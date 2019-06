Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9119b654-e4b8-41d6-9a0f-e0fd621ca17a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezt a napot sosem felejti el.","shortLead":"Ezt a napot sosem felejti el.","id":"20190624_Kepeket_posztolt_Gulacsi_Peter_az_ujszulott_kisfiarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9119b654-e4b8-41d6-9a0f-e0fd621ca17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2352fb0-6bcf-4cc4-a66e-479df372e4b5","keywords":null,"link":"/sport/20190624_Kepeket_posztolt_Gulacsi_Peter_az_ujszulott_kisfiarol","timestamp":"2019. június. 24. 09:49","title":"Képeket posztolt Gulácsi Péter az újszülött kisfiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) jelöltje. ","shortLead":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP...","id":"20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f046cf36-cbec-4a48-b9be-99d1d0d78d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","timestamp":"2019. június. 23. 16:04","title":"Weber szerint a megválasztása az EU demokratizálását jelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját lapjában üzent a kommunista párt a Fehér Háznak.","shortLead":"Saját lapjában üzent a kommunista párt a Fehér Háznak.","id":"20190622_Kina_a_vegsokig_harcolni_fog_az_USAval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a80b7e1-14c2-49c2-9cf5-09216c905376","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Kina_a_vegsokig_harcolni_fog_az_USAval","timestamp":"2019. június. 22. 16:21","title":"Kína „a végsőkig” harcolni fog az USA-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8216ec3e-45b7-42d0-b30e-94e8fefd67b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt kifogásolják, hogy Andy Palmer vezérigazgató évi 1,2 millió font fizetést kap, miközben az autógyár részvényeinek az árfolyama sokat esett a tavalyi tőzsdei bevezetés óta.","shortLead":"Azt kifogásolják, hogy Andy Palmer vezérigazgató évi 1,2 millió font fizetést kap, miközben az autógyár részvényeinek...","id":"20190623_Beragtak_az_Aston_Martin_kisreszvenyesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8216ec3e-45b7-42d0-b30e-94e8fefd67b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba365a59-479c-4b7c-b381-cfec729b74d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_Beragtak_az_Aston_Martin_kisreszvenyesei","timestamp":"2019. június. 23. 15:07","title":"Berágtak az Aston Martin kisrészvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","shortLead":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","id":"20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802adf4f-e332-4f7a-852e-e89863924fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","timestamp":"2019. június. 23. 13:44","title":"Képek jöttek a tatai özönvízről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e37cfa9-d930-4a47-9350-230457a5e551","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a környezettudatos új fagylaltos-autónak lokálisan zéró a károsanyag-kibocsátása. ","shortLead":"Ennek a környezettudatos új fagylaltos-autónak lokálisan zéró a károsanyag-kibocsátása. ","id":"20190624_bagameri_is_megirigyelne_villanyauto_amibol_fagyit_arulnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e37cfa9-d930-4a47-9350-230457a5e551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9742c492-f8d9-4e27-84ad-9b45feae62ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_bagameri_is_megirigyelne_villanyauto_amibol_fagyit_arulnak","timestamp":"2019. június. 24. 13:21","title":"Bagaméri is megirigyelné: villanyautó, amiből fagyit árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi több budapesti lakásba is betört.","shortLead":"A férfi több budapesti lakásba is betört.","id":"20190623_Karoly_nem_csak_taxizott_lopni_is_szeretett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24cb276-2d53-4d7c-9714-b5444dc6cc36","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Karoly_nem_csak_taxizott_lopni_is_szeretett","timestamp":"2019. június. 23. 08:45","title":"Károly nem csak taxizott, lopni is szeretett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec0fb9-f6ce-41c5-9380-e18aeffde6f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A háztartásokban lévő tárgyak, mint a bútorok, ruhák, műanyag eszközök lebomlásával keletkező úgynevezett tengeri mikrohulladékokkal szennyezett az ausztrál Nagy-korallzátony térsége – állapították meg ausztrál és dán kutatók.","shortLead":"A háztartásokban lévő tárgyak, mint a bútorok, ruhák, műanyag eszközök lebomlásával keletkező úgynevezett tengeri...","id":"20190624_ausztralia_nagy_korallzatony_szennyezes_mikromuanyagok_hulladek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bec0fb9-f6ce-41c5-9380-e18aeffde6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7ebe5c-450c-4058-af96-47ca3b8044af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_ausztralia_nagy_korallzatony_szennyezes_mikromuanyagok_hulladek","timestamp":"2019. június. 24. 08:33","title":"Bútorok, ruhák, szatyrok darabjait találták meg a pusztuló Nagy-korallzátonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]