Óriási akciónövekedést jelentene a Kétfarkú Kutya Pártnak, ha bejutna az Európai Parlamentbe, ezt mindenki megérezné itthon is – mondja Döme Zsuzsanna, az MKKP listavezetője, aki szerint nem elveszett szavazat a rájuk adott voks. Amúgy éreznek felelősséget is érte, meg is alapították az elveszett szavazatokat megkereső ügyosztályt. Listavezetői interjúsorozatunk utolsó része.

hvg.hu: Brüsszelben mennyi kátyú van?

Döme Zsuzsanna: Viszonylag kevés, úgyhogy ott másfajta tevékenységet tervezünk.

hvg.hu: Aszfalt- vagy padfestést?

D. Zs.: Egy jó ideje nem mi mondjuk meg, hol mire van szükség, hanem a választás után létrehozott Rendkívüli Ügyek Minisztériumába érkező bejelentésekre reagálunk. Brüsszelből viszonylag kevés bejelentésünk van, így nehéz megmondani, mi lesz az elsődleges feladatunk, de például szívesen kiterjesztjük a RÓSÁNÉKÖTÉKA-t (Rózsa Sándor II. Népi Közpénztékozló Alap) Brüsszelre.

hvg.hu: Ezzel a párt állami támogatását osztják szét, ki dönt arról, hogy mire megy a pénz?

D .Zs.: Tavaly a kampánypénzt is kiosztottuk, az volt a RÓSÁNÉKATÉKA (Rózsa Sándor Kampánypénztékozló Alap). Hét véletlenszerűen kiválasztott menyét dönt róla.

hvg.hu: Hogy tudnak ilyen neveket kitalálni?

D. Zs.: Hosszú évek és a rutin, mindig is intézményneveket akartunk kitalálni, szeretünk elnevezni. Tavaly megijedtünk attól, hogy életünkben először ennyi közpénzt kapunk: 190 millió volt a kampánytámogatás, ebből 160 milliót kiosztottunk sokféle pozitív közösségi projektre. Így tudtuk a legjobban felhasználni, hiszen óriásplakátjaink nem lehettek, és mi nem akartuk ipari mennyiségű benzinre költeni, még pártautónk is csak a választás után lett. Ezért szakértőkkel egyeztetve egy kétfordulós pályázatot találtunk ki. Azt szerettük volna, hogy ne csak civilek pályázzanak, így első körben csak ötleteket vártunk a nagyságrendi költségekkel, és látnunk kellett azt is, van-e csapat és önkéntes munka mögötte, ugyanis a Kutyapárt akcióit is így csináljuk. A továbbjutókat tovább értékeltük. Próbáltuk a hátrányos helyzetű régióba kerülést pontozgatni, de egy idő után ez nagyon nehéz volt, főleg az országos projekteknél.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Csak a Kutyapárt értékelt, vagy vontak be szakértőket is?

D. Zs.: Csak a Kutyapárt tagsága, meg is őrültünk kicsit, úgyhogy idén egyszerűsítünk a szempontrendszeren. Ősszel kiírjuk a 2020-as párttámogatásunkat, azon lehet, hogy csak azt értékeljük, az ötlet mennyire hasznos, vicces vagy szép. Jó egy picit gyakorolni, hogy a lehető legjobban menjen, mielőtt kormányként felfoghatatlan összegek felett kell döntenünk. A párttámogatásunk megpályáztatásánál nagyon meg akartuk mutatni, mi hogy pályáztatunk, rendszeresen hallani, hogy elég sok probléma van az uniós pénzek elosztásával.

hvg.hu: Ott a pénzfelhasználás ellenőrzése is óriási probléma, ezt hogy oldják meg?

D. Zs.: Önkéntes dementorok folyamatosan követik a projekteket, a költéseket. Most ÁSZ-károsultak vagyunk, így nagyjából 20 milliót tudtunk kiosztani, pedig 200 milliót kellett volna. Rengeteg pályázó volt a legnagyobb civil szervezetektől kezdve híres magánszemélyeken át olyanokig, akik előtte életükben nem próbálkoztak hasonlóval. Néhány ötletre közösségi gyűjtést indítunk, van, amit önkéntes munkával vagy kampánnyal támogatunk, mert nem tudtunk sem nemet mondani rá, sem további összeget kiszorítani.

hvg.hu: Ez a pénzfelhasználás így rendben van? A NAV a Soros-pénzbe is belekötött, ezt szó nélkül hagyták az állami hatóságok?

