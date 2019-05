Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A filmfesztivál utolsó napján történt a tragédia.","shortLead":"A filmfesztivál utolsó napján történt a tragédia.","id":"20190526_Meghalt_egy_ferfi_Cannesban_mikor_osszeutkozott_ket_szuperjacht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00204127-19ac-4c2e-b74b-6bd38bcba64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Meghalt_egy_ferfi_Cannesban_mikor_osszeutkozott_ket_szuperjacht","timestamp":"2019. május. 26. 14:36","title":"Meghalt egy férfi Cannes-ban, mikor összeütközött két szuperjacht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Az alávetettségek olyan hálózata épült ki, Magyarországon, amelyen a demokratikusnak álcázott színjátékok változtatni nem tudnak.","shortLead":"Az alávetettségek olyan hálózata épült ki, Magyarországon, amelyen a demokratikusnak álcázott színjátékok változtatni...","id":"201921_almainkban_europa_visszainteget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a16b3-cf88-4add-b23d-992f8a9540f5","keywords":null,"link":"/itthon/201921_almainkban_europa_visszainteget","timestamp":"2019. május. 25. 16:00","title":"Hont András: Álmainkban Európa visszainteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál bevezetni. De lehet, hogy a Huaweinek nem lesz más választása. ","shortLead":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál...","id":"201921__zarlat_ala_vont_huawei__androidos_kerdesek__ki_nem_nevet_avegen__rendszervaltas_vagyamitakartok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb48656-dfe5-4ea1-8b26-f911198906f1","keywords":null,"link":"/tudomany/201921__zarlat_ala_vont_huawei__androidos_kerdesek__ki_nem_nevet_avegen__rendszervaltas_vagyamitakartok","timestamp":"2019. május. 25. 15:00","title":"Meg szeretném érteni: mi történhet most a Huawei-jel? Buknak? Nyerhetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szóban, sms-ben vagy éppen ácsceruzával sebtében papírzacskóra firkantott árajánlatokban rejlő problémát ismerte fel a Magyar Építőipari Szakemberek Közössége, ezért a szervezet egy online árajánlatadó rendszert fejlesztett szakemberek számára.","shortLead":"A szóban, sms-ben vagy éppen ácsceruzával sebtében papírzacskóra firkantott árajánlatokban rejlő problémát ismerte fel...","id":"20190526_arajanlat_minta_arajanlat_keszito_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247eb483-93ce-4a91-8e7c-da7dd67c5bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_arajanlat_minta_arajanlat_keszito_program","timestamp":"2019. május. 26. 22:33","title":"Vége a sajtpapírra firkált árajánlatoknak? Új rendszert kapnak a szakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az antiszemitizmus erősödése miatt nem javasolja a Németországban élő zsidóknak kipa nyilvános viselését a német szövetségi kormány antiszemitizmus elleni kormánybiztosa - derül ki a Funke médiacsoport lapjaiban szombaton megjelent interjúból.","shortLead":"Az antiszemitizmus erősödése miatt nem javasolja a Németországban élő zsidóknak kipa nyilvános viselését a német...","id":"20190525_Nem_javasoljak_Nemetorszagban_a_kipa_nyilvanos_viseleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344abd10-7551-4489-b500-d68e4c9f5ddb","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Nem_javasoljak_Nemetorszagban_a_kipa_nyilvanos_viseleset","timestamp":"2019. május. 25. 15:36","title":"Nem javasolják Németországban a kipa nyilvános viselését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon megtolta az EP-kampány végét a Fidesz a közösségi médiában, a kormánypárt két nap alatt többet költött, mint az összes többi ellenzéki párt együttvéve. ","shortLead":"Nagyon megtolta az EP-kampány végét a Fidesz a közösségi médiában, a kormánypárt két nap alatt többet költött, mint...","id":"20190526_7_millio_forintot_kampanyolt_el_ket_nap_alatt_a_Facebookon_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69df0bdf-4d6b-4319-959c-5dd2418f312d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_7_millio_forintot_kampanyolt_el_ket_nap_alatt_a_Facebookon_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 26. 17:10","title":"7 millió forintot kampányolt el két nap alatt a Facebookon a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg a felesége néhány hete. Az asszony évek óta súlyos beteg volt. Férje egyedül maradt a gyerekekkel. Rokonaik és barátaik most adománygyűjtésbe kezdtek: pénzzel, ruhákkal és tartós élelmiszerekkel is segítik a családot.","shortLead":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg...","id":"20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222256c-77c8-41ee-8de0-afceabd091a1","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","timestamp":"2019. május. 25. 19:29","title":"Hat gyerekkel maradt egyedül az édesapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394bd77-1f7c-4a87-8d07-ed9f0066b007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A trashmetal egyik meghatározó zenekara turnéval búcsúzik a rajongóktól. A budapesti koncertre videóban invitál mindenkit Kerry King.\r

\r

","shortLead":"A trashmetal egyik meghatározó zenekara turnéval búcsúzik a rajongóktól. A budapesti koncertre videóban invitál...","id":"20190525_Maga_a_szetvarrt_Slayerfrontember_uzent_a_magyar_rajongoknak_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7394bd77-1f7c-4a87-8d07-ed9f0066b007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2052fcd-626d-4d6b-bcce-b845fea27f44","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Maga_a_szetvarrt_Slayerfrontember_uzent_a_magyar_rajongoknak_video","timestamp":"2019. május. 25. 13:42","title":"Maga a szétvarrt Slayer-gitáros üzent a magyar rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]