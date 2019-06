Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Socialbrakers adatai alapján több ezer rajongót vesztettek a hazai legnagyobb Facebook-oldalak a szolgáltatásban napok óta tartó tiltáshullám miatt. A magyarokat érintő ügyről már a BBC is beszámolt. ","shortLead":"A Socialbrakers adatai alapján több ezer rajongót vesztettek a hazai legnagyobb Facebook-oldalak a szolgáltatásban...","id":"20190619_facebook_kitiltas_magyar_oldalak_tibi_atya_profil_torlese_miert_toroltek_a_profilomat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1b7b18-8ca5-4091-90e2-35c612b3a847","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_facebook_kitiltas_magyar_oldalak_tibi_atya_profil_torlese_miert_toroltek_a_profilomat","timestamp":"2019. június. 19. 18:03","title":"Tibi atya az egyik legnagyobb vesztese a Facebookon zajló különös eseményeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De más zenei nagyágyúk is helyet kapnak a No. 6 Collaborations Project nevű albumon.","shortLead":"De más zenei nagyágyúk is helyet kapnak a No. 6 Collaborations Project nevű albumon.","id":"20190618_50_Centtel_es_Eminemmel_enekel_majd_uj_albuman_Ed_Sheeran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721f0f51-a13a-4d3d-aa26-a099c5a0f45c","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_50_Centtel_es_Eminemmel_enekel_majd_uj_albuman_Ed_Sheeran","timestamp":"2019. június. 18. 20:27","title":"50 Centtel és Eminemmel énekel majd új albumán Ed Sheeran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed938cce-31dc-4250-9562-b0f3d2f819e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósokat próbaképpen a villamossínekre terelik két hétvégére a Rudas fürdőnél. ","shortLead":"Az autósokat próbaképpen a villamossínekre terelik két hétvégére a Rudas fürdőnél. ","id":"20190619_Kiserleti_jelleggel_atszervezik_a_forgalmat_a_fovaros_egyik_legzsufoltabb_kerekparutjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed938cce-31dc-4250-9562-b0f3d2f819e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7587242-e151-4354-9687-97b6e339972f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Kiserleti_jelleggel_atszervezik_a_forgalmat_a_fovaros_egyik_legzsufoltabb_kerekparutjan","timestamp":"2019. június. 19. 08:55","title":"Kísérleti jelleggel átszervezik a forgalmat a főváros egyik legzsúfoltabb kerékpárútján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sebezhetőséget talált a Firefox kódjában a Mozilla, ezért egy soron kívüli javítást adtak ki hozzá. Ha még nem töltötte le, jobb, ha azonnal megteszi.","shortLead":"Súlyos sebezhetőséget talált a Firefox kódjában a Mozilla, ezért egy soron kívüli javítást adtak ki hozzá. Ha még nem...","id":"20190619_mozilla_firefox_frissites_hibajavitas_biztonsagi_res","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43769601-cde4-4158-857b-c1cf36182353","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_mozilla_firefox_frissites_hibajavitas_biztonsagi_res","timestamp":"2019. június. 19. 09:03","title":"Ha Firefox van a számítógépén, most azonnal frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező nem jutott túl az első fordulón a 2,2 millió euró (709 millió forint) összdíjazású londoni füves pályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező nem jutott túl az első fordulón a 2,2 millió euró (709 millió forint) összdíjazású londoni füves...","id":"20190619_fucsovics_marton_tenisz_kieses_london","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fc415b-77c1-45ce-a015-f330734fb9ab","keywords":null,"link":"/sport/20190619_fucsovics_marton_tenisz_kieses_london","timestamp":"2019. június. 19. 17:03","title":"Máris kiesett Fucsovics Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693c0ce9-8ac3-46ff-b01c-6698f35af2ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt szeretnék, hogy a fiatalok hazájukban boldoguljanak.","shortLead":"Azt szeretnék, hogy a fiatalok hazájukban boldoguljanak.","id":"20190618_Etiop_kereszteny_vezetok_nyugtattak_Orban_Viktort_hogy_nem_kuldenek_bevandorlokat_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693c0ce9-8ac3-46ff-b01c-6698f35af2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987866da-be12-4b1c-bf63-07576b6f1364","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Etiop_kereszteny_vezetok_nyugtattak_Orban_Viktort_hogy_nem_kuldenek_bevandorlokat_Magyarorszagra","timestamp":"2019. június. 18. 11:13","title":"Etióp keresztény vezetők nyugtatták Orbán Viktort, hogy nem küldenek bevándorlókat Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Női űrhajóst küldene fel a Holdra a NASA az Artemis-misszió keretében, megkezdődtek a találgatások az asztronauta kilétét illetően.","shortLead":"Női űrhajóst küldene fel a Holdra a NASA az Artemis-misszió keretében, megkezdődtek a találgatások az asztronauta...","id":"20190619_nasa_hold_artemis_misszio_noi_asztronauta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893ae9c8-bbd1-493d-89d6-fa2c2d8d0c62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_nasa_hold_artemis_misszio_noi_asztronauta","timestamp":"2019. június. 19. 11:03","title":"Beindultak a találgatások, miután kiderült, hogy nőt küld a NASA a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c339c816-79e2-4117-bf32-95901d13766c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes titokban újították fel önkéntesek annak a 80 éves vilmányi asszonynak a házát, aki még márciusban kért segítséget egy Facebook-videóban. ","shortLead":"Teljes titokban újították fel önkéntesek annak a 80 éves vilmányi asszonynak a házát, aki még márciusban kért...","id":"20190620_vilmany_marika_neni_nagymama_balaton_nyaralas_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c339c816-79e2-4117-bf32-95901d13766c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f51e53-2b4e-4461-922c-c3b882812a78","keywords":null,"link":"/elet/20190620_vilmany_marika_neni_nagymama_balaton_nyaralas_felujitas","timestamp":"2019. június. 20. 10:25","title":"Életében először elvitték nyaralni a Balatonra, közben titokban felújították a nagymama házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]