D. Zs.: Több más párttal együtt visszatartják a párttámogatásunkat, de csak kitolódik az utalás. Abba egyáltalán nem kötöttek bele, hogy mire költünk.

hvg.hu: Azért függesztették fel a támogatást, mert a Kutyapárt későn adta le a beszámolót a kampányköltésekről.

D. Zs.: Fél órával később.

hvg.hu: Elég az.

D. Zs.: Elkezdtük feltölteni az elektronikus felületre, de lezárt, utána nem lehetett máshogy beadni. A beszámolónk határidőben kikerült az oldalunkra, átlátható minden, nem magunkra költöttük a pénzt.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Az elszámolás tekintetében ez mindegy.

D. Zs.: Tényleg lecsúsztunk a beadásról, de nincs olyan törvény, amely kimondja, hogy ilyenkor a szankció a támogatás felfüggesztése. Az Állami Számvevőszék – amely felett nincs fellebbviteli fórum – megkérte az Államkincstárt, hogy ne folyósítson, a Kincstártól viszont meg tudjuk kérdezni, hogy mire hivatkozva nem utal, és mivel ők nem tudják ezt meghivatkozni, végül megkapjuk a pénzt.

hvg.hu: Biztos ez? A Momentum – amelynek ugyanígy felfüggesztették a támogatását – bírósághoz fordult azért, hogy kiderüljön, kinek mihez van joga.

D. Zs.: Az ügyvéd mondta ezt, de majd meglátjuk. Azt azért nem hallottuk túl sok párttól, hogy ezzel nem kerültek nullára, a pártalapítványok továbbra is megkapják a pénzt, ami a támogatás nagyobbik része. Ezt el tudjuk pályáztatni, és ezen felül nem is gyűjtöttünk működésre. Mi egyébként tudunk pénzt csinálni akkor is, ha nem vagyunk kormányon.

hvg.hu: Nyomtatnak.

D. Zs.: Például, vagy ha minket megbüntetnek, az emberek többet utalnak, mint amennyi a büntetés volt. A sorospénzes NAV-ügy után majdnem kétmilliónál tartunk az eladott pénzek után, de több százezer jött be az eladott kutyaszőrből is. Szóval megy ez, látszik, hogy a Kutyapárt jó gazdája lenne az országnak, a nullából is tud pénzt csinálni.

hvg.hu: Az ÁSZ feljelentése után az ügyészség nem nyomoz?

D. Zs.: Arról nekünk még nem szóltak.

hvg.hu: A Kutyapártnál hogy dőlt el, hogy Ön lesz a listavezető?

D. Zs.: Nyilván mindenkit lefizettem.

hvg.hu: Egy korábbi Házon kívül riportból az derült ki, hogy együtt élt Kovács Gergő pártelnökkel. Ez még mindig így van?

D. Zs.: Nem éltünk együtt.

hvg.hu: Együtt vannak még?

D. Zs.: Együtt vagyunk, de most nem olyan formában.

hvg.hu: Ez nem ugyanaz a helyzet, mint a DK-ban, ahol a pártelnök felesége vezeti az EP-listát?

D. Zs.: Azért szakítottunk, hogy ne legyen összeférhetetlenség (nevet).

hvg.hu: A 444 választási elemzését, amelyben a többi között arról volt szó, hogy a Kutyapártra adott szavazatok elvesznek…

D. Zs.: Ezt írják rólunk egy éve…

hvg.hu: … azzal osztották meg a Facebook-oldalukon, hogy köszönik a független lapnak. Egy nem tetsző vélemény esetén nem túlzás a függetlenséget számon kérni?

D. Zs.: Nem bántottunk senkit, gratuláltunk, hogy mennyire szuperül matekoznak, csak egyszerűen azt gondoljuk, hogy nem ez alapján kell eldönteni, melyik pártra szavazzanak az emberek. Nem hiszem, hogy a nagy ellenzéki pártnak nevezett érdekcsoportok lennének a nagy ellenzéki pártok. Csak erről mi nem beszélni szeretünk, és persze nem is lenne hol. Az elmúlt időszakban minket nem hívtak kétnaponta a tévébe, a komoly dolgainkról sem számolnak be, legfeljebb ha balhé van. De szájról szájra terjed, mit csinálunk. Mindenki tudja, hogy ki épített buszmegállót, és ha a felelősöknek is eszébe jut erről, hogy építsenek egyet épp ugyanoda, ahogyan Szombathelyen és Orfűn is nemrég, akkor nem fogunk veszekedni, hanem a mienket elvisszük egy olyan helyre, ahol nincs egy sem. Mert az lenne a lényeg, hogy az embereknek jobb legyen.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Miért nem tartják elveszettnek a Kutyapártra adott voksokat? Nagyon kevéssé valószínű, hogy elérnek 5 százalékot.

