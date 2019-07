Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16f89003-0ec2-4050-bb63-72c0322732c3","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Két magyar is döntőt úszott 200 méter pillangón: Milák Kristóf és Kenderesi Tamás. Milák hatalmasat úszott.","shortLead":"Két magyar is döntőt úszott 200 méter pillangón: Milák Kristóf és Kenderesi Tamás. Milák hatalmasat úszott.","id":"20190724_Vilagcsuccsal_vilagbajnok_Milak_Kristrof","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f89003-0ec2-4050-bb63-72c0322732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9250b1-50a2-43c6-a46b-ab16ca67e591","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Vilagcsuccsal_vilagbajnok_Milak_Kristrof","timestamp":"2019. július. 24. 13:54","title":"Óriási világcsúccsal világbajnok Milák Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47c16f8-6270-49fb-a167-acba4d796d97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Melyik vállalkozásnak van a legnagyobb árbevétele? És melyiknek a legtöbb nyeresége? És a legtöbb dolgozója? Minden kiderül az e heti HVG összefoglalójából.","shortLead":"Melyik vállalkozásnak van a legnagyobb árbevétele? És melyiknek a legtöbb nyeresége? És a legtöbb dolgozója? Minden...","id":"20190724_Ime_a_magyarorszagi_cegek_toplistaja__vannak_bizony_meglepetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47c16f8-6270-49fb-a167-acba4d796d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443bd500-4b33-46db-9461-24ee012df0c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_Ime_a_magyarorszagi_cegek_toplistaja__vannak_bizony_meglepetesek","timestamp":"2019. július. 24. 11:40","title":"Íme a magyarországi cégek toplistája – vannak bizony meglepetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395e8e72-bf7c-4616-a253-1b6606debf72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az okos visszapillantók hallatán sokan legyintenek, holott ma már igen sokoldalú eszközök is kaphatók. Egyes modellek olyan hatékonyak, hogy a vakfoltból származó balesetek is megelőzhetők velük.","shortLead":"Az okos visszapillantók hallatán sokan legyintenek, holott ma már igen sokoldalú eszközök is kaphatók. Egyes modellek...","id":"20190725_okos_visszapillanto_tukor_kepernyo_autos_okossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=395e8e72-bf7c-4616-a253-1b6606debf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9e1a2e-c46f-4bff-8f43-e9b0a57ad5bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_okos_visszapillanto_tukor_kepernyo_autos_okossag","timestamp":"2019. július. 25. 20:17","title":"Ha ilyen tükör van a kocsijában, nincs pont, amit ne látna be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Gábor szerint mindent lát, amit a kerület vezetése megpróbál elrejteni.","shortLead":"Havasi Gábor szerint mindent lát, amit a kerület vezetése megpróbál elrejteni.","id":"20190724_Egy_mentoapolot_indit_a_Momentum_a_22_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34431164-85ce-40dc-b9a7-e76317fe7506","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Egy_mentoapolot_indit_a_Momentum_a_22_keruletben","timestamp":"2019. július. 24. 13:02","title":"Egy mentőápolót indít a Momentum a 22. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1989-ben belépett az MSZMP-be, majd a rendszerváltáskor rájött, a szocializmus a hazugságra épült. Volt diplomata bal- és jobboldali kormányok alatt, katonaként pedig egy golyót sem lőtt ki – Kendernay Jánossal, az LMP társ nélküli társelnökével a HVG készített portréinterjút.\r

