[{"available":true,"c_guid":"5ad5f5cc-a970-45c3-a2d9-030731022ed5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egy élő videó indítója megsérti a közösségi oldal legsúlyosabb szabályait, a Facebook automatikusan letiltja majd a műsort. A döntést a christchurch-i borzalmak miatt hozták meg Mark Zuckerbergék. ","shortLead":"Ha egy élő videó indítója megsérti a közösségi oldal legsúlyosabb szabályait, a Facebook automatikusan letiltja majd...","id":"20190515_facebook_elo_video_christchurchi_tamadas_merenylet_kozvetites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad5f5cc-a970-45c3-a2d9-030731022ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22cfd0c-e225-4610-a58b-8080222c6851","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_facebook_elo_video_christchurchi_tamadas_merenylet_kozvetites","timestamp":"2019. május. 15. 10:33","title":"A Facebook le fogja tiltani a szabályellenesen élőző videósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eebe53c-423c-4a7e-9209-57aa87cc9cb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán árult el részleteket a nyáron induló rendszerről.","shortLead":"Az ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán árult el részleteket a nyáron induló rendszerről.","id":"20190515_Turisztikai_Ugynokseg_a_szakma_orul_hogy_adatbazisa_lesz_a_nyaralo_magyaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eebe53c-423c-4a7e-9209-57aa87cc9cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac7a3ad-b311-4ce7-b5b8-2ecdcde3c4e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Turisztikai_Ugynokseg_a_szakma_orul_hogy_adatbazisa_lesz_a_nyaralo_magyaroknak","timestamp":"2019. május. 15. 14:07","title":"Minden tudni fognak a nyaraló magyarokról, de a szakma ennek állítólag örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem jelent azonnali veszélyt az európai édesvizekben lévő mikroműanyag – derült ki egy svájci felmérésből, melynek készítői hangsúlyozzák: egyelőre.","shortLead":"Egyelőre nem jelent azonnali veszélyt az európai édesvizekben lévő mikroműanyag – derült ki egy svájci felmérésből...","id":"20190515_europai_edesvizekben_levo_mikromuanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4838a7e8-729a-4adb-b389-5f7e0f491baf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_europai_edesvizekben_levo_mikromuanyag","timestamp":"2019. május. 15. 16:03","title":"Végre jó hír jött a mikroműanyagokról, de ki tudja, meddig örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal az Egyesült Államokból visszatért amerikai nagykövet árult el részleteket a Trump–Orbán-találkozóról. ","shortLead":"Ezúttal az Egyesült Államokból visszatért amerikai nagykövet árult el részleteket a Trump–Orbán-találkozóról. ","id":"20190515_david_cornstein_orban_viktor_donald_trump_ikrek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb0890-379f-43cd-8f0a-6d773e38554b","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_david_cornstein_orban_viktor_donald_trump_ikrek","timestamp":"2019. május. 15. 13:25","title":"Cornstein: Trump azt mondta Orbánnak, hogy olyan, mintha ikrek volnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9912475e-5a78-44bc-a11d-6a21d2b0e5e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap indult, a falusi focicsapat keddi edzésére haza is ért. ","shortLead":"Vasárnap indult, a falusi focicsapat keddi edzésére haza is ért. ","id":"20190514_Egy_Budapesten_elvesztett_fogadas_utan_gyalog_kellett_hazajutnia_egy_francia_ferfinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9912475e-5a78-44bc-a11d-6a21d2b0e5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e921e8cb-acb6-4d42-b9cc-4ed4466b098c","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Egy_Budapesten_elvesztett_fogadas_utan_gyalog_kellett_hazajutnia_egy_francia_ferfinak","timestamp":"2019. május. 14. 20:20","title":"Egy Budapesten elvesztett fogadás után gyalog kellett hazajutnia egy francia férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a fideszesek többsége is egyetért a felvetéssel. ","shortLead":"Még a fideszesek többsége is egyetért a felvetéssel. ","id":"20190516_A_magyarok_tobbsege_szeretne_kozos_EUs_minimalbert_es_nyugdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bba67d-9a1f-4cee-93ae-d7ed977f7d69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_A_magyarok_tobbsege_szeretne_kozos_EUs_minimalbert_es_nyugdijat","timestamp":"2019. május. 16. 08:16","title":"A magyarok többsége szeretne közös EU-s minimálbért és nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Itt az ideje annak, hogy Washington és Moszkva félretegye az évek óta növekvő bizalmatlanságot, és megtalálja, miként képes együttműködni egymással – hangsúlyozta Mike Pompeo amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Szocsiban.","shortLead":"Itt az ideje annak, hogy Washington és Moszkva félretegye az évek óta növekvő bizalmatlanságot, és megtalálja, miként...","id":"20190514_Bekulni_kezdett_az_USA_es_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2f9d52-5ca5-4275-a0f7-72d991e6942c","keywords":null,"link":"/vilag/20190514_Bekulni_kezdett_az_USA_es_Oroszorszag","timestamp":"2019. május. 14. 17:10","title":"Békülni kezdett az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Rekard Kft. hajtástechnikai részegységeket és alkatrészeket gyártó győri cégcsoportot veszik meg. ","shortLead":"A Rekard Kft. hajtástechnikai részegységeket és alkatrészeket gyártó győri cégcsoportot veszik meg. ","id":"20190514_700_millios_ceget_vasarol_fel_a_Raba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62f8ebc-71f9-4037-8af2-e3f69c114a3f","keywords":null,"link":"/kkv/20190514_700_millios_ceget_vasarol_fel_a_Raba","timestamp":"2019. május. 14. 16:13","title":"700 milliós céget vásárol fel a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]