Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamivel több, mint 50 ezer forintba kerül az az extra, amivel a német népautók egy picit a brit luxusautókra hasonlíthatnak. ","shortLead":"Valamivel több, mint 50 ezer forintba kerül az az extra, amivel a német népautók egy picit a brit luxusautókra...","id":"20190711_mostantol_egy_kicsit_olyanok_lehetnek_a_volkswagenek_mint_a_rollsroyceok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d4df7e-121f-4a18-b11e-fc30ffe5bd26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_mostantol_egy_kicsit_olyanok_lehetnek_a_volkswagenek_mint_a_rollsroyceok","timestamp":"2019. július. 11. 06:41","title":"Mostantól egy kicsit olyanok lehetnek a Volkswagenek, mint a Rolls-Royce-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem küldte el alkotmánybírósági kontrollra, hanem aláírta a köztársasági elnök a törvényt, ami alapján a kormány elveszi a kutatóintézeti hálózatot az Akadémiától.","shortLead":"Nem küldte el alkotmánybírósági kontrollra, hanem aláírta a köztársasági elnök a törvényt, ami alapján a kormány...","id":"20190712_Alairta_Ader_Janos_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e84801-679a-4074-854a-a1a14f88e811","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Alairta_Ader_Janos_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","timestamp":"2019. július. 12. 10:38","title":"Aláírta Áder János az MTA megcsonkításáról szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, csaknem duplájára nőhetnek az Operaház felújításának költségei, és még évekig zárva maradhat. A tervet az Operaház vezetése sem támogatja.","shortLead":"Úgy tűnik, csaknem duplájára nőhetnek az Operaház felújításának költségei, és még évekig zárva maradhat. A tervet...","id":"20190711_Mar_senki_nem_tudja_mennyiert_ujitjak_fel_az_Operahazat_azt_sem_mikor_nyit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a033f60d-c33e-464c-b529-4adf7e6c651c","keywords":null,"link":"/kultura/20190711_Mar_senki_nem_tudja_mennyiert_ujitjak_fel_az_Operahazat_azt_sem_mikor_nyit","timestamp":"2019. július. 11. 14:37","title":"Már senki nem tudja, mennyiért újítják fel az Operaházat, azt sem, mikor nyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Arról már korábban beszámoltunk, hogy az MVM 150 millió forintot adott az idei Fitbalance Arénára és a Nemzeti Futóversenyre, akkor viszont még nem lehetett tudni, hogy mindehhez mennyit tett hozzá az Antenna Hungária Zrt. - az állami cég viszont pénteken elküldte a hvg.hu-nak az adatokat.","shortLead":"Arról már korábban beszámoltunk, hogy az MVM 150 millió forintot adott az idei Fitbalance Arénára és a Nemzeti...","id":"20190712_Az_Antenna_Hungaria_is_60_millio_forinttal_tamogatta_a_Rogan_Ceciliahoz_kotheto_esemenyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d6e55d-7417-4d4e-be7e-31994ab647e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Az_Antenna_Hungaria_is_60_millio_forinttal_tamogatta_a_Rogan_Ceciliahoz_kotheto_esemenyeket","timestamp":"2019. július. 12. 15:30","title":"Újabb állami cég támogatja tízmilliókkal a Rogán Cecíliához köthető eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magánéletéről, kapcsolatairól és válásáról is beszélt a tévés egy interjúban. ","shortLead":"Magánéletéről, kapcsolatairól és válásáról is beszélt a tévés egy interjúban. ","id":"20190711_Hajdu_Peter_kapcsolat_szerelem_szakitas_hazassag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0309df-9ebf-4e9f-95e7-4e59d9f4d663","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Hajdu_Peter_kapcsolat_szerelem_szakitas_hazassag","timestamp":"2019. július. 11. 10:50","title":"Hajdú Péter: Lehet, hogy velem is nehéz, de nekem nagyon magasak az igényeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9423516d-8d1a-4ee7-9cbc-9c59e54205d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több Instagram-posztot is szentelt a veszteségnek.","shortLead":"Több Instagram-posztot is szentelt a veszteségnek.","id":"20190712_Miley_Cyrus_hu_tarsat_gyaszolja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9423516d-8d1a-4ee7-9cbc-9c59e54205d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d7ef31-5241-4dbf-b79f-66647d3679f8","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Miley_Cyrus_hu_tarsat_gyaszolja","timestamp":"2019. július. 12. 15:17","title":"Miley Cyrus hű társát gyászolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","shortLead":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","id":"20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8c1dd3-e266-4891-9f49-b0bac60fcced","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","timestamp":"2019. július. 11. 15:24","title":"A kormány szerint olyan erős a társadalmi egyeztetés, hogy már a kormány oldalára sem kell kitenni a jogszabálytervezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik néző képeket készített, amit nem lett volna szabad. Amikor figyelmeztették erre, lökött és taposott.","shortLead":"Az egyik néző képeket készített, amit nem lett volna szabad. Amikor figyelmeztették erre, lökött és taposott.","id":"20190712_Balhe_volt_az_Atrium_egyik_eloadasa_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44690e74-703f-4ab0-98fd-c88358457e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Balhe_volt_az_Atrium_egyik_eloadasa_utan","timestamp":"2019. július. 12. 06:50","title":"Balhé volt az Átrium egyik előadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]