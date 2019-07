Orbán tényleg vitába száll saját polgármestereivel, vagy az egész csak terelés?

A héten megtudtuk, Tarlós István megvívta harcát Orbán Viktorral, és nyert: mégis átbeszélik a tabutémát, amit Orbán az indulásért cserébe sem volt hajlandó megadni számára. Az egységes fővárosi parkolás bevezetéséről van szó, amit Tarlós évek óta nem tudott átvinni. Viszont ahogy telik az idő, a nyilatkozatok egyre furcsábbak, mindenesetre csütörtökön csak betört a piacra egy Mészáros Lőrinccel is kapcsolatba került volt államtitkár.

Sokan felkapták a fejüket, mikor Tarlós István főpolgármester egyszer csak a héten arról kezdett beszélni, megállapodott Orbán Viktorral abban, hogy mégiscsak kinyitják a vitát és az egyeztetést a fővárosi parkolás központosításáról. Később azt is hozzátette,

volt kis tányércsörgés,

de végül abban maradtak, két szakminiszterrel és a frakcióval indulnak a közeljövőben a tárgyalások.

Ez azért volt különös hír, eddig Orbán nem engedett parkolási kérdésekben. Tarlós tavaly decemberben a hvg.hu-nak adott interjúban csak részben terítette ki lapjait, mikor arról beszélt, nem akart még egy ciklust, de Orbán rávette egy találkozóra, ahol a főpolgármester előállt a kéréseivel. Orbán egyet nem fogadott el. Tarlós annyit mondott az el nem fogadott kérésről, hogy

egy volt, de az nem túl lényeges: a közterület-felügyeleteket akartam központosítani. Ez praktikusan indokolt, de olyan felesleges belső politikai vitákat generált volna a kerületekkel, hogy nem láttam értelmét ragaszkodni hozzá.

Márciusban - a 444.hu javarészt Ferencváros parkolási visszaéléseit leleplező videója után - már kimondottan a parkolással jött elő (abban az interjúban is megemlíti a közterület-felügyeletet, amit centralizálni kéne, de mintegy mellékesen) a Válaszonline-nak adott interjúban:

Hadd legyek egészen őszinte: nem értek egyet azzal, ami ma van. Hallok én is pénzügyekről, állítólagos visszaélésekről. Most épp Zuglóban zörög a haraszt… Ez az egy olyan kérésem volt mindenesetre, amelyet a miniszterelnök nem tudott teljesíteni. Szívesen megváltoztatnám az állapotokat, nem értek egyet azzal, hogy huszonháromféleképpen működik a parkolás a fővárosban. Ha a pénzügyekkel kapcsolatos mendemondáktól el is tekintünk, hiszen ezekből lehet, hogy van, ami igaz, más meg nem igaz…

Arra a kérdésre, hogy miért nem kötötte ki a parkolásügy rendezését a megállapodás feltételeként, Tarlós azt mondta,

Ha mindenáron ragaszkodtam volna hozzá, az alig kezelhető politikai feszültségeket eredményezett volna.

A kerületek vezetése lett volna "alig kezelhetően" feszült, és itt döntő részben fideszes polgármesterekről van szó.

Az autósoknak jó lenne

Ezek után volt furcsa, hogy Orbán mégis beleállt az ügybe, de úgy tűnt, a hármas metró klímásítása után az autósok szívére akarnak hatni a kampányban. Szakértők szerint ugyanis ez hozhatna jó pontot Tarlósnak. Ha egységes a parkolás,

mindegy, melyik automatánál fizet az autós, nem büntetik meg, ha elvétette a zónát,

jó esetben lenne egy átlátható budapesti térkép tarifákkal, parkolási időszakokkal.

