Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mexikó \"sértetlen méltósággal\" került ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokból - jelentette ki a mexikói külügyminiszter. A két országnak sikerült megállapodnia a migráció megfékezéséről, így Donald Trump amerikai elnök visszavonta a vámok bevezetését a mexikói árukra.","shortLead":"Mexikó \"sértetlen méltósággal\" került ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokból - jelentette ki a mexikói...","id":"20190609_Mexiko_meguszta_az_amerikai_buntetovamokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6e17bf-5fa5-4456-bc97-cdeb6644bef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Mexiko_meguszta_az_amerikai_buntetovamokat","timestamp":"2019. június. 09. 09:37","title":"Mexikó megúszta az amerikai büntetővámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó egyelőre Visegrádon van.","shortLead":"A hajó egyelőre Visegrádon van.","id":"20190610_Elhagyta_Esztergomot_Budapest_fele_tart_a_Viking_Sigyn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1eba2f7-61df-4d47-94a7-f3c07aef60cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Elhagyta_Esztergomot_Budapest_fele_tart_a_Viking_Sigyn","timestamp":"2019. június. 10. 08:23","title":"Elhagyta Esztergomot, Budapest fele tart a Viking Sigyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenegy megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Tizenegy megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","id":"20190610_33_fok_is_lehet_kedden_hosegriadot_fujt_az_OMSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7d9c0d-c2b2-4579-87a5-ac09686d7ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_33_fok_is_lehet_kedden_hosegriadot_fujt_az_OMSZ","timestamp":"2019. június. 10. 16:06","title":"33 fok is lehet kedden, hőségriadót fújt az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon naponta több mint egymillióan fertőződnek meg nemi úton terjedő betegségekkel, mint amilyen a trichomoniázis, a klamídia, a kankó vagy a szifilisz – hívta fel a figyelmet jelentésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO).","shortLead":"A világon naponta több mint egymillióan fertőződnek meg nemi úton terjedő betegségekkel, mint amilyen a trichomoniázis...","id":"20190610_who_jelentes_nemi_uton_terjedo_betegsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164c097f-e854-4b60-be02-5dd43c326042","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_who_jelentes_nemi_uton_terjedo_betegsegek","timestamp":"2019. június. 10. 14:03","title":"Betegségek, melyekkel naponta 1 millió ember fertőződik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a60e42-d2f0-4c53-aa3a-0b0dcbaedf21","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Már a hetvenes-nyolcvanas években luxusautókkal közlekedtek Budapesten a szervezett bűnözői csoportok tagjai, miközben a havi átlagkereset alig 3-4 ezer forint volt. Évtizedekig azért dolgoztak, hogy nagy, nemzetközi maffiát hozzanak létre, de a terv - egyebek között a nyelvtudás hiányában - megbukott. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja, vendégünk a Maffiózók mackónadrágban című könyv szerzője, Dezső András, és Bezsenyi Tamás kriminológus.","shortLead":"Már a hetvenes-nyolcvanas években luxusautókkal közlekedtek Budapesten a szervezett bűnözői csoportok tagjai, miközben...","id":"20190608_Fulke_Akik_meggazdagodtak_az_alvilagban_a_legalis_gazdasagban_is_sokra_vittek_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a60e42-d2f0-4c53-aa3a-0b0dcbaedf21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0265bd3f-13f5-4627-9345-1bc59b228b3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Fulke_Akik_meggazdagodtak_az_alvilagban_a_legalis_gazdasagban_is_sokra_vittek_volna","timestamp":"2019. június. 08. 20:00","title":"Fülke: Akik meggazdagodtak az alvilágban, a legális gazdaságban is sokra vitték volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","shortLead":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","id":"20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4a3475-9762-4701-b37a-6672a8fd8d78","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","timestamp":"2019. június. 10. 16:07","title":"Hableány-katasztrófa: két áldozatot eltemettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5dce53-96c6-41a3-bf60-5d49583f735d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német parlament alsóháza nem döntött az EU és Albánia, valamint Észak-Makedónia közötti csatlakozási tárgyalások megkezdésének támogatásáról, s ezzel több hónapra visszavetette a két balkáni ország integrációját.","shortLead":"A német parlament alsóháza nem döntött az EU és Albánia, valamint Észak-Makedónia közötti csatlakozási tárgyalások...","id":"20190609_Nemet_pofon_EszakMakedonianak_es_Albanianak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df5dce53-96c6-41a3-bf60-5d49583f735d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3d1994-f657-417d-96f8-1b3628835ffc","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Nemet_pofon_EszakMakedonianak_es_Albanianak","timestamp":"2019. június. 09. 12:45","title":"Német pofon Észak-Makedóniának és Albániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c9c353-4f50-4cd9-8b2f-c6e3605ed7d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártónál nemes egyszerűséggel úgy oldották meg a négykerékhajtást, hogy előre és hátulra is szereltek egy-egy motort.","shortLead":"A francia gyártónál nemes egyszerűséggel úgy oldották meg a négykerékhajtást, hogy előre és hátulra is szereltek...","id":"20190609_ket_motor_ket_slusszkulcs_ebben_a_24_millio_forintos_regi_citroen_kacsaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69c9c353-4f50-4cd9-8b2f-c6e3605ed7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de22bd6-d4e2-4aaa-9e31-e956aee9c492","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_ket_motor_ket_slusszkulcs_ebben_a_24_millio_forintos_regi_citroen_kacsaban","timestamp":"2019. június. 09. 06:41","title":"Két motor, két slusszkulcs ebben a 24 millió forintos régi Citroën Kacsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]