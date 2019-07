Kormányközeli forrásokra hivatkozva azt írja az ATV, hogy a legtöbb tárcavezetővel elégedett a kormányfő. Az ATV emlékeztet arra, hogy a 2018-as Fidesz-győzelem után Orbán a ciklus közepéig kérte fel minisztereit a kormányzati munkára – a kétéves munka pedig a végéhez közelít.

Ráadásul kisebb kormányalakítás is történt, Trócsányi László igazságügyi miniszter Brüsszelbe távozott, a helyét Varga Judit vette át. De más változásról, változtatásról nem tudni, nem hallani. Azonban ettől még elbeszélgetett embereivel Orbán.

A konzultációk az ATV szerint már az előző héten is folytak, több miniszter, köztük Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Palkovics László innovációs miniszter, de EMMI-államtitkárok is jártak már a miniszterelnöknél. A beszélgetés során az elmúlt éves teljesítményüket értékeli, de az elkövetkező időszak stratégiájáról is beszélnek az adott szakterületen.

A beszélgetés elsősorban az újak, a friss kormánytagok számára lehet érdekes, ugyanis jól bevált embereivel elégedett Orbán, itt elsősorban Semjén Zsoltra, Rogán Antalra kell gondolni, kettejük helye megkérdőjelezhetetlen. De Orbán Varga Mihállyal, Szijjártó Péterrel, Pintér Sándorral is elégedett.

Jó osztályzatot kapott az ATV szerint Palkovics László is, akinek a megítélésen nem változtatott Orbán szemében az sem, hogy a tárcavezető egy évet hadakozott az MTA-val. Az államtitkári „bizonyítvány” Varga Judit esetében a legszembetűnőbb, hisz miniszter lett.

Orbán konzultált Bódis József oktatásért felelős államtitkárral is, ahogy Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkárral is, ami akár azt is jelentheti, hogy Orbán megfontolja a felsőoktatási és a közoktatási területek szétválasztását államtitkári szinten is.

Érdekesség, hogy Kásler Miklós EMMI-miniszter megítéléséről egymásnak ellentmondó hírek terjednek, többen felvetették, nem tölti ki a négyéves ciklust.