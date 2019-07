Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2164ebff-10b7-45ea-b1c7-7881cc2c9b19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétmillió dolláros Lamborghini bár utcára is vihető, de az esélye, hogy valaha is találkozzunk vele nagyjából nulla.","shortLead":"A hétmillió dolláros Lamborghini bár utcára is vihető, de az esélye, hogy valaha is találkozzunk vele nagyjából nulla.","id":"20190713_7_millio_dollaros_egyedi_Lamborghini__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2164ebff-10b7-45ea-b1c7-7881cc2c9b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f2e8c-1927-4b3d-9c58-c565ab49619f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_7_millio_dollaros_egyedi_Lamborghini__video","timestamp":"2019. július. 13. 14:19","title":"Nagyjából 2 milliárd forintba kerülhet ez a egyedi, 800 lóerős Lamborghini - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a48f488-8dc3-44ec-b68d-35028f23a90f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megérkezett új klubjához a francia világbajnok focista. ","shortLead":"Megérkezett új klubjához a francia világbajnok focista. ","id":"20190714_Griezmann_mar_Barcelonaban_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a48f488-8dc3-44ec-b68d-35028f23a90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973e61c-3c75-4002-91d4-a834ac3d8048","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Griezmann_mar_Barcelonaban_van","timestamp":"2019. július. 14. 18:56","title":"Griezmann már Barcelonában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc970058-d818-4fcf-a888-e8b2500a03b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptemberig van idő átszállítani az űrlényeket.","shortLead":"Szeptemberig van idő átszállítani az űrlényeket.","id":"20190713_300_ezer_ufohivo_rohanna_le_az_51es_korzetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc970058-d818-4fcf-a888-e8b2500a03b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5c4be1-d093-45b8-b1f6-b14e849d96f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_300_ezer_ufohivo_rohanna_le_az_51es_korzetet","timestamp":"2019. július. 13. 11:20","title":"300 ezer ufóhívő rohanná le az 51-es körzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombat hajnalban a rendőrség segítségével megtalálták az elveszett kengurut, túl nagy erőfeszítés nem kellett a felkutatásához, mert egyszerűen besétált egy környékbeli házba.","shortLead":"Szombat hajnalban a rendőrség segítségével megtalálták az elveszett kengurut, túl nagy erőfeszítés nem kellett...","id":"20190713_Elokerult_az_elkoborolt_kenguru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcb318d-1dcf-46ef-890a-fae03f835fc3","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Elokerult_az_elkoborolt_kenguru","timestamp":"2019. július. 13. 20:51","title":"Előkerült az elkóborolt kenguru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d8f0a5-68d9-40dc-a7e6-36de20b87d2f","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Hungaroring az a hely, ahol még egy olyan, az utcáról nézve megkérdőjelezhetetlen tekintélyű csapat is, mint a Mercedes-AMG alakulata, felbomlik kisebb csoportokra. Kiderül, melyik modell bírja az olyan extrém vezetési körülményeket, amelyekkel utcán sosem találkoznánk. Az AMG Performance napon jártunk.","shortLead":"A Hungaroring az a hely, ahol még egy olyan, az utcáról nézve megkérdőjelezhetetlen tekintélyű csapat is, mint...","id":"20190713_mercedes_amg_bemutato_hungaroring","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4d8f0a5-68d9-40dc-a7e6-36de20b87d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b0e2e5-271a-4075-9fbc-91eff5ee65c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_mercedes_amg_bemutato_hungaroring","timestamp":"2019. július. 13. 13:00","title":"Itt aztán kiderült, melyik is az igazi Mercedes-AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik csak a havi 50 ezer forintos kataadót fizették főállás mellett, a minimálbérnél is kisebb ellátási alapra számíthatnak a nyugdíjas korukra. A könyvelők szerint azért nem egészen így van.","shortLead":"Akik csak a havi 50 ezer forintos kataadót fizették főállás mellett, a minimálbérnél is kisebb ellátási alapra...","id":"20190713_Mar_NAV_is_azzal_riogat_hogy_bajban_lesznek_a_katazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67731409-0955-4344-8e5b-0b3db59bdcf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190713_Mar_NAV_is_azzal_riogat_hogy_bajban_lesznek_a_katazok","timestamp":"2019. július. 13. 16:31","title":"Már NAV is azzal riogat, hogy bajban lesznek a katázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Helikopter szállt le egy súlyos balesethez.","shortLead":"Helikopter szállt le egy súlyos balesethez.","id":"20190713_Tobb_kilometeres_dugo_van_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304e8e6c-1b60-4f64-81db-d7149f5ddaf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_Tobb_kilometeres_dugo_van_az_M0son","timestamp":"2019. július. 13. 09:06","title":"Több kilométeres dugó van az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72aa6631-87af-41fb-bc4f-d9707dd031ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tényérsapkát, kalapot és pendrive-árnyékoló zsebet kaptak a katonák.","shortLead":"Tényérsapkát, kalapot és pendrive-árnyékoló zsebet kaptak a katonák.","id":"20190713_Bemutattak_az_uj_honved_egyenruhakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72aa6631-87af-41fb-bc4f-d9707dd031ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7332d-85d4-4f0a-9a85-621c9ada7cc1","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Bemutattak_az_uj_honved_egyenruhakat","timestamp":"2019. július. 13. 13:46","title":"Bemutatták az új honvéd egyenruhákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]