És ami a tömegközlekedőknek haszon: több jutna a BKV-ra is, legalábbis Tarlós arra költené a pénzt. Pénteken megkérdeztük Tarlóst, hogyan sikerült meggyőzni Orbánt, mikortól vezethetik be az egységes parkolást, ezt konkrétan hogyan képzelte el a főpolgármester és milyen garanciát tudott adni a miniszterelnök arra, hogy a parlamentben meglesz az ügy melletti többség, mire a sajtóosztály visszaküldte Tarlós szerdai, ATV-nek adott nyilatkozatát. Ezt szó szerint idézzük:

Az, hogy két miniszter részt vesz egy egyeztetésen, az nem azt jelenti, hogy az egész kormány elé kerül ez a kérdés, egyelőre ebben miniszterelnök úrral egyeztünk meg, és ez nem azt jelenti, hogy a kormány és a főpolgármester egyeztet, hanem azt jelenti, hogy a miniszterelnök, két szakminiszter és a parlamenti frakció vezetője egyeztet a kerületi polgármesterek bevonásával.

Értik? Nem csoda, ha nem. Önmagában a kérdéseinkre adott válaszként szinte lehetetlen is, ám a sajtóosztály által hivatkozott ATV-s cikket visszakeresve kiderül, Tarlós a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) nyilatkozatára reagálta ezt. A KTK pedig akkor is azt mondta, mint most, a hvg.hu-nak:

a kormány nem foglalkozik parkolási kérdésekkel, ez az önkormányzatok feladata. A parkolás kérdéséről egyedül Karácsony Gergely alkalmatlansága miatt kell beszélni. Tarlós Istvánnak abban igaza van, hogy nem szabad úgy csinálni, ahogy az Zuglóban van.

Karácsony a hibás!

Mi egyébként nem Rogán minisztériumát, hanem a miniszterelnök sajtófőnökét, Havasi Bertalant kerestük meg kérdéseinkkel, szerettük volna ugyanis megtudni, miért gondolta meg magát Orbán Viktor, mitől nem okozna ez kezelhetetlen politikai feszültséget, szerepet játszott-e a döntésben, hogy Karácsony Gergely megszorongathatja a választáson Tarlós Istvánt. Megkérdeztük azt is, mikortól jöhet az egységes parkolás, szükség esetén ki kártalanítja a parkolócégeket. Erre jött az imént idézett válasz.

Rogánék tehát elhatárolódtak a kérdéstől, amire Orbán Viktor elvileg rábólintott, és behozták Karácsony Gergely nevét a történetbe. Amúgy ez lehet az egész ügy megfejtése: Karácsonyra rászállt a Fidesz a zuglói parkolás miatt - az egy elég zűrös ügy, részletesebben itt olvashat róla, ám az tény, a Fidesz is megszavazta a rendszert, az MSZP-vel karöltve. Lehet, Orbán bevonásával nem is jutnak tovább annál, mint hogy a parkolás= Karácsony béna városvezető lenne kampánytopicot erősítsék.

Rogánék azért csúsztatnak is: lehet, hogy önkormányzati feladat a parkolás, a rendszer keretein azonban maga az önkormányzat (jelen esetben Budapest) nem tud változtatni. A fővárosban az utak egy része fővárosi, más része kerületi tulajdonban van. A Magyar Autóklub jogásza, Kovács Kázmér azt mondja, ezen a helyzeten az önkormányzati törvény módosításával lehet változtatni. Ez esetben viszont a főváros nemcsak a jogokat, hanem a kötelezettségeket (kiadás) is megkapja.

Tovább bonyolítja a képet, hogy az önkormányzatok különböző cégekkel szerződtek le a parkolás üzemeltetésére - erről mindjárt -, a velük kötött szerződés is érvénytelen lesz. Kovács azt mondja,

vannak olyan jogszabályváltozások, ami miatt ellehetetlenül egy szerződés,

ilyenkor a Polgári törvénykönyv alapján el kell számolni az érintett cégekkel, vagyis, kártalanítani kell azokat. Szerinte amúgy egy ilyen változáshoz minimum 1,5 évre van szükség.

Kovács Kázmér azt mondja,

a parkolási rendszernek a forgalomszervezést kellene alapul vennie, ehelyett szerinte a bevételszerzés szempontjai érvényesülnek, és a parkolási díjbevételek indokolatlanul jelentős részét elviszik az üzemeltető társaságok.