D. Zs.: Szerintem nem annyira kevéssé valószínű, az elmúlt évben megduplázódott a támogatottságunk. Mindenki arra szavazzon, aki neki szimpatikus, akiről úgy érzi, eleget tett érte. Nem hiszem, hogy a kutyapártosok nyugodt szívvel másra is szavaznának.

hvg.hu: Az elveszett mandátumért mekkora felelősséget éreznek?

D. Zs.: Nagyon nagy felelősséget érzünk, már meg is alapítottuk az elveszett szavazatokat megkereső ügyosztályt. Ezeket a szavazatokat már le lehet adni választás előtt is, mi megőrizzük őket, és már nem is lesznek elveszettek.

hvg.hu: Ha úgy jön ki a matek, hogy a Fidesz 15 mandátumot szerez, mert például a Kutyapártra leadott szavazatok elvesznek, akkor nem fogják azt érezni, hogy hozzásegítették a Fideszt egy nagyobb arányú győzelemhez?

D. Zs.: Természetesen tudjuk és teljesen egyértelmű, hogy minden a Kétfarkú Kutya Párton múlik, nem az elmúlt 30-10-5 éven, hogy az EP-választás tétje az Orbán-kormány megbuktatása… Vagy a régi ellenzék fennmaradása. Lehet matekozni, de mi azt gondoljuk, hogy végre azoknak is meg kellene mutatni, mit tudnak, akik eddig nem voltak bent sem a magyar, sem az Európai Parlamentben. Ez óriási akciónövekedést jelentene számunkra, és ha valamiben előrelépünk, nagyobb források fölött rendelkezünk, azt megérzi mindenki itthon is.

hvg.hu: Hova ül be, ha kijut az EP-be?

D. Zs.: A jelenlegi erőkhöz nem csatlakoznék, valószínűleg létre kell hozni az Európai Komoly Pártok frakcióját.

hvg.hu: Az országgyűlési választás előtt az egyik kutyapártos jelölt egy interjú előtt azt mondta, ha komolyan kérdezik, hülyeséget válaszol, ha hülyeséget, akkor komolyan. Mi alapján kellene a Kutyapártot komolyan venni?

D. Zs.: Az alapján, amit teszünk. Nem csak a kampányban jut eszünkbe, hogy állampolgárok is vannak ebben az országban.

hvg.hu: Amit önök tesznek, az egy önkormányzati politikus, polgármester hatásköre.

D. Zs.: Ez látszik leginkább, de ezt azért van, mert ekkorák vagyunk, ennyi forrás fölött rendelkezünk, erre terjed ki a hatalmunk. Nem tudunk kórházakat felújítani vagy nagyobb, országos dolgokra hatni, de a sajátos módszereinkkel csomószor nagyobb eredményt tudunk elérni annál, amekkorák vagyunk. Az Alkotmánybíróság például nemrég kimondta, a járdafestés nem szabálysértés, a repedezett járda nem városképi jelentőségű. A határozatban leírták, hogy a közszolgák részéről az ilyen esetekben a józan humor elvárható, szerintem ez nagyon is országos és történelmi mondat.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: De nem túl jelentős.

D. Zs.: Nem jelentős?! Szerintem az emberek az ügyes-bajos dolgaik intézése közben legtöbbször abba futnak bele, hogy nem az állam tulajdonosaiként, hanem senkiként kezelik őket, akik sorbaállhatnak az állam által lecsöpögtetett dolgokért. Ez az ítélet meg tudja erősíteni az embereket abban, ha a megbízásukban lévő személy nem végzi el a számukra fontos ügyet, akkor azt joguk van jelezni, ilyen módon is. Ennek hosszú távú hatása lesz. Engem ezért küldtek vissza a 23. századból. Mivel az emberek most nem érzik magukénak az államot, nem gondolják, hogy tudnak rá hatni, érhető a politikával szembeni bizalmatlanság és az úgysem változik semmi attitűd. Ezt ilyen dolgokkal lehet kezelni. Aki a saját környékén sikert ért el, vagy kiáll egy rendőrrel, aki meg akarta büntetni, miközben ő egy jobb országért dolgozott, az a nagypolitikában is sokkal tudatosabbá válik, jobban átlátja a működését, és számon kéri a felelősöket. Ez egy hosszú távú munka, nem lesz tőle két hónap múlva szuperebb az ország, de valakinek el kell kezdeni.

hvg.hu: Melyik most a Kutyapárt legjellemzőbb vonala? A fricskázás vagy a helyi ügyek kezelése?

