Még 2019 elején beszélt az M5-ös köztévé csatorna "Ez itt a kérdés" című műsorában a műsorvezető Trombitás Kristóf két vendégével arról, hogy vajon ki lehet-e gyógyulni a homoszexualitásból. "„Állapot? Betegség? Torzulás? Vagy csak a sokat emlegetett másság? Nem, kérem, ne legyintsenek, és ne forduljanak el indulatosan azzal a gondolattal, hogy: Ugyan, kit érdekelnek ők? […] A legkevésbé gondolunk viszont azokra, akik ebben az állapotban(?), betegségben(?), másságban(?) kell, hogy éljenek nap, mint nap."

A műsor nagy botrányt kavart, az LMBTQI-jogvédő Háttér Társaság álláspontja szerint például a médiaalkotmány elveivel ellentétes a kisebbségeket kirekesztő tartalom a köztévén, a homoszexualitás pedig nem betegség. Még a Fidelitas alelnöke is kiakadt, mondván ez már neki is sok volt, míg a mandineres szerző Trombitás - egy később eltávolított - Facebook-bejegyzésben méltatlankodott amiatt, hogy a kormánymédia nem zárt össze, nem állt ki mellette - pedig ő maga az utolsó pillanatban kapta meg a műsor vezetésének feladatát és a tematikát. Az MTVA viszont kiállt mellette. Trombitás műsora a most szombati Pride-on is előkerült a megnyitó beszédekben, mint az államhoz köthető homofóbia megnyilvánulása.

© MTVA

Bár egy újságíró jogszerűen utasíthatja vissza, ha olyan témáról kellene írnia, amiről szerinte nem kellene, nyilván van az a pénz, amiért nem mond nemet. Az MTVA 5 millió forint feletti szerződései között találtunk rá Trombitás szerződésére: a 2018. október 4-től 2019. december 31-ig tartó időszakban heti egy Ez itt a kérdés-t kell Trombitásnak vezetnie, a műsor 45 perces - a maximálisan lehívható keretösszeg pedig egy évre 9,6 millió forint. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha minden héten van adás és a teljes keretösszeget lehívják, akkor 184 ezer forint ütötte a markát minden adás után.