vannak és nem Európa ellen, mint Orbán Viktor. A korábbi mérések is azt mutatják, a magyarok többsége szereti Európát és erős Európát akar.

hvg.hu: Orbán Viktor is azt mondja, erős Európa kell, csak neki más erről az elképzelése.

Cs. K.: Orbán szerintem egy gyenge és széthúzó Európában érdekelt, ahol a hozzá hasonló populista vezetők blokkolni tudják a közös európai fellépést, például a migráció területén. Az EU választásoknak óriási a tétje, most dől el, hogy Európa megerősödik-e, fel tudja-e venni a versenyt a populizmussal szemben, és tud-e egy olyan vonzó, és mindenki számára elérhető Európa-képet kínálni, ami erősebb annál a múltba tekintő, Európát gyengítő populista víziónál, amit Orbán és szövetségesei tesznek le az asztalra.

hvg.hu: Ha a Fidesz 13 mandátumot szerez, vagy megőrzi a jelenlegi 12-t, akkor az az üzenet, hogy populista Európa kell?

Cs. K.: Szerintem nem.

hvg.hu: Azt mondta, ez a tét, ha ők nyernek, akkor ez miért nem ezt jelenti?

Cs. K.: Európai szinten biztos nem ez az üzenet, a következő öt évben azt kell elérni, hogy az európai egységben érdekelt képviselők ne engedjék, hogy az unió gyengítésében érdekelt populisták meg tudják akadályozni a közös cselekvést és fellépést. A költségvetés miatt is kritikus pillanathoz érkeztünk, nem mindegy, hogy Európa tovább engedi-e a pazarlást, a kontrollálatlan pénzszórást.

hvg.hu: Azért ez nem igaz, van kontroll, csak nehéz a fogás.

Cs. K.: Az a probléma, hogy Európa nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, amivel ki tudja szűrni a valóban ordító hiányosságokat. Rengeteg statisztika azt mutatja, Magyarországon van talán a legtöbb egyszereplős EU-pályázat.

hvg.hu: A felcsúti kisvasút ellenőrzésekor Deutsch Tamás is idézte ezt a statisztikát, de nem Magyarország volt az első helyen.

Cs. K.: A lista végén vagyunk, de az tény, hogy ennyi EU-s pénz ellenére is a régióban a mi felzárkózásunk a leglassabb. A felzárkózásunk lassúsága bizonyítja, hogy az ország fejlesztésére szánt pénzek nem megfelelően hasznosultak, óriási bűn, hogy ezzel a lehetőséggel nem éltünk megfelelően.

hvg.hu: Vannak különböző kezdményezések, amelyek a jogállamisághoz kötnék az uniós pénzek kifizetését. Ez mennyire lehet hatékony?

Cs. K.: Fontos, hogy a jogállamiság megsértése ellen hatékonyabban fel tudjon lépni az Unió: most az látszik, hogy az egyetlen valódi visszatartó erő az uniós pénz. Fontos, hogy a pénzen keresztül gyakoroljanak hatást, de nem úgy, hogy azt elvonják az emberektől és a vállalkozásoktól. Én azt támogatnám, hogy az európai pénzek osztása feletti jog legyen jogállamisági kritériumokhoz kötve, amelyik kormány ezeket megsérti, azok helyett közvetlenül az EU ossza a pénzt. A felzárkóztatás továbbra is fontos európai prioritás.

hvg.hu: Azzal kampányol a Momentum, hogy csak kórházakra, iskolákra és munkahelyekre adjanak uniós forrást, amiről az egyik EP-képviselő-jelölt, Csillag Tamás a szombathelyi fórumon elismerte, hogy ez csak kampányszlogen. Ez nem öngól?

Cs. K.: Ez egy célkitűzés számunkra, egy politikai program. Az a célunk, hogy az EU az uniós pénzekből fordítson jóval többet arra a három pillérre, ami szerintünk a jóléti állam alapja, az egészségügyre, az oktatásra és a megélhetésre. Az EU-nak át kellene gondolnia, hogy a pénz, amit a tagállamok közti különbségek csökkentésére ad, eléri-e a hatását. Át kellene gondolni, hogy mi legyen tagállami és mi európai kompetencia. Szerintünk az EU-nak nem szabad szó nélkül hagynia, ha egy kormány nem tesz kellő mennyiségű energiát és pénzt abba, hogy az állampolgárok életszínvonala az európai átlaghoz közeledjen.

hvg.hu: Nem döntheti el minden kormány, mit tart fontosnak?

