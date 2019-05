Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Rihanna pénteken mutatja be a Fenty márkát egy butikban Párizs legrégibb negyedében, a Marais-ban. „Emancipálni akarom a nőket” – nyilatkozta a fiatal popsztár, aki forradalmat indítana el a divatszakmában. ","shortLead":"Rihanna pénteken mutatja be a Fenty márkát egy butikban Párizs legrégibb negyedében, a Marais-ban. „Emancipálni akarom...","id":"20190524_Gyuszut_soha_nem_koptatott_de_uj_uzleti_modellel_torne_be_a_divatvilagba_Rihanna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52491acf-7607-4e05-a890-1eefac8a7c93","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_Gyuszut_soha_nem_koptatott_de_uj_uzleti_modellel_torne_be_a_divatvilagba_Rihanna","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"Gyűszűt soha nem koptatott, de új üzleti modellel törne be a divatvilágba Rihanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Másfél euróra csökkenthették volna a menedékkérők közhasznú munkáért járó órabért, de az új belügyminiszter visszamenőleg megsemmisítette ezt a rendeletet.","shortLead":"Másfél euróra csökkenthették volna a menedékkérők közhasznú munkáért járó órabért, de az új belügyminiszter...","id":"20190523_Visszavonta_az_osztrak_belugyminiszter_a_menedekkerok_oraberet_lecsokkento_rendeletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ccc58e-9fb6-4c12-8254-dd539eb1bf80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Visszavonta_az_osztrak_belugyminiszter_a_menedekkerok_oraberet_lecsokkento_rendeletet","timestamp":"2019. május. 23. 20:59","title":"Visszavonta az osztrák belügyminiszter a menedékkérők órabérét lecsökkentő rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b8d70-12f3-4f2d-806d-d9f6c2648ce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiáról pedig kiderült, türelmetlen horgász.","shortLead":"A fiáról pedig kiderült, türelmetlen horgász.","id":"20190524_Ader_kozel_jart_egy_kapitalis_zsakmanyhoz_de_elszalasztotta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c21b8d70-12f3-4f2d-806d-d9f6c2648ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370185ab-1518-4837-8bbb-136da126d00e","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Ader_kozel_jart_egy_kapitalis_zsakmanyhoz_de_elszalasztotta","timestamp":"2019. május. 24. 12:38","title":"Áder közel járt egy kapitális zsákmányhoz, de elszalasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8bb59d-ed6f-4643-bec7-49f98651a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerinte a többi üzlet nincs veszélyben.","shortLead":"Szerinte a többi üzlet nincs veszélyben.","id":"20190523_Zsidai_Roy_Jamie_Oliver_ettermeinek_csodjerol_ez_benne_volt_a_pakliban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8bb59d-ed6f-4643-bec7-49f98651a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96df907d-f691-4c9e-9387-59112de9198e","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Zsidai_Roy_Jamie_Oliver_ettermeinek_csodjerol_ez_benne_volt_a_pakliban","timestamp":"2019. május. 23. 15:49","title":"Zsidai Roy Jamie Oliver éttermeinek csődjéről: Ez benne volt a pakliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf949e3-0464-4b42-919e-fcbe3ce8e36a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy mely gyereküléseket érdemes megvásárolni, és melyeket ajánlott inkább elkerülni.","shortLead":"Mutatjuk, hogy mely gyereküléseket érdemes megvásárolni, és melyeket ajánlott inkább elkerülni.","id":"20190524_31_gyerekules_a_2019es_nagy_tesztben_2_nagyon_elverzett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bf949e3-0464-4b42-919e-fcbe3ce8e36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37a5e0c-d234-4439-b412-a87e7eaa6d4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_31_gyerekules_a_2019es_nagy_tesztben_2_nagyon_elverzett","timestamp":"2019. május. 24. 06:41","title":"31 gyerekülés a 2019-es nagy tesztben, 2 nagyon elvérzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","shortLead":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","id":"20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e836ac-c714-48bd-8d97-61fe91cb616b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","timestamp":"2019. május. 24. 12:53","title":"Nézegessen cuki fehér oroszlánkölyköt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy országban került új tulajdonoshoz a Kika, a cél az, hogy piacvezetővé váljanak mindenhol.","shortLead":"Négy országban került új tulajdonoshoz a Kika, a cél az, hogy piacvezetővé váljanak mindenhol.","id":"20190524_A_Kika_magyar_uzleteit_is_eladtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803809d7-8f4f-495b-be63-cef1010457f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_A_Kika_magyar_uzleteit_is_eladtak","timestamp":"2019. május. 24. 14:04","title":"A Kika magyar üzleteit is eladták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Daily Telegraph azt állította, a színész szexuálisan zaklatta egy fiatal kolléganőjét. Most fizetniük kell. ","shortLead":"A Daily Telegraph azt állította, a színész szexuálisan zaklatta egy fiatal kolléganőjét. Most fizetniük kell. ","id":"20190523_Geoffrey_Rush_ragalmazasi_karterites_Ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041f3c1c-69f3-48a3-b2ca-e5ffffde4486","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Geoffrey_Rush_ragalmazasi_karterites_Ausztralia","timestamp":"2019. május. 23. 14:05","title":"Geoffrey Rushnak minden idők legnagyobb rágalmazási kártérítését ítélték meg Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]