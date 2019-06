Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bige László szerint a hatóságok bagatell, minimális problémákra hivatkoznak, amiket korábban is felhoztak, akkor viszont nem szóltak értük. Az egyik leggazdagabb magyar az RTL-nek nyilatkozott. ","shortLead":"Bige László szerint a hatóságok bagatell, minimális problémákra hivatkoznak, amiket korábban is felhoztak, akkor...","id":"20190607_bige_laszlo_mutragya_szolnok_kensavgyar_katasztrofavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d46250d-03ea-41a1-bb2d-3946d3674a8d","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_bige_laszlo_mutragya_szolnok_kensavgyar_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. június. 07. 17:53","title":"A műtrágyakirály szerint ha a helyzet nem változik, a jövő héten lakatot tesznek a gyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5b3b0a-95f5-404a-aa5c-a0e710941c72","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201923_mackenzie_bezos_jotekony_exfeleseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af5b3b0a-95f5-404a-aa5c-a0e710941c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad722ae6-f0ab-4a16-b9dc-3015f00ed6b9","keywords":null,"link":"/kkv/201923_mackenzie_bezos_jotekony_exfeleseg","timestamp":"2019. június. 09. 09:00","title":"Hatéves korában már regényt írt, de nem emiatt lett dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce22cae-7337-4497-8ed5-8af618b2de0a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"„Az USA nem eheti meg a tortát egyedül” – foglalta össze az európai NATO-tagok véleményét a szövetség fegyverkezési terveiről a New York Timesnak Stefano Stefanini, aki korábban hazája NATO-nagykövete volt, most pedig szakértő Brüsszelben.","shortLead":"„Az USA nem eheti meg a tortát egyedül” – foglalta össze az európai NATO-tagok véleményét a szövetség fegyverkezési...","id":"20190607_Trump_a_fegyverkereskedo_elegedetlen_Europaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce22cae-7337-4497-8ed5-8af618b2de0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34563b2c-1922-4cc8-a2f8-14fc235b8b12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Trump_a_fegyverkereskedo_elegedetlen_Europaval","timestamp":"2019. június. 07. 14:02","title":"Trump, a fegyverkereskedő, elégedetlen Európával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"De ha mégis veszítenénk, az teljes mértékben az én felelősségem lenne\" - mondta a szövetségi kapitány Marco Rossi pénteken.","shortLead":"\"De ha mégis veszítenénk, az teljes mértékben az én felelősségem lenne\" - mondta a szövetségi kapitány Marco Rossi...","id":"20190608_Rossi_Azert_jottunk_hogy_elvigyuk_a_harom_pontot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fc656b-7a20-4d9d-980a-83233fac3b12","keywords":null,"link":"/sport/20190608_Rossi_Azert_jottunk_hogy_elvigyuk_a_harom_pontot","timestamp":"2019. június. 08. 11:42","title":"Rossi: Azért jöttünk, hogy elvigyük a három pontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak azért sem meglepő, mert néhány héttel ezelőtt egy olyan, magányosan tébláboló fiatalembert is elvittek a rendőrök, aki egy üres lapot tartott fenn maga előtt. ","shortLead":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak...","id":"20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271e581-2194-43fa-81c4-0028bf83dfd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","timestamp":"2019. június. 09. 11:58","title":"Kazahsztánban elvitték az elnökválasztás bojkottját sürgető tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23161eb-65cd-490a-b7b9-f5abf454353b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190608_Balesettel_indult_a_reggel_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a23161eb-65cd-490a-b7b9-f5abf454353b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03fddfe-012c-4f48-a401-70fb28154e94","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_Balesettel_indult_a_reggel_az_M7esen","timestamp":"2019. június. 08. 09:16","title":"Balesettel indult a reggel az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nigériai Lagosban működik az első olyan általános iskola, ahol a szülők az általuk összegyűjtött műanyagpalackokkal is fizethetnek gyermekeik taníttatásáért.","shortLead":"A nigériai Lagosban működik az első olyan általános iskola, ahol a szülők az általuk összegyűjtött műanyagpalackokkal...","id":"20190609_Az_iskola_ahol_a_szulok_muanyagpalackkal_fizethetnek_gyermekeik_oktatasaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7d7de5-0184-49b3-8303-73624c8b1956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Az_iskola_ahol_a_szulok_muanyagpalackkal_fizethetnek_gyermekeik_oktatasaert","timestamp":"2019. június. 09. 11:48","title":"Az iskola, ahol a szülők műanyagpalackkal fizethetnek gyermekeik oktatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8e7e0f-2899-4612-b4b2-81f5bea3070b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem tett vallomást a Viking Sigyn kapitánya, C. Yuriy. A nyomozás számokban.","shortLead":"Továbbra sem tett vallomást a Viking Sigyn kapitánya, C. Yuriy. A nyomozás számokban.","id":"20190608_Majdnem_otezer_foto_keszult_a_Hableanykatasztrofarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8e7e0f-2899-4612-b4b2-81f5bea3070b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffedf1f1-e584-42e4-b8a9-c552dc4d6e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Majdnem_otezer_foto_keszult_a_Hableanykatasztrofarol","timestamp":"2019. június. 08. 08:21","title":"Majdnem ötezer fotó készült a Hableány-katasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]