[{"available":true,"c_guid":"713c15b8-be23-46f7-a26e-c54c187022cf","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„Amikor a többiek gitározni tanultak, hogy a jövő beatlesei legyenek, tudtam, hogy ez is kimarad az életemből” – mondja a gyermekparalízisen átesett, 64 éves, budapesti születésű filmrendező. Hazudna, ha azt állítaná, hogy nincs benne keserűség, amiért nem a vörös szőnyeggel kecsegtető utat választotta és nem tudta magát megmutatni játékfilmesként, de jobban bántja, hogy tucatnyi fontos dokumentumfilmje egyelőre csak nyersanyag, mert nincs aki segítene neki feldolgozni őket. ","shortLead":"„Amikor a többiek gitározni tanultak, hogy a jövő beatlesei legyenek, tudtam, hogy ez is kimarad az életemből” – mondja...","id":"20190712_Csillag_Adam_filmrendezo_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=713c15b8-be23-46f7-a26e-c54c187022cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12feee0b-4832-4c35-b445-8dc183b1e49b","keywords":null,"link":"/kultura/20190712_Csillag_Adam_filmrendezo_interju","timestamp":"2019. július. 12. 17:22","title":"Csillag Ádám: Az állam sokkal veszélyesebb, mint egy magából kivetkőzött náci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a76b8f4-0aec-4ff2-85d4-daa6caa26f16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég élesben is tesztelték azt a pókeralgoritmust, melynek fejlesztésében a Facebook csapata is részt vett. A Pluribus blöffölni is tud, de nem csak ezért okos.","shortLead":"Nemrég élesben is tesztelték azt a pókeralgoritmust, melynek fejlesztésében a Facebook csapata is részt vett...","id":"20190712_pluribus_texas_holdem_poker_mesterseges_intelligencia_algoritmus_facebook_carnegie_mellon_university","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a76b8f4-0aec-4ff2-85d4-daa6caa26f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a71d71d-5441-4901-9929-9ea7ed48ef7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_pluribus_texas_holdem_poker_mesterseges_intelligencia_algoritmus_facebook_carnegie_mellon_university","timestamp":"2019. július. 12. 08:33","title":"Lealázta a profi kártyásokat a Facebook pókeralgoritmusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6beaa4b5-33ef-4c6e-a950-1083e23a5796","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A víz felsőbb rétegeiben kiváló sókristályok lassan, a kutatók szerint havazásra hasonlító módon leszállnak és felhalmozódnak a fenéken, de eddig nem értették, ez hogy lehetséges. ","shortLead":"A víz felsőbb rétegeiben kiváló sókristályok lassan, a kutatók szerint havazásra hasonlító módon leszállnak és...","id":"20190710_Fizikai_keptelensegnek_tunt_hogy_sokristalyok_sullyednek_le_a_Holttengerben_most_kiderult_hogy_miert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6beaa4b5-33ef-4c6e-a950-1083e23a5796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7346afa8-4d27-4ee0-bce4-25e35d562faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_Fizikai_keptelensegnek_tunt_hogy_sokristalyok_sullyednek_le_a_Holttengerben_most_kiderult_hogy_miert","timestamp":"2019. július. 10. 21:33","title":"Fizikai képtelenségnek tűnt, hogy sókristályok süllyednek le a Holt-tengerben, most kiderült, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cd0811-d85e-4b48-8a71-95ddb5861f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adódik a kérdés: tényleg így kell szakszerűen kivinni egy magatehetetlen embert a szerelvényből?","shortLead":"Adódik a kérdés: tényleg így kell szakszerűen kivinni egy magatehetetlen embert a szerelvényből?","id":"20190711_3as_metro_biztonsagi_or_ajult_utas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45cd0811-d85e-4b48-8a71-95ddb5861f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194880e8-88a9-4ce0-ad26-47d6aebce01a","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_3as_metro_biztonsagi_or_ajult_utas_video","timestamp":"2019. július. 11. 14:05","title":"Karjánál fogva vonszoltak ki egy ájult utast a 3-as metróból a biztonságiak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 35 éves, jelenleg parlamenti képviselő fiú elfogadta Bolsonaro elnök ajánlatát.","shortLead":"A 35 éves, jelenleg parlamenti képviselő fiú elfogadta Bolsonaro elnök ajánlatát.","id":"20190712_A_brazil_elnok_sajat_fiat_tenne_meg_washingtoni_nagykovetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b228334-f263-45ba-8c88-2a91dc69fd4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_A_brazil_elnok_sajat_fiat_tenne_meg_washingtoni_nagykovetnek","timestamp":"2019. július. 12. 06:27","title":"A brazil elnök saját fiát tenné meg washingtoni nagykövetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Wizz Air közleményben magyarázta meg, hogy pontosan mi vezetett ahhoz, hogy az utasokat Budapest helyett előbb Debrecenbe vitték, majd másnap hajnalban Budapestre. ","shortLead":"A Wizz Air közleményben magyarázta meg, hogy pontosan mi vezetett ahhoz, hogy az utasokat Budapest helyett előbb...","id":"20190710_Wizz_Air_A_legiiranyitas_es_a_ferihegyi_repterzar_miatt_kesett_7_orat_a_londoni_jarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a9e768-313d-4ac6-a3ae-b06b1d582892","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Wizz_Air_A_legiiranyitas_es_a_ferihegyi_repterzar_miatt_kesett_7_orat_a_londoni_jarat","timestamp":"2019. július. 10. 21:50","title":"Wizz Air: A légiirányítás és a ferihegyi reptérzár miatt késett 7 órát a londoni járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62f57e0-2b4e-4f16-9cd3-8b6a9310839b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind a magyar, mind a külföldi vendégek kevesebb éjszakát töltöttek a magyar szálláshelyeken májusban, mint egy évvel korábban. Az év első öt hónapjában sem hasított a szektor.","shortLead":"Mind a magyar, mind a külföldi vendégek kevesebb éjszakát töltöttek a magyar szálláshelyeken májusban, mint egy évvel...","id":"20190711_Nincs_jo_evuk_a_szallashelyeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c62f57e0-2b4e-4f16-9cd3-8b6a9310839b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf9b71b-df42-4f1a-a587-1a104d46c9c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Nincs_jo_evuk_a_szallashelyeknek","timestamp":"2019. július. 11. 10:10","title":"Nincs jó évük a szálláshelyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151357c2-9419-4641-8144-13d6cae08e20","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Balásy Gyula két cége nyerte meg a Turisztikai Ügynökség 10 milliárdos keretszerződését. Legalább 20 darab, legalább 100 millió forintos kampányt fognak lebonyolítani, India is a potenciális célpontok közt.","shortLead":"Balásy Gyula két cége nyerte meg a Turisztikai Ügynökség 10 milliárdos keretszerződését. Legalább 20 darab, legalább...","id":"20190712_Szazmillios_kampanyokkal_nepszerusiti_Magyarorszagot_kulfoldon_a_Fidesz_kedvenc_reklamosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151357c2-9419-4641-8144-13d6cae08e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d670b2-dde8-45f0-9480-8657571e0312","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Szazmillios_kampanyokkal_nepszerusiti_Magyarorszagot_kulfoldon_a_Fidesz_kedvenc_reklamosa","timestamp":"2019. július. 12. 10:50","title":"Százmilliós kampányokkal népszerűsíti Magyarországot külföldön a Fidesz kedvenc reklámosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]