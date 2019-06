A Magyar Tudományos Akadémia vezetése múlt hét hétfő délután kapta meg a kutatóhálózatok leválasztásáról szóló kormánytervezetet az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól (ITM). Ekkor derült ki, hiába a hosszú egyeztetési folyamat és az MTA ellenállása, ahogy arra számítani lehetett, végül csak az történik, amit Palkovics László akart: a kutatóintézetek elkerülnek az MTA-tól.

Az MTA ugyan jelezte, nem fogadják ezt el, Gulyás Gergely miniszter erre a csütörtöki Kormányinfón azt mondta, ezt nem is az Akadémiának, hanem a Parlamentnek kell elfogadnia. Fiatal kutatók levelet is írtak Orbánnak, félnek, egy teljes tudósnemzedék veszhet el, hétvégén több ezren tüntettek az MTA mellett, Palkovicsék pedig kedd éjjel be is nyújtották az MTA-t megcsonkító törvényjavaslatukat.

Szerdán azt még meg is alázták Lovász László MTA-elnököt a parlamenti bizottsági ülésen. Meghívták a kulturális bizottság elé, de a fideszes többség elnapolta a napirendet, „nehogy véletlenül vitatkozniuk kelljen”, ahogy Szabó Szabolcs független képviselő fogalmazott.

Ilyen előzmények után adott ki közleményt a Magyar Tudományos Akadémia.

Az akadémia felhívja az országgyűlési képviselők figyelmét, hogy „fontolják meg az MTA-nak a törvényjavaslatokkal kapcsolatos észrevételeit. Amennyiben a törvényjavaslatokat jelenlegi formájukban fogadnák el, az MTA szerint sérül a tudományos kutatás szabadsága, és Magyarország számára alapvető értékek veszhetnek el.”

A közlemény szerint a törvényjavaslat elvenné az MTA-tól az akadémiai kutatóhálózatot, az akadémia vezetése tiltakozik is a kutatóhálózatának elcsatolása ellen. Kifogásolják, hogy nem került be a törvénytervezetbe az MTA azon javaslata, hogy „a delegáltak az Irányító Testület munkájában tudományos meggyőződésük szerint vesznek részt. Az Irányító Testület szavazásra jogosult tagja más személlyel nem helyettesíthető, szavazati jogának gyakorlására más személy nem jogosítható fel.”

Az MTA véleménye szerint az intézményfenntartás elemeit tételesen szükséges rögzíteni, és annak az üzemeltetésen túl ki kell terjednie a kutatóhálózat dinamikus változása mellett is változatlan kutatói törzsgárda és a kutatást támogató munkatársak bérére is.

Kijelentik:

az MTA ingó és ingatlan vagyonát mindenkor a tudomány szolgálatába állította, és állítja ma is. Az MTA tiltakozik azonban tulajdonosi jogának ellentételezés nélküli korlátozása ellen. Az MTA szerint ez az Alaptörvénybe ütközik.

A közleményüket azzal zárják, hogy:

„Az MTA elvárja, hogy az ország egyik legrégebbi és legnagyobb közmegbecsülésnek örvendő intézményéhez méltó módon tárgyaljanak vele. Az MTA egy év alatt sem kapott részletes indoklást kutatóhálózatának elvételére. A törvényjavaslat indoklásában mindössze néhány általános mondat szerepel fél oldalban, amelyek az innovációs teljesítmény fontosságát hangsúlyozzák. Az Akadémia e cél elérésben a kezdetektől fogva partner, de az elmúlt közel egy évben nem nyílt módja arra, hogy megismerhesse az ITM részletes szakmai elképzeléseit. Az elmúlt egy évben az ITM végig azzal tartotta nyomás alatt az MTA-t, hogy a törvény szerint neki járó alaptámogatást csak részben adta át.

Az MTA arra hívja fel az országgyűlési képviselőket, hogy fontolják meg az MTA-nak a törvényjavaslattal kapcsolatos észrevételeit. Amennyiben a törvényjavaslat jelenlegi formájában kerülne elfogadásra, az MTA szerint sérül a tudományos kutatás szabadsága, és Magyarország számára alapvető értékek veszhetnek el. Az MTA arra kér mindenkit, aki aggódik a tudomány szabadságáért és szimpatizál a Magyar Tudományos Akadémiával, hogy támogassa ügyünket.”