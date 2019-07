Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehető legrövidebb időn belül helyrehozzák.","shortLead":"A lehető legrövidebb időn belül helyrehozzák.","id":"20190710_Kiderult_mitol_omlott_be_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro_lepcsojenek_fala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d56fa4b-31da-4290-95a0-08ed41e8f7bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kiderult_mitol_omlott_be_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro_lepcsojenek_fala","timestamp":"2019. július. 10. 14:52","title":"Kiderült, mitől omlott be a Dózsa György úti metrólejáró lépcsőjének fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b4ee1a-6a10-41ff-9fc0-c00ebd0ea0c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Delta légitársaság Atlantából Baltimore-ba tartó, 1425-ös járatának, mivel nagyjából egy órával a felszállás után meghibásodott az egyik hajtóműve.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Delta légitársaság Atlantából Baltimore-ba tartó, 1425-ös járatának, mivel...","id":"20190710_delta_repulogep_hajtomu_orrkup_kenyszerleszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b4ee1a-6a10-41ff-9fc0-c00ebd0ea0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f9eb4b-d047-4258-8876-69962831190c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_delta_repulogep_hajtomu_orrkup_kenyszerleszallas","timestamp":"2019. július. 10. 09:45","title":"Videóra vette az utas a rémisztő hajtóműhibát a Delta járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az ott dolgozókkal röviden csak azt közölték, a klíma \"felsőbb utasításra nem használható\". A MÁV közben belső vizsgálatot indított.","shortLead":"Az ott dolgozókkal röviden csak azt közölték, a klíma \"felsőbb utasításra nem használható\". A MÁV közben belső...","id":"20190710_A_Hvghu_cikke_miatt_lekapcsoltak_a_mobilklimat_a_szobi_bakterhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930311c2-6d16-466e-bbf9-1674db30635f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_A_Hvghu_cikke_miatt_lekapcsoltak_a_mobilklimat_a_szobi_bakterhazban","timestamp":"2019. július. 10. 14:20","title":"A hvg.hu cikke után lekapcsoltatták a MÁV-dolgozókkal a mobilklímát, amit a saját pénzükön vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük ki akarták szorítani őket az együttműködésből, ezért állt a Momentum és az LMP egy jobbikos jelölt mögé. ","shortLead":"Szerintük ki akarták szorítani őket az együttműködésből, ezért állt a Momentum és az LMP egy jobbikos jelölt mögé. ","id":"20190709_A_baloldali_partok_is_sajat_jeloltet_allitananak_Debrecenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75be80e3-6509-4fb8-9e38-898c314a3d41","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_A_baloldali_partok_is_sajat_jeloltet_allitananak_Debrecenben","timestamp":"2019. július. 09. 17:42","title":"A baloldali pártok is saját jelöltet állítanának Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"2002-ben azt mondta, 15 éve ismeri és fantasztikusnak tartja, most azt közölte, soha nem voltak barátok és nem is kedvelte. Az Epstein vádalkuját összehozó jelenlegi munkaügyi minisztert is védelmébe vette. ","shortLead":"2002-ben azt mondta, 15 éve ismeri és fantasztikusnak tartja, most azt közölte, soha nem voltak barátok és nem is...","id":"20190709_Trump_szerint_nem_is_kedveli_a_kiskoruak_megrontasaval_vadolt_milliardost_akit_korabban_dicsert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567b63ca-2f88-4afd-9534-c5024f5f30da","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Trump_szerint_nem_is_kedveli_a_kiskoruak_megrontasaval_vadolt_milliardost_akit_korabban_dicsert","timestamp":"2019. július. 09. 21:02","title":"Trump azt mondja, nem is kedveli a kiskorúak megrontásával vádolt milliárdost, akit korábban dicsért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bbb0752-658d-4021-aecc-f7234eec762d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Te vagy a végzetem\" - írta a közös fotóhoz Orbán. ","shortLead":"\"Te vagy a végzetem\" - írta a közös fotóhoz Orbán. ","id":"20190709_Foto_Orbannak_enekelt_Paul_Anka_az_amerikai_nagykovetseg_fogadasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bbb0752-658d-4021-aecc-f7234eec762d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e372133f-d15a-4eab-8ba6-0f1a71d7c22e","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Foto_Orbannak_enekelt_Paul_Anka_az_amerikai_nagykovetseg_fogadasan","timestamp":"2019. július. 09. 20:51","title":"Fotó: Orbánnak énekelt Paul Anka az amerikai nagykövetség fogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszabb idő után előre lépnek egyet az eljárásban.","shortLead":"Hosszabb idő után előre lépnek egyet az eljárásban.","id":"20190709_Folytatodhat_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_szeptemberben_kerdezik_a_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4aadde-da52-420e-bc9e-b5946c3b3de1","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Folytatodhat_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_szeptemberben_kerdezik_a_kormanyt","timestamp":"2019. július. 09. 08:02","title":"Folytatódhat a 7-es cikkely szerinti eljárás, szeptemberben kérdezik a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b90ec2-aca2-4c59-87be-21bbdb3d6878","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Állandó téma az autósok és a biciklisek egymás mellett élése, amely sajnos nem mindig békés. Pedig az is lehetne, csupán egy kis odafigyelésre, na meg a közlekedési szabályok betartására lenne szükség. ","shortLead":"Állandó téma az autósok és a biciklisek egymás mellett élése, amely sajnos nem mindig békés. Pedig az is lehetne...","id":"fordmagyarorszag_20190709_Az_ut_mindenkie_autosok_es_kerekparosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1b90ec2-aca2-4c59-87be-21bbdb3d6878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4046ed-5ad4-4791-8ad8-61503f32d55b","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190709_Az_ut_mindenkie_autosok_es_kerekparosok","timestamp":"2019. július. 09. 07:30","title":"Az út mindenkié: a 10 legfontosabb dolog, amire autósnak és kerékpárosnak is figyelnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"}]