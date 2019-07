Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel néhány fotó arról, amint Richard Yu, a Huawei vezére a sencseni repülőtéren nyomogatja az összehajtható okostelefont.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel néhány fotó arról, amint Richard Yu, a Huawei vezére a sencseni...","id":"20190726_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_sencseni_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510086f0-0ddb-4f94-b64c-f8cfc666510e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_sencseni_repuloter","timestamp":"2019. július. 26. 08:33","title":"A Huawei-vezér kezében szúrták ki az összehajtható Mate X-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pszichológus úgy jellemezte a köznevelési törvény módosítását, hogy katasztrófa a gyereknek és katasztrófa a társadalomnak is. Egyre kevesebb dologban bízhatnak az alternatív iskolák – véli.","shortLead":"A pszichológus úgy jellemezte a köznevelési törvény módosítását, hogy katasztrófa a gyereknek és katasztrófa...","id":"20190724_Vekerdy_Engedelmes_rabszolgakat_nevelunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea45e9f0-48db-46b4-98a3-3e5286ac4690","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Vekerdy_Engedelmes_rabszolgakat_nevelunk","timestamp":"2019. július. 24. 15:59","title":"Vekerdy: Engedelmes rabszolgákat nevelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg, mint tavaly ilyenkor. A termékenységi arányszám is esik.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg...","id":"20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc447460-a28b-4073-aed9-4a36060982e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","timestamp":"2019. július. 26. 09:32","title":"Egyre kevesebb magyar gyerek születik, tovább nő a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az úzvölgyi katonatemetőben eltemetett és a román hatóságok által románnak tekintett 11 katona közül öt magyar állampolgár volt a minisztérium szerint. ","shortLead":"Az úzvölgyi katonatemetőben eltemetett és a román hatóságok által románnak tekintett 11 katona közül öt magyar...","id":"20190724_HM_Az_uzvolgyi_katonatemeto_11_roman_katonaja_kozul_ot_magyar_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac299c2-d546-4065-ac97-30fd63fbf45c","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_HM_Az_uzvolgyi_katonatemeto_11_roman_katonaja_kozul_ot_magyar_volt","timestamp":"2019. július. 24. 15:23","title":"HM: Az úzvölgyi katonatemető 11 román katonája közül öt magyar volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cd5d8f-61b7-4a92-9a6a-1c9b34d8f6e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ittasan és gyógyszer hatása alatt, egy telefonért ütött.","shortLead":"Ittasan és gyógyszer hatása alatt, egy telefonért ütött.","id":"20190726_Bottal_utott_a_telefonrablo_7_es_fel_evet_kaphat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25cd5d8f-61b7-4a92-9a6a-1c9b34d8f6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd365a-271c-461c-8411-65a10a42af45","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Bottal_utott_a_telefonrablo_7_es_fel_evet_kaphat__video","timestamp":"2019. július. 26. 09:57","title":"Bottal ütött a telefonrabló, 7 és fél évet kaphat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hordónként 15 dollárt a leszállított szennyezett olaj után. ","shortLead":"Hordónként 15 dollárt a leszállított szennyezett olaj után. ","id":"20190724_Kompenzaciot_ajanl_a_Transznyeft_a_szennyezett_koolaj_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d374597b-ceba-49d7-8435-cded130cf4f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Kompenzaciot_ajanl_a_Transznyeft_a_szennyezett_koolaj_miatt","timestamp":"2019. július. 24. 18:37","title":"Kompenzációt ajánl a Transznyeft a szennyezett kőolaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"38-40 fok is lesz az országban, ahol még soha nem adtak ki ilyen riasztást. ","shortLead":"38-40 fok is lesz az országban, ahol még soha nem adtak ki ilyen riasztást. ","id":"20190724_Ilyen_meg_soha_nem_volt_Belgiumban_is_voros_riasztast_adtak_ki_a_hoseg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765946b9-d07c-4d09-99b6-f7819cd64f63","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Ilyen_meg_soha_nem_volt_Belgiumban_is_voros_riasztast_adtak_ki_a_hoseg_miatt","timestamp":"2019. július. 24. 14:02","title":"Ilyen még soha nem volt: Belgiumban is vörös riasztást adtak ki a hőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem értették az orvosok, mitől lehetett annyira rosszul a fiatal betegük, meglepte őket is a műtét eredménye.","shortLead":"Nem értették az orvosok, mitől lehetett annyira rosszul a fiatal betegük, meglepte őket is a műtét eredménye.","id":"20190725_Rosszullettel_kerult_korhazba_egy_no_majd_talaltak_a_gyomraban_kozel_ketszaz_ekszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585815ee-8a3f-45d0-843a-c42a407d062d","keywords":null,"link":"/elet/20190725_Rosszullettel_kerult_korhazba_egy_no_majd_talaltak_a_gyomraban_kozel_ketszaz_ekszert","timestamp":"2019. július. 25. 19:59","title":"Rosszulléttel került kórházba egy nő, majd találtak a gyomrában közel kétszáz ékszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]