[{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"19. alkalommal rendezi meg óriásplakát-pályázatát az ARC, amelynek idei témája nem is lehetne aktuálisabb: a klímaváltozást választották.","shortLead":"19. alkalommal rendezi meg óriásplakát-pályázatát az ARC, amelynek idei témája nem is lehetne aktuálisabb...","id":"20190611_A_fel_vilagot_foglalkoztato_temat_valasztott_uj_kiallitasanak_az_ARC","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846acd15-e11e-4c11-acdd-d4a2d952d1ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_A_fel_vilagot_foglalkoztato_temat_valasztott_uj_kiallitasanak_az_ARC","timestamp":"2019. június. 11. 18:45","title":"A fél világot foglalkoztató témát választott új kiállításának az ARC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek csökkenésétől.","shortLead":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek...","id":"20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fdc92b-1110-402f-bc3b-f4cbd4506b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","timestamp":"2019. június. 11. 19:56","title":"Macron: Eddig nem sikerült bizonyítanunk, hogy a műszaki fejlődés társadalmi haladással jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6f3935-b376-4671-8099-dac5b69f8271","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Ha könyvhét, akkor Vörösmarty tér. A kilencvenediken nem a betűbarátok fordítottak hátat budapesti helyszínüknek, az vált alkalmatlanná a könyvünnepre. ","shortLead":"Ha könyvhét, akkor Vörösmarty tér. A kilencvenediken nem a betűbarátok fordítottak hátat budapesti helyszínüknek...","id":"201923__adunakorzon__kenyszervaltas__vorosmarty_teri_abrandok__helyben_maradni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e6f3935-b376-4671-8099-dac5b69f8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c341be-0148-423e-9271-813ec33507ca","keywords":null,"link":"/kultura/201923__adunakorzon__kenyszervaltas__vorosmarty_teri_abrandok__helyben_maradni","timestamp":"2019. június. 10. 16:30","title":"Volt olyan könyvhét, amelyen zúzdába küldték a zsidó szerzők műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindegy ki, hol, a határ melyik oldalán vesz házat, és fog vállalkozásba – állami támogatással. ","shortLead":"Nem mindegy ki, hol, a határ melyik oldalán vesz házat, és fog vállalkozásba – állami támogatással. ","id":"20190611_A_magyar_vallalkozo_ugyeskedhet_a_CSOKert_a_vajdasaginak_nem_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b224e0-8b8c-47ef-a1f7-adeae6cdd960","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_A_magyar_vallalkozo_ugyeskedhet_a_CSOKert_a_vajdasaginak_nem_kell","timestamp":"2019. június. 11. 11:25","title":"A magyar vállalkozó ügyeskedhet a csokért, a vajdaságinak nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére átadott adathordozóról megfelelően törölte személyes adatainkat, és ezt a jogunkat széles körben tudjuk érvényesíteni – hívja fel a figyelmet a minősített adattörléssel foglalkozó Blancco hazai képviselete. A cég az adatvédelmi hatóság véleményét is kikérte.","shortLead":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére...","id":"20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35e6344-d640-4bda-b54d-43f7e2f8c3ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","timestamp":"2019. június. 12. 10:03","title":"Tudjon róla: joga van hozzá, hogy \"fertőtleníttesse\" telefonját, még a munkahelyén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A valaha készült legrészletesebb szimulációval megfejtették, hogyan nyelik el a fekete lyukak az anyagot. Az amerikai, brit és holland szakemberekből álló kutatócsoport ezzel egy több évtizedes rejtélyt oldott meg.","shortLead":"A valaha készült legrészletesebb szimulációval megfejtették, hogyan nyelik el a fekete lyukak az anyagot. Az amerikai...","id":"20190611_fekete_lyuk_szimulacio_akkrecios_korong_hogyan_nyelik_el_a_fekete_lyukak_az_anyagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6082c28-a419-4dcb-8fdd-4c0e0032ca76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_fekete_lyuk_szimulacio_akkrecios_korong_hogyan_nyelik_el_a_fekete_lyukak_az_anyagot","timestamp":"2019. június. 11. 08:03","title":"Megfejtették a fekete lyukak nagy titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c20dbc-62ed-4cf4-af20-b96a8ec63f80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autógumikról leváló mikroműanyagok károsak lehetnek a gyerekek tüdejének fejlődésére – állapította meg a londoni King's Collage legújabb kutatása.","shortLead":"Az autógumikról leváló mikroműanyagok károsak lehetnek a gyerekek tüdejének fejlődésére – állapította meg a londoni...","id":"20190610_A_gumiabroncs_is_karositja_a_gyerekek_tudejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6c20dbc-62ed-4cf4-af20-b96a8ec63f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4eeef88-f61c-4e1f-8202-191ff0a5e52a","keywords":null,"link":"/elet/20190610_A_gumiabroncs_is_karositja_a_gyerekek_tudejet","timestamp":"2019. június. 10. 13:33","title":"A gumiabroncs is károsítja a gyerekek tüdejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Százötvennél is kevesebb növényfaj pusztult ki az elmúlt időben, szól a hivatalos statisztika, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) úgynevezett vörös listája. Ennél közel négyszer többet találtak egy új, globális elemzés készítői.","shortLead":"Százötvennél is kevesebb növényfaj pusztult ki az elmúlt időben, szól a hivatalos statisztika, a Természetvédelmi...","id":"20190612_novenyek_pusztulasa_kihalt_novenyfajok_iucn_kew_kertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53154521-317f-4d28-8851-783e2724261b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_novenyek_pusztulasa_kihalt_novenyfajok_iucn_kew_kertek","timestamp":"2019. június. 12. 09:03","title":"Kongatják a vészharangot: 500x gyorsabban pusztulnak a növények, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]