Cs. K.: Ha arról beszélünk, hogy az EU-nak stabil és biztonságos életszínvonalat, egy európai minimumot kell garantálnia az állampolgároknak, akkor nem megengedhető, hogy Nógrád megyében a férfiak az európai átlagnál majdnem 10 évvel hamarabb haljanak meg. Szerintünk egy egységes Európa nemcsak arról szól, hogy mindenhova mennek utak, hanem hogy mindenhol hasonló eséllyel éljenek túl egy betegséget.

hvg.hu: A Momentum is az Európai Egyesült Államokban gondolkodik?

Cs. K.: Az Európai Egyesült Államok egy hosszútávú, bürokratikus egységesítési folyamat, amiről mi beszélünk, az viszont az, hogy a következő, várhatóan utolsó nagy pénzosztásnál az EU kezelje az akut problémákat. Például azt, hogy bizonyos országokban kiugróan magas az elkerülhető halálozások aránya, hogy a rossz oktatási rendszer miatt kisebb eséllyel tudják kezelni a robotizáció és automatizáció okozta kihívásokat, vagy hogy uniós tagállamokban még mindig létezik a dolgozói szegénység.

hvg.hu: Egy mandátummal a liberális frakció tagjaként mekkora súlyuk lehet a Parlamentben?

Cs. K.: Az egy mandátum jóval több egy szavazatnál, európai szinten bele tudunk szólni a vitákba. Benne vagyok a liberális frakció csúcsjelölti csapatában, sok kormányfővel, biztossal tudunk tárgyalni, el tudjuk vinni a magyar álláspontot olyan tárgyalóasztalokhoz is, ahonnan a Fidesz ki van tiltva. Magyarországnak most nagyon rossz a képe Európában, meg akarjuk mutatni, hogy ez nem csak egy kis illiberális fészek.

hvg.hu: Miért pont a liberálisokat választották? Ez itthonra is meghatározó?

Cs. K.: Az ALDE, a liberálisok és demokraták szövetsége volt az a frakció, amely a kezdetek óta a legerősebben képviselte a magyar ügyet. Számtalanszor felszólaltak a jogállamiság megsértése és a korrupció ellen, egyértelmű volt, hogy ők is abban hisznek, mint mi.

hvg.hu: Vagyis az alapján választottak, ki üti legjobban Orbánt? Kívülről próbálják erősíteni a csapást?

Cs. K.: Nem, hanem hogy ki áll ki leginkább azokért az értékekért, amiben mi hiszünk, és hogy kiben látjuk a legjobb szövetségest Európa felrázásában és a populizmus elleni harcban.

hvg.hu: Nem egy önfelmentés az ellenzék számára abban bízni, hogy majd az Unió rendet tesz?

Cs. K.: Egyértelmű, hogy az ellenzéknek kell leváltania Orbánt, de az az Európa, amiben hiszek, meg tudja védeni a polgárait, mikor megtiporják a jogait, korlátozzák a sajtószabadságot, ellopják a pénzt, amit neki szánnak. Az európai minimum az, hogy nem lehet olyan jogsértéseket elkövetni, mint ami Magyarországon történt. Az EU érdeke is, hogy a jogállamiságnak minden ország megfeleljen. A, abszurd, hogy a csatlakozás előtt alaposan megvizsgálják az országokat, utána viszont már nem lehet számon kérni, mikor ettől eltérnek.

hvg.hu: De, számon lehet, ott a kötelezettségszegési eljárás, az Európai Bíróság eljárása, a kormány több törvényen változtatott az EU fellépése miatt.

Cs. K.: Ez az eljárás jelenleg nem elégséges. Lehet ajánlásokat adni, egyes ügyekben szigorú döntéseket hozni, de rendszerszinten az EU jelenleg nem tudja biztosítani a jogállamiság kritériumait mindenki számára. Ezt a hiányosságot meg kell oldani: ne osszon uniós pénzt az a kormány, amely nem tudja biztosítani az átlátható, értékteremtő pénzköltés feltételeit.

hvg.hu: Semmi más eszköz nincs, csak pénz?

Cs. K.: Ez most a leghatékonyabb eszköz. El kell érni azt is, hogy kötelező legyen az Európai Ügyészséghez csatlakozás.

hvg.hu: A Sargentini-jelentést megszavazta volna?

Cs. K.: Igen.

hvg.hu: Minden gondolkodás nélkül? Orbán azt mondta, hogy ez a magyarok elleni lépés.

Cs. K.: Nem ez a magyarok elleni lépés, hanem mindazok a kormányzati lépések, amit a jelentés felsorolt. Európa nem hagyhatja szó nélkül, mikor az egyik tagállamban leépítik a jogállamot.

hvg.hu: Végigmegy a 7-es cikkely szerinti eljárás?

Cs. K.: Ez nem egy megfelelő eljárás, az Európai Tanács jó eséllyel ezt megakadályozza. Éppen ezért van szükség más eszközökre is.

hvg.hu: Meddig mehet el egy képviselő a saját országa elleni büntetésben?

