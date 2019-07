Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Soha nem volt még ennyi kiváló minősítésű strand, mint idén.","shortLead":"Soha nem volt még ennyi kiváló minősítésű strand, mint idén.","id":"20190705_Megvan_a_Balaton_legjobb_strandja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5acf4a1-ab14-46c6-a78b-00d6e89e4faf","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Megvan_a_Balaton_legjobb_strandja","timestamp":"2019. július. 05. 15:54","title":"Megvan a Balaton legjobb strandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat több figyelmeztetést is kiadott.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat több figyelmeztetést is kiadott.","id":"20190705_extrem_sugarzas_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd7022a-08d2-4fce-a10c-01abcf64c3f7","keywords":null,"link":"/elet/20190705_extrem_sugarzas_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. július. 05. 14:01","title":"Szombaton is extrém erős sugárzás várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez nem tetszik az Egyesült Államoknak.","shortLead":"Ez nem tetszik az Egyesült Államoknak.","id":"20190706_Magyarorszag_tovabbra_is_inkabb_orosz_gazt_venne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f710d704-c093-49f9-b6c5-2fd98ad0db69","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Magyarorszag_tovabbra_is_inkabb_orosz_gazt_venne","timestamp":"2019. július. 06. 17:39","title":"Magyarország továbbra is inkább orosz gázt venne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épületek lepukkantak, a postások se nagyon használják.","shortLead":"Az épületek lepukkantak, a postások se nagyon használják.","id":"20190706_Az_osszes_udulojetol_megszabadul_a_Magyar_Posta_hogy_legyen_penz_a_beremelesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e244531-c92b-4980-a0da-61273164c903","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Az_osszes_udulojetol_megszabadul_a_Magyar_Posta_hogy_legyen_penz_a_beremelesre","timestamp":"2019. július. 06. 14:48","title":"Az összes üdülőjétől megszabadul a Magyar Posta, hogy legyen pénz a béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rászoruló izocukorgyárának adakozhattunk.","shortLead":"Rászoruló izocukorgyárának adakozhattunk.","id":"20190705_Tegnap_56_milliarddal_segitettuk_Meszaros_Lorincet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569d2269-a4ba-4a42-9bf2-9aeb3eded469","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_Tegnap_56_milliarddal_segitettuk_Meszaros_Lorincet","timestamp":"2019. július. 05. 09:56","title":"Tegnap 5,6 milliárddal segítettük Mészáros Lőrincet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5891a-5874-47cb-ac54-fa1c7312a612","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott parlamenti választásokat rendeznek ma Görögországban, a közvélemény-kutatások szerint hatalomváltásra lehet számítani. Két, a hét végén közzétett felmérés adatai is azt mutatják, hogy a gazdasági fellendülést, adócsökkentést és alacsonyabb munkanélküliséget ígérő ellenzéki konzervatív párt 10-15 százalékponttal vezet a baloldali kormányzó párttal szemben. ","shortLead":"Előrehozott parlamenti választásokat rendeznek ma Görögországban, a közvélemény-kutatások szerint hatalomváltásra lehet...","id":"20190707_Az_ellenzek_a_mai_elorehozott_gorogorszagi_valasztas_eselyese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f5891a-5874-47cb-ac54-fa1c7312a612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae97f12-57d6-43ae-bdb6-7977751c0761","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Az_ellenzek_a_mai_elorehozott_gorogorszagi_valasztas_eselyese","timestamp":"2019. július. 07. 08:07","title":"Az ellenzék a mai előrehozott görögországi választás esélyese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d952ce91-0894-43b9-91e7-a778cbd8d784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iparági hírek szerint a következő AirPods aktív zajszűréssel rendelkezik majd. A Sony azonban úgy gondolta, hamarabb meglépi a dolgot, és kiad egy ilyen funkciójú fülest.","shortLead":"Iparági hírek szerint a következő AirPods aktív zajszűréssel rendelkezik majd. A Sony azonban úgy gondolta, hamarabb...","id":"20190705_sony_wf_1000xm3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszuro_apple_airpods","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d952ce91-0894-43b9-91e7-a778cbd8d784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d58b2ff-3ac1-4d95-9b1b-cf5a5112cdb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_sony_wf_1000xm3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszuro_apple_airpods","timestamp":"2019. július. 05. 17:03","title":"A Sony megcsinálta a fülhallgatót, amivel az Apple készült tarolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szenvedélyes és energikus, 97 éves asszony, Raoul Wallenberg svéd diplomata zsidómentő csapatának egyetlen még élő tagja, a múlt héten a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban mesélt életéről.","shortLead":"A szenvedélyes és energikus, 97 éves asszony, Raoul Wallenberg svéd diplomata zsidómentő csapatának egyetlen még élő...","id":"20190705_Wallenberg_segitoje_meselt_a_zsidomentesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db1acb7-c6bc-4ba1-a996-c17c55ab91b4","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Wallenberg_segitoje_meselt_a_zsidomentesrol","timestamp":"2019. július. 05. 11:23","title":"Wallenberg segítője mesélt a zsidómentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]