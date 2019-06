Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg a felelősöket - mondta el Li Tae Ho második külügyminiszter-helyettes egy szöuli kormányzati válságkezelési tanácskozáson vasárnap.","shortLead":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg...","id":"20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b7e599-4c4c-44cd-ab46-038949c88eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 02. 08:10","title":"Vízalatti drónokkal keresik a dunai hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napos időszakokat záporok és zivatarok szakíthatják meg. ","shortLead":"A napos időszakokat záporok és zivatarok szakíthatják meg. ","id":"20190603_30_fok_es_jegeso_is_lehet_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99496dd1-53dd-450f-bae9-f29e377f32b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_30_fok_es_jegeso_is_lehet_ma","timestamp":"2019. június. 03. 05:19","title":"30 fok és jégeső is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ehhez pedig 2, azaz kettő veresége van a spanyol salakos legendának.","shortLead":"Ehhez pedig 2, azaz kettő veresége van a spanyol salakos legendának.","id":"20190602_Megvan_Nadal_90_gyozelme_a_Roland_Garroson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16d88ff-1f47-4ea9-acc9-be8bbd819546","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Megvan_Nadal_90_gyozelme_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 02. 18:19","title":"Megvan Nadal 90. győzelme a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen enyhülés is belefér. Most éppen az ősellenség Iránnal tárgyalna Trump.\r

","shortLead":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen...","id":"20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead00291-8ab0-4fc8-a78e-693bf2620c88","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","timestamp":"2019. június. 02. 16:42","title":"Az USA tárgyalna Iránnal mindenféle előfeltétel nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","shortLead":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","id":"20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62952ec-ab9b-43ca-b3fc-b8c6a0e8549f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","timestamp":"2019. június. 03. 13:10","title":"Hajókatasztrófa: Nem értenek egyet a hajó kiemelésével a dél-koreaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem Kína, hanem Trump gazdaságpolitikája a felelős az USA gazdasági gondjaiért – így vélekedik a Yale egyetem tanára, aki korábban a Morgan Stanley Asia elnöke volt. Stephen S. Roach professzor tehát tudja, hogy miről beszél, amikor azt állítja: ahogyan Reagan elnök a nyolcvanas években Japánt tette meg bűnbaknak, úgy most Trump csinálja ugyanezt Kínával. ","shortLead":"Nem Kína, hanem Trump gazdaságpolitikája a felelős az USA gazdasági gondjaiért – így vélekedik a Yale egyetem tanára...","id":"20190603_A_Yale_egyetem_szaktekintelye_izekre_szedte_Trump_bunbakkereso_gazdasagpolitikajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb4ec6d-1be6-4498-aaad-be38f167933f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_Yale_egyetem_szaktekintelye_izekre_szedte_Trump_bunbakkereso_gazdasagpolitikajat","timestamp":"2019. június. 03. 11:35","title":"A Yale egyetem szaktekintélye ízekre szedte Trump bűnbakkereső gazdaságpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba7dcdd-9f12-44fe-95bd-1eb55c5847fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megette a látogatók által bedobott ételt az amerikai vadaspark vidrája.","shortLead":"Megette a látogatók által bedobott ételt az amerikai vadaspark vidrája.","id":"20190603_Etelt_dobtak_be_neki_meghalt_Otto_a_vidra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ba7dcdd-9f12-44fe-95bd-1eb55c5847fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eebb053-245d-4ba7-ba23-6fe49526bf4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Etelt_dobtak_be_neki_meghalt_Otto_a_vidra","timestamp":"2019. június. 03. 17:39","title":"Ételt dobtak neki, meghalt Otto, a vidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jelentősen megugrott a mumpsz- és kanyaróbetegek száma Angliában, a szakemberek az immunizálás fontosságára hívják fel a figyelmet. A helyzet Európa-szerte rejt magában veszélyeket.","shortLead":"Jelentősen megugrott a mumpsz- és kanyaróbetegek száma Angliában, a szakemberek az immunizálás fontosságára hívják fel...","id":"20190601_mumpsz_kanyaro_vedooltas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d10c25-0839-4f12-9b10-9162486ecfd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_mumpsz_kanyaro_vedooltas_jarvany","timestamp":"2019. június. 01. 20:03","title":"Megugrott a mumpszosok és kanyarósok száma Angliában, járványtól tartanak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]