Cs. K.: Én például semmilyen formában nem támogatnám, hogy a magyar állampolgárok és vállalkozók elbukják az EU-s pénzeket, ezért mondjuk, hogy a problémás kormányoktól vonják el a pénzosztás jogát.

hvg.hu: Mit csinálnának a határkerítéssel?

Cs. K.: Minden államnak joga van megvédeni a határait, de szerintünk a határvédelem közös uniós kompetencia. Mi erősebb Frontexet, közös európai határvédelmet és nagyobb fokú titkosszolgálati koordinációt képzelünk el.

hvg.hu: Kötelező kvóta igen vagy nem?

Cs. K.: Nem ez a megoldás erre a problémára, hanem például azok az európai lépések, amiket Orbán Viktorék rendszeresen megvétóznak a tanácsban.

hvg.hu: A Momentumnál tudatos döntés volt, hogy nő vezesse az EP-listát, viszont az ilyen megoldásokkal szemben hozzák fel ellenérvként, hogy valaki nem azért listavezető, mert a legalkalmasabb, hanem azért, mert nő. Erre milyen érve van?

Cs. K.: Nem volt tudatos döntés, hogy nő vezesse a listát.

hvg.hu: Én úgy hallottam, hogy igen.

Cs. K.: Nem, bár valóban problémának látjuk az alacsony női szerepvállalást a politikában. Értékalapú, több körös kiválasztás alapján dőlt el a sorrend.

hvg.hu: Az önkormányzati választásra beálltak az MSZP-Párbeszéd mellé – ott a DK is -, az EP választáson miért nem indultak velük közös listán? Nem szerezhettek volna több mandátumot?

Cs. K.: Az EP-választáson az a legfontosabb, hogy mindenki elvigye a saját táborát szavazni, szerintünk így lehet maximalizálni a szavazatokat. Az önkormányzati választáson viszont csak úgy lehet legyőzni a Fideszt, ha egy ellenzéki kihívó áll a fideszes jelölttel szemben.

hvg.hu: Most ki készíti a Momentum plakátjait?

Cs. K.: Nem tudom.

hvg.hu: A Pannónia Nyomdával kapcsolatban vannak még?

Cs. K.: Nem tudom, hogy van-e kapcsolat, a Pannónia Nyomdával sem vagyok már hivatalos jogviszonyban.

hvg.hu: Az országgyűlési választási kampány után pont ezért támadták a pártot: nagyon rossz fényt vetett a Momentumra, hogy olyan nyomdával szerződött le, amelyben ön nem sokkal korábban vezető tisztségviselő volt.

Cs. K.: Volt egy nagy nyomdai beszállítónk, a beszerzések túlnyomó többségét azzal végeztük. A Pannónia Nyomda az utolsó percben lépett be a képbe, mikor a másik nyomda annyira túl volt terhelve, hogy nem tudta legyártani az egyéni képviselő-jelöltek plakátjait. A Magyar Államkincstár felé kellett ezzel a tétellel elszámolni, tőlük zöld lámpát kaptunk, nem kifogásolták a szerződést. Még a minket hónapokon át támadó ÁSZ jelentésben is benne van, hogy a kincstári kártyánkkal megfelelően elszámoltunk. Nem mellesleg első fokon sajtópert is nyertünk a Figyelővel szemben, amely ezzel próbált minket korábban lejáratni.

hvg.hu: Az világos, csak ennek a politikai üzenete aggályos. Így azért nehezebb tiborczozni meg mészárosozni, nem?

Cs. K.: Ez nem volt megkérdőjelezhető beszerzés, az Államkincstár sem látta problémásnak. Ez egy kényszerhelyzet volt, nagyon rövid határidőn belül kellett nagyon sok plakát, és a fő beszállítónk nem tudta vállalni. Akkor én már nem voltam jogviszonyban a nyomdával.

hvg.hu: A Fidesszel szemben is gyakori kritika, hogy olyan cégekkel szerződnek le, amelyben korábban politikusnak volt érdekeltsége. Például hiába nem Pintéré már a biztonsági cég, rendre emlegetik a nevét így is. Most már ugyanez a bélyeg a Momentumra is rákerült, még ha kicsiben is.

Cs. K.: Erős túlzásnak tartom összehasonlítani a több százmilliós, közpénzből megvalósuló, súlyosan megkérdőjelezhető beruházásokat ezzel a teljesen tisztességesen lebonyolított, mind az ÁSZ, mind az államkincstár által elfogadott, az összes kampányköltség kis részét érintő beszerzéssel. Ez egy tisztességes tranzakció volt, kíváncsian várom a propaganda helyreigazítását.