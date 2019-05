Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint a jó irodalom természetétől idegen az ideologikusság.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint a jó irodalom természetétől idegen az ideologikusság.","id":"20190515_Demeter_Szilard_Nem_elunk_diktaturaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2defa5cb-afc3-4be4-8557-1760a45c4923","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Demeter_Szilard_Nem_elunk_diktaturaban","timestamp":"2019. május. 15. 15:55","title":"Demeter Szilárd: „Nem élünk diktatúrában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel az indulás után Magyarországra is megérkezett a Google zenehallgatós szolgáltatása, a YouTube Music, amiből ingyenes és fizetős változatot is kínálnak a felhasználóknak. Mostantól elérhető a YouTube Premium is.","shortLead":"Egy évvel az indulás után Magyarországra is megérkezett a Google zenehallgatós szolgáltatása, a YouTube Music, amiből...","id":"20190514_youtube_music_premium_youtube_premium_magyarorszag_elofizetesi_dijak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde101e9-5e14-4ba8-bc27-e501779ac2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_youtube_music_premium_youtube_premium_magyarorszag_elofizetesi_dijak","timestamp":"2019. május. 14. 19:00","title":"Magyarországra is megjött a felturbózott YouTube, benne sok vágyott extrával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132f5083-c3ab-4afa-9c52-a75e46c75663","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190515_Ettol_lettem_keresztenyebb_mint_a_hulye_papa__jobbos_kommentelok_toposzaibol_irt_dal_Bobafett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132f5083-c3ab-4afa-9c52-a75e46c75663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79e69cb-974b-4394-95f9-9cb14c0ce3a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Ettol_lettem_keresztenyebb_mint_a_hulye_papa__jobbos_kommentelok_toposzaibol_irt_dal_Bobafett","timestamp":"2019. május. 15. 11:11","title":"„Ettől lettem keresztényebb, mint a hülye pápa” – jobbos kommentelők toposzaiból írt dal Bobafett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes azt mondja, nagyon jól van, és minden erejével küzdött Magyarországért. ","shortLead":"Az énekes azt mondja, nagyon jól van, és minden erejével küzdött Magyarországért. ","id":"20190515_Papai_Joci_Facebook_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6e4ac1-033d-4227-abdd-173168683613","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Papai_Joci_Facebook_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2019. május. 15. 12:18","title":"Pápai Joci a Facebookon üzent a rajongóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d0212-a278-40cc-9b46-7617c43609ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agy gyakori részgráfjait azonosították az ELTE matematikus kutatói; a lista azért különösen fontos, mert a funkcionális agyi áramkörök összetevőinek felismerésével érthető csak meg pontosabban az agy működése. ","shortLead":"Az agy gyakori részgráfjait azonosították az ELTE matematikus kutatói; a lista azért különösen fontos, mert...","id":"20190515_elte_pit_matematikusai_agy_reszgrafok_azonositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c67d0212-a278-40cc-9b46-7617c43609ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991a4737-6081-4bc6-a192-158af5451f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_elte_pit_matematikusai_agy_reszgrafok_azonositasa","timestamp":"2019. május. 15. 17:03","title":"Érdekes dolgokat azonosítottak az agyban a ELTE matematikusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem véletlen a milliárdos árbevétel.","shortLead":"Nem véletlen a milliárdos árbevétel.","id":"20190516_Igy_profital_a_NERbol_egy_Garancsi_Istvanhoz_es_Hernadi_Zsolthoz_kotheto_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ce559-e565-4c4d-9cb4-802ded7cd905","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Igy_profital_a_NERbol_egy_Garancsi_Istvanhoz_es_Hernadi_Zsolthoz_kotheto_ceg","timestamp":"2019. május. 16. 12:33","title":"Így profitál a NER-ből egy Garancsi Istvánhoz és Hernádi Zsolthoz köthető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus 7 Pro fotós képességeit is értékelte a mobilok kameráját sokféle szempont alapján tesztelő DxOMark. Az eredmény magáért beszél. ","shortLead":"A OnePlus 7 Pro fotós képességeit is értékelte a mobilok kameráját sokféle szempont alapján tesztelő DxOMark...","id":"20190515_oneplus_7_pro_kamera_velemenyek_mobilfotozas_dxomark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f755cb3c-29d1-416f-a6d0-e33ec1088c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_oneplus_7_pro_kamera_velemenyek_mobilfotozas_dxomark","timestamp":"2019. május. 15. 11:41","title":"Olyan jó kamera került a OnePlus 7-be, hogy a Huawei két mobilját is előzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A törvény ellen több ízben hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát.","shortLead":"A törvény ellen több ízben hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja...","id":"20190515_ukran_nyelvtorveny_alairas_petro_porosenko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d94da39-1037-43a7-9403-b1ba606c870b","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_ukran_nyelvtorveny_alairas_petro_porosenko","timestamp":"2019. május. 15. 15:21","title":"Aláírta az ukrán nyelvtörvényt Porosenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]