Tényleg sok megy üzemeltetésre

A G7 közérdekű adatigénylés után kiszámolta,

a kerületek éves nettó parkolási bevétele 15,5 milliárd forint,

üzemeltetésre egy év alatt 9,6 milliárdot költöttek.

A fővárosi önkormányzatnak parkolásból durván 1 milliárdos bevétele volt 2017-ben.

Az Index cikke szerint

a legtöbb pénzt parkolásból az V. (2,9 md), a XIII. (2,7 md) és a VI. (1,6 md) kerület szedi be,

ám ha azt nézzük, hogyan aránylanak a bevételek a költségekhez, azt látjuk,

a VI. kerület a legeredményesebb, ahol durván háromszor annyi a bevétel, mint a kiadás, ezt követi az II. és az V. kerület, durván kétszeres megtérüléssel.

Ez az összehasonlítás azért lehet csalóka, mert vannak olyan kerületek, ahol most még kiépülőben van a parkolás, ott eleve többet kell költeni rá. Több kerület saját hatáskörben, önkormányzati céggel vagy a polgármesteri hivatal parkolási osztállyal intézi az ügyet, mások viszont kiszervezik azt. Mikor Zugló miatt utánanéztünk a parkolási cégeknek, kiderült, a piaci szereplők több önkormányzatnál is végeznek különböző feladatokat.

Nicsak, a volt államtitkár cége!

Ott van

a SIS Parking Kft. , amely Zuglón kívül a Fidesz vezette Józsefvárosban és Újbudán is nyert parkolási tenderen.

, amely Zuglón kívül a Fidesz vezette Józsefvárosban és Újbudán is nyert parkolási tenderen. a C-Ware Kft. , amelynek a parkolási botrányokról elhíresült Centrum Parkoló Kft. korábbi többségi tulajdonosa, Kupper András (a fideszes Kupper András nagybátyja) a tagja, és Zuglón kívül jelen van Újbudán, az I. kerületben, illetve 2010-ben Erzsébetvárossal is leszerződött.

, amelynek a parkolási botrányokról elhíresült Centrum Parkoló Kft. korábbi többségi tulajdonosa, (a fideszes Kupper András nagybátyja) a tagja, és Zuglón kívül jelen van Újbudán, az I. kerületben, illetve 2010-ben Erzsébetvárossal is leszerződött. Szintén gyakori szereplő a Sessionbase Kft., amely az eddig felsorolt szereplők közül a legtöbbször nyert tenderen. A Közbeszerzési Értesítőben lefuttatott keresés azt mutatta, Zuglón kívül (ahol alvállakozóként jelent meg) a cég sikeres volt a Fidesz vezette Újbudán, az I., XII., III., V., X. kerületben, Erzsébetvárosban és Kőbányán, valamint a szocialisták vezette XIII. és XIX. kerületben is.

Az Index említi még a VII. kerülettel szerződő ER-PARK-ot, amelynek tulajdonosai között ott a Centrum Parkoló Kft. és a C-Ware is, azoban a kerületben változás áll be: a Közbeszerzési Értesítőben megjelent eredményhirdetés szerint a kerületben

a 4Green Parking

nyerte a közterületi parkolás-üzemeltetési feladatok, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátására kiírt pályázatot. Keresésünk alapján ez az első nyertes ajánlattétele, holott a Ferencvárosban is győzött korábban, csakhogy azt a tendert visszavonták. A 4Green mindenesetre önmagában is érdekes szereplő: tulajdonosa Poprády Géza, Fazekas Sándor miniszter korábbi államtitkára, aki pár hónapra a Mészáros Lőrinc legnagyobb mezőgazdasági cégének, az Agrosystemnek is a vezetője lett.

Ezekből nagyjából látszik, milyen nehezen kezelhető politikai botránytól tart Tarlós. A kérdés ugyanaz: hogy Orbán Viktor beleáll a probléma rendezésébe, vagy csak Tarlós kampányát segítve napirenden tartja a témát, hogy aztán ne változzon semmi.