[{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök kinevezte Varga Juditot az igazságügyi tárca élére.","shortLead":"A köztársasági elnök kinevezte Varga Juditot az igazságügyi tárca élére.","id":"20190711_orban_viktor_varga_judit_igazsagugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c96ac6-d2fb-4586-8810-4716d67ec777","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_orban_viktor_varga_judit_igazsagugyi_miniszter","timestamp":"2019. július. 11. 09:40","title":"Üdvözölte focicsapatában új miniszterét Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b4895-ee74-4d40-8089-f8670da070ce","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Elvileg nem lehetne ráépíteni a belváros Mocsonyi-házra, de a tetőtér beépítése nem számít annak, így most hat új lakás létesül a házban. ","id":"20190709_Strachebotrany_tobb_partnal_is_vizsgalodik_az_osztrak_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e43b271-e30b-46f7-8ff1-fd585f31385e","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Strachebotrany_tobb_partnal_is_vizsgalodik_az_osztrak_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 09. 18:48","title":"Strache-botrány: több pártnál is vizsgálódik az osztrák ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2013c1f4-1553-47ea-b938-329956191188","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Katasztrófafilmbe illő felvételeket rögzítettek a strandokra eredetileg pihenni érkezők, akik viszont gyakorlatilag az életüket kellett, hogy mentsék.","shortLead":"Katasztrófafilmbe illő felvételeket rögzítettek a strandokra eredetileg pihenni érkezők, akik viszont gyakorlatilag...","id":"20190710_Az_olasz_adriai_tengerparton_vegigsoport_a_vilagvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2013c1f4-1553-47ea-b938-329956191188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cae853-9670-426f-84d2-430ccb044931","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Az_olasz_adriai_tengerparton_vegigsoport_a_vilagvege","timestamp":"2019. július. 10. 11:49","title":"Az olasz adriai tengerparton végigsöpört a világvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vekerdy Tamás szerint a köznevelési törvénymódosítás olyan dolgokról beszél, amik elvileg még jók is lehetnének, csak nem a mai magyar valóságban. 