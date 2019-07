Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bab4893-8c02-4ca9-ac96-cd8ae73409e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kérdéssel fordult egy amerikai szenátor az Amazonhoz az Alexa által rögzített felvételek megőrzési dátumát illetően. A válasz olyan volt, amit nem szívesen hallunk.","shortLead":"Kérdéssel fordult egy amerikai szenátor az Amazonhoz az Alexa által rögzített felvételek megőrzési dátumát illetően...","id":"20190711_amazon_alexa_hangfelvetelek_megorzese_orokke_manualis_torles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bab4893-8c02-4ca9-ac96-cd8ae73409e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282e73f5-f8c1-4dbd-aea3-e2cf5b82d4e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_amazon_alexa_hangfelvetelek_megorzese_orokke_manualis_torles","timestamp":"2019. július. 11. 15:03","title":"Kínos: bármit is mondunk ki előtte, az Amazon Alexa nem felejt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae76aad0-5d02-4a73-bc8b-a2beec8a2993","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelet adott ki, amelyben egyebek mellett szerepel egy úgynevezett \"zöldfolyosó\" létesítése a csernobili övezetben, hogy mindenki zavartalanul látogathassa a területet. Az ukrán államfő azt ígéri, vége a belépési kérelmek váratlan megtagadásának és a videózás tiltásának, kinyitják a tiltott zónát a látogatók és a kutatók előtt.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelet adott ki, amelyben egyebek mellett szerepel egy úgynevezett \"zöldfolyosó\"...","id":"20190712_csernobil_atomeromu_turistak_zoldfolyoso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae76aad0-5d02-4a73-bc8b-a2beec8a2993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dafdfc3-7b3d-45f2-8529-af7d575be41b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_csernobil_atomeromu_turistak_zoldfolyoso","timestamp":"2019. július. 12. 08:33","title":"Kinyitják a csernobili tiltott zónát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2d67e7-88b5-40c6-93d2-cf122363bc64","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Harminc évvel ezelőtt végezték ki Ted Bundyt, akire három halálbüntetést is kiszabtak. A fiatal, csinos nőkre utazó, nárcisztikus sorozatgyilkos akár száz emberrel is végezhetett. ","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt végezték ki Ted Bundyt, akire három halálbüntetést is kiszabtak. A fiatal, csinos nőkre utazó...","id":"20190712_Amerika_legismertebb_sorozatgyilkosa_piszchologiat_vegzett_es_bunmegelozessel_foglalkozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b2d67e7-88b5-40c6-93d2-cf122363bc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c099e279-460f-4b9e-92ca-fd544f5eac69","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Amerika_legismertebb_sorozatgyilkosa_piszchologiat_vegzett_es_bunmegelozessel_foglalkozott","timestamp":"2019. július. 12. 17:44","title":"Amerika legismertebb sorozatgyilkosa piszchológiát végzett és bűnmegelőzéssel foglalkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép elképzelés a műanyagmentes élet, de mi azt tapasztaltuk, hogy az ma még gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A nagy rendszerek nem teszik lehetővé, hogy nélkülözzük ezt az anyagot. Apró eredményeket azért elértünk, leginkább azt, hogy tudatosabban fogyasztunk. Két hétig több munkatársunk is naplózta műanyagbűnözését.","shortLead":"Szép elképzelés a műanyagmentes élet, de mi azt tapasztaltuk, hogy az ma még gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A nagy...","id":"20190712_Muanyagmentes_feljulius_kirpobaltuk_elbuktuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a508db59-6d6b-4e7e-ac33-0cf6a192b7e7","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Muanyagmentes_feljulius_kirpobaltuk_elbuktuk","timestamp":"2019. július. 12. 14:40","title":"Műanyagmentes féljúlius: kipróbáltuk, elbuktuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki szombatra az Országos Meteorológia Szolgálat.","shortLead":"A zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki szombatra az Országos...","id":"20190712_idojaras_figyelmeztetes_viharok_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ddac8d-b0c2-4f66-9e6c-645131cdc0d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_idojaras_figyelmeztetes_viharok_meteorologia","timestamp":"2019. július. 12. 20:15","title":"Besárgult az egész ország, viharok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd5b194-1fce-40d2-aee5-841316878bcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy pillekönnyű és nagyon erős nyitott tetős autó, mely sokkal inkább való versenypályára, mint közútra.","shortLead":"Egy pillekönnyű és nagyon erős nyitott tetős autó, mely sokkal inkább való versenypályára, mint közútra.","id":"20190712_kisebb_csoda_hogy_ez_a_sportauto_rendszamot_kaphat_radical_rapture","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccd5b194-1fce-40d2-aee5-841316878bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8101ca9e-9e8b-48b6-b857-181879648fb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_kisebb_csoda_hogy_ez_a_sportauto_rendszamot_kaphat_radical_rapture","timestamp":"2019. július. 12. 08:21","title":"Kisebb csoda, hogy ez az új sportautó rendszámot kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b54fbb-b287-47fa-bba8-2a0ea6deb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ziggy Stardustról mintázott Barbie baba a zenész egyik legnagyobb slágerének évfordulójára készült.","shortLead":"A Ziggy Stardustról mintázott Barbie baba a zenész egyik legnagyobb slágerének évfordulójára készült.","id":"20190712_Barbie_baba_keszult_David_Bowie_foldonkivuli_alteregojabol_de_persze_a_gyujtoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49b54fbb-b287-47fa-bba8-2a0ea6deb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1462ac39-3a91-4769-bc4b-f380e869a954","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Barbie_baba_keszult_David_Bowie_foldonkivuli_alteregojabol_de_persze_a_gyujtoknek","timestamp":"2019. július. 12. 16:02","title":"Barbie baba készült David Bowie földönkívüli alteregójából, de persze a gyűjtőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d886121-335d-46fa-aa5e-80a8000fbf53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"23 millió forint a kikiáltási ára egy ritka Nike-cipőnek, aminek olyan a talplenyomata, mint a Holdra szálló asztronautáké. Marty McFly önbefűző cipőjének másolata 17 millió forint körüli dollárért kelhet el.","shortLead":"23 millió forint a kikiáltási ára egy ritka Nike-cipőnek, aminek olyan a talplenyomata, mint a Holdra szálló...","id":"20190712_17_millio_forintra_taksaljak_a_Vissza_a_jovobefele_onbefuzo_cipo_replikajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d886121-335d-46fa-aa5e-80a8000fbf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9167117d-cd19-4659-9523-5b5a1c33338a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_17_millio_forintra_taksaljak_a_Vissza_a_jovobefele_onbefuzo_cipo_replikajat","timestamp":"2019. július. 12. 15:41","title":"17 millió forintra taksálják a Vissza a jövőbe-féle önbefűző cipő replikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]