D. Zs.: Ez a kettő egyben van.

hvg.hu: A kvótanépszavazáson az érvénytelenségért küzdöttek, Vágó Gábor szerint ezzel az ötlettel ő kereste meg a Kutyapártot.

D. Zs.: Nem emlékszem pontosan, ki találta ki, de nem kéne elkezdeni azt, amit a dadaisták csináltak, akik a mozgalmuk elindítása után azon kezdtek vitatkozni, ki találta ki a dada szót. Nem ezen múlik, az egy szuper és fontos kampány volt. Nálunk mindenki beleszólhat, nem egy elefántcsonttoronyban, ketten a Gergővel találjuk ki a dolgainkat, ellenőrizve még a poloskákat is, nehogy valaki lehallgasson.

hvg.hu: Most mintha az országos politikát kifigurázó, abba beleszóló vonal nem annyira érvényesülne.

D. Zs.: Ez nem így van, az egész kampányunk ezt sugallja. Mi nem személyeskedünk, főként olyan poénjaink vannak, amiből látják az emberek, hogy mit akarunk kifigurázni, nem az a politikai tett, hogy jólesően szidjuk a másikat és belerúgunk. Mindkettő fontos, az is, hogy végre valaki tegyen valamit az emberekért, ezért csináltunk pártot.

A fideszesek előtt is szívesen kátyúzunk, nekik is ígérünk örök életet és ingyen sört, ahogy a korrupcióból is fog jutni mindenkinek, pártállástól függetlenül.

hvg.hu: A felcsúti kátyúval végül mi lett, kellett fizetni?

D. Zs.: Nem kellett, úgy tudom, az egész utat újrahúzták. Valószínűleg azért, mert annyira szuperül kátyúzott a gép, hogy nem lehet megmondani, hol volt a kátyú.

hvg.hu: Van ötletük arra, hogyan tudnak kitörni az 1-3 százalékos támogatottságból?

D. Zs.: Folytatjuk, amit eddig csináltunk, nyomtatunk még pénzt. Az országos szervezetünk folyamatosan nő, egyre-másra csatlakoznak hozzánk új passzivistacsoportok. Ezért lesz jó, ha több lesz a szabadnap a nemzeti ünnepek bevezetésével, mert akkor a passzivistáknak több idejük lesz a Kutyapártban önkénteskedni.

hvg.hu: Ők melyik pártot akarják? Azt, amelyik helyi szinten segít, vagy azt, amelyik olyan hülyeséget ír a programjába, hogy ha gond lesz az erőművel, majd elhajóztatják az oroszoknak.

D. Zs.: A programunkban nincsenek hülyeségek. A jelenlegi helyzetben a hagyományos komoly politikai beszéd elég unalmas lett, és szemlátomást nem működik. A humor az egyetlen fegyver, amivel nem tudnak mit kezdeni, és hát lássuk be, a magyaroknak van a legjobb humorérzékük Európában.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Ideológiájában hogyan lehet meghatározni a Kutyapártot?

D. Zs.: A társadalmi célunk az aktív, kreatív állampolgár, és hogy a felelősök végezzék el a dolgukat. Bal-jobb tengelyen nem lehet besorolni a pártot. Amúgy mi is tudunk ideológiáról beszélni, csodálatos programot írtunk most is.

hvg.hu: Azt ki írja?

D. Zs.: Együtt írjuk, nem olyan nehéz, egy tábla kirakása sokkal bonyolultabb. Azt meg kell tervezni, ki kell nyomtatni, fel kell csavarozni, kell egy fotó nem elesés közben, amit aztán ki kell posztolni.

hvg.hu: A Méltányosság Intézet készített egy elemzést a viccpártokról, és az izlandi viccpártot nézve arra jutott, a történetnek ott van vége, ahogy ezek a pártok a hatalom közelébe kerülnek. A pártvezető főpolgármesterként komolyan vette a feladatát, a párt elvesztette vicces jellegét, és a ciklus végén feloszlott.

D. Zs.: Nem tudom, annak a pártnak pontosan miért lett vége, de az izlandi nem olyan viccpárt volt, mint mi, az híres emberekből állt – olyan, mintha 10 éve a Heti Hetes indult volna a választáson –, nem volt 15 éves múltja, mozgalmi része vagy egyéb tevékenysége, mint nekünk. Nem hiszem, hogy hozzájuk hasonlíthatók vagyunk. Örülnénk, ha találnánk egy olyan pártot, amelyet lehet figyelni, a hibáiból vagy a jó gyakorlataiból tanulni, de nem látunk ilyet. Most találjuk ki, hogy kell ezt csinálni. Fut a szekér, menet közben kicseréljük a kereket, ha tévedtünk, bár nem sűrűn tévedünk.