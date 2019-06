Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Várhatóan pénteken hirdet ítéletet az elsőfokú bíróság. ","shortLead":"Várhatóan pénteken hirdet ítéletet az elsőfokú bíróság. ","id":"20190620_Bonyi_rendorgyilkossag_eletfogytiglan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82bdd9b-fec8-442d-aa86-aea2d0f50c9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Bonyi_rendorgyilkossag_eletfogytiglan","timestamp":"2019. június. 20. 14:35","title":"Bőnyi rendőrgyilkosság: tényleges életfogytiglant kért az ügyész a vádlottra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy négy vádlottját.","shortLead":"Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös...","id":"20190620_halalkamion_jogeros_itelet_birosag_vadlottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bcd7ec-c548-43bd-ae2b-f86fe9b382c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_halalkamion_jogeros_itelet_birosag_vadlottak","timestamp":"2019. június. 20. 09:31","title":"Jogerős: életfogytiglant kapott a halálkamion-ügy négy vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung új csúcsmobiljáról – ezúttal arról, mikor mutathatják be a készüléket.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung új csúcsmobiljáról – ezúttal arról, mikor mutathatják be a készüléket.","id":"20190619_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e2206e-339b-4fe9-bde9-338771f7f385","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android_bemutato","timestamp":"2019. június. 19. 17:35","title":"Megvan, mikor érkezik a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római főpolgármester Virginia Raggi, a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa azonnali leváltását sürgette az Il Messaggero római napilap szerdán, miután az olasz főváros utcáit ismét ellepte a kánikulában tornyosuló háztartási hulladék. ","shortLead":"A római főpolgármester Virginia Raggi, a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa azonnali leváltását sürgette...","id":"20190619_roma_szemet_hulladek_virginia_raggi_fopolgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37875442-db5b-4167-bc40-1418029885f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_roma_szemet_hulladek_virginia_raggi_fopolgarmester","timestamp":"2019. június. 19. 22:01","title":"Ellepte a szemét Rómát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acaca1a4-790e-4533-be3d-e0db0a277bea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta módját találták ki a csalók annak, hogy érzékeny adatokat szerezzenek meg a felhasználóktól.","shortLead":"Újfajta módját találták ki a csalók annak, hogy érzékeny adatokat szerezzenek meg a felhasználóktól.","id":"20190620_google_naptar_atveres_adathalaszat_scam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acaca1a4-790e-4533-be3d-e0db0a277bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061bb9fb-f1b2-4fb1-8f5e-771d453728ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_google_naptar_atveres_adathalaszat_scam","timestamp":"2019. június. 20. 19:33","title":"Nehogy bedőljön neki: átverés terjed a Google Naptárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus korábban tíz éven át vezette az alföldi várost, a felkérés mégis váratlan. ","shortLead":"A politikus korábban tíz éven át vezette az alföldi várost, a felkérés mégis váratlan. ","id":"20190620_Lazar_Janos_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a44109-76b6-4a62-b946-b48937589157","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Lazar_Janos_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. június. 20. 18:53","title":"Lázár Jánost kérte fel a hódmezővásárhelyi Fidesz polgármesterjelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","shortLead":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","id":"20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d065a3-c600-4edd-9b28-336a62b7d9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","timestamp":"2019. június. 21. 11:48","title":"Leszakad az ég délután, jégeső jön, továbbá le is éghetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az uniós kormányfők - köztük Orbán Viktor - egyhangúlag döntöttek az intézkedés meghosszabbítása mellett.\r

","shortLead":"Az uniós kormányfők - köztük Orbán Viktor - egyhangúlag döntöttek az intézkedés meghosszabbítása mellett.\r

","id":"20190620_Az_EU_meghosszabbitotta_az_Oroszorszag_elleni_gazdasagi_szankciokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8288a7b3-7a9a-40d5-a563-00e93b7741ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Az_EU_meghosszabbitotta_az_Oroszorszag_elleni_gazdasagi_szankciokat","timestamp":"2019. június. 20. 21:14","title":"Az EU meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]