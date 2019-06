Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 70 éves korában elhunyt mesterszakács agydaganattal küzdött.","shortLead":"A 70 éves korában elhunyt mesterszakács agydaganattal küzdött.","id":"20190611_Hosszu_ideje_beteg_volt_Benke_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af032185-830d-4115-9f38-0a9d1e7d3a56","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Hosszu_ideje_beteg_volt_Benke_Laszlo","timestamp":"2019. június. 11. 09:21","title":"Hosszú ideje beteg volt Benke László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88211bb-dd5c-423d-9478-052f57b4bd48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszország újabb olyan lépésre szánt el magát, aminek eredményeként már csak egy hajszál választja el az országot a kínai szintű internetes cenzúrától.","shortLead":"Oroszország újabb olyan lépésre szánt el magát, aminek eredményeként már csak egy hajszál választja el az országot...","id":"20190610_oroszorszag_virtualis_maganhalozatok_vpn_blokkolas_internetcenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b88211bb-dd5c-423d-9478-052f57b4bd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb92104-8c9a-4d19-b989-bc5caef485ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_oroszorszag_virtualis_maganhalozatok_vpn_blokkolas_internetcenzura","timestamp":"2019. június. 10. 08:03","title":"Orbán nagy keleti szövetségese épp most visz be egy újabb gyomrost a szabad internetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4110634-79fa-4321-a5a3-fdc9e95d3597","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pánik miatt többen megsérültek. ","shortLead":"A pánik miatt többen megsérültek. ","id":"20190610_Lovesek_hangja_okozott_panikot_a_washingtoni_Prideon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4110634-79fa-4321-a5a3-fdc9e95d3597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bb3dbe-953c-4c76-81d7-c076e91c4daa","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Lovesek_hangja_okozott_panikot_a_washingtoni_Prideon","timestamp":"2019. június. 10. 10:55","title":"Lövések hangja okozott pánikot a washingtoni Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A valaha készült legrészletesebb szimulációval megfejtették, hogyan nyelik el a fekete lyukak az anyagot. Az amerikai, brit és holland szakemberekből álló kutatócsoport ezzel egy több évtizedes rejtélyt oldott meg.","shortLead":"A valaha készült legrészletesebb szimulációval megfejtették, hogyan nyelik el a fekete lyukak az anyagot. Az amerikai...","id":"20190611_fekete_lyuk_szimulacio_akkrecios_korong_hogyan_nyelik_el_a_fekete_lyukak_az_anyagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6082c28-a419-4dcb-8fdd-4c0e0032ca76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_fekete_lyuk_szimulacio_akkrecios_korong_hogyan_nyelik_el_a_fekete_lyukak_az_anyagot","timestamp":"2019. június. 11. 08:03","title":"Megfejtették a fekete lyukak nagy titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Doom soha nem könnyű látványáról volt ismert, azonban az Eternal alcímmel készülő új rész a korábbiakra is rátesz egy lapáttal. ","shortLead":"A Doom soha nem könnyű látványáról volt ismert, azonban az Eternal alcímmel készülő új rész a korábbiakra is rátesz...","id":"20190610_doom_eternal_trailer_megjelenesi_datum_bethesda_softworks_e3_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ce623d-cd1f-4fde-b214-e457d25a674f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_doom_eternal_trailer_megjelenesi_datum_bethesda_softworks_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 17:03","title":"Még brutálisabb Doom készül, már idén játszhat vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megelégelte, hogy 30 éve ugyannyit kapnak.","shortLead":"Megelégelte, hogy 30 éve ugyannyit kapnak.","id":"20190610_Nagy_Ervin_hadat_uzent_a_rabszolgatartoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5766978-99aa-4f2f-87ff-e539c95acd2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190610_Nagy_Ervin_hadat_uzent_a_rabszolgatartoknak","timestamp":"2019. június. 10. 15:33","title":"Nagy Ervin hadat üzent a \"rabszolgatartóknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850ee34a-2078-40b4-a913-7eca49c193be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pontosan egy évvel a torna nyitánya előtt, szerdán kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság egy hónapig tartó első jegyigénylési szakasza.","shortLead":"Pontosan egy évvel a torna nyitánya előtt, szerdán kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság egy hónapig tartó első...","id":"20190611_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850ee34a-2078-40b4-a913-7eca49c193be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0f113e-e716-468b-adeb-ca82829ff3d3","keywords":null,"link":"/sport/20190611_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles","timestamp":"2019. június. 11. 12:33","title":"Holnaptól lehet jegyet igényelni a foci-Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e400e6b-5689-4a35-9750-1ff74c4edd06","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövő márciusban a zenekar nagy koncerttel ünnepli a kerek évfordulót.\r

","shortLead":"Jövő márciusban a zenekar nagy koncerttel ünnepli a kerek évfordulót.\r

","id":"20190611_A_Republic_meg_mindig_letezik_sot_lassan_30_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e400e6b-5689-4a35-9750-1ff74c4edd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716b1717-3bda-45f9-ac41-3070e5829669","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_A_Republic_meg_mindig_letezik_sot_lassan_30_eves","timestamp":"2019. június. 11. 15:40","title":"A Republic még mindig létezik, sőt lassan 30 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]