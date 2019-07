Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dfef72c-914b-45bd-99f2-8f85f9821bf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szeretné, ha minél többen használnák képtárolási szolgáltatását, ezért – hasonlóan az eddigi „könnyített” Go kiadásokhoz – alternatívát kínál a Google Fotókhoz is. Bejelentették a Gallery Gót.","shortLead":"A Google szeretné, ha minél többen használnák képtárolási szolgáltatását, ezért – hasonlóan az eddigi „könnyített” Go...","id":"20190728_google_gallery_go_google_fotok_light_lassu_netkapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfef72c-914b-45bd-99f2-8f85f9821bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e24739d-1a34-45b4-be24-2a6fc552c4ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_google_gallery_go_google_fotok_light_lassu_netkapcsolat","timestamp":"2019. július. 28. 08:03","title":"Kevés helyet foglal, gyorsan működik a Google új fotótároló alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyolcvannyolc éves korában meghalt John Robert Schrieffer Nobel-díjas fizikus - jelentette be családja.\r

\r

","shortLead":"Nyolcvannyolc éves korában meghalt John Robert Schrieffer Nobel-díjas fizikus - jelentette be családja.\r

\r

","id":"20190728_Meghalt_John_Robert_Schrieffer_Nobeldijas_fizikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae36a99a-e968-4522-8b55-29bdd3c8198a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Meghalt_John_Robert_Schrieffer_Nobeldijas_fizikus","timestamp":"2019. július. 28. 14:10","title":"Meghalt John Robert Schrieffer Nobel-díjas fizikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Már 32 aranynál tartunk, ebből négyet Kvandgzsuból hoztunk el.","shortLead":"Már 32 aranynál tartunk, ebből négyet Kvandgzsuból hoztunk el.","id":"20190728_Kvandzsu_vizes_vb_magyar_sikerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe05408-6b9b-43ea-a2c6-746268800210","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Kvandzsu_vizes_vb_magyar_sikerek","timestamp":"2019. július. 28. 20:20","title":"Ez volt minden idők második legjobb vizes vb szereplésük a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindította roamingszolgáltatását a Digi. A negyedik mobilszolgáltató ügyfelei így már külföldről, több országból is hazatelefonálhatnak.","shortLead":"Elindította roamingszolgáltatását a Digi. A negyedik mobilszolgáltató ügyfelei így már külföldről, több országból is...","id":"20190729_digimobil_roaming_eu_percdijak_adatforgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d20dde-e0eb-42da-b532-930d41643ccb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_digimobil_roaming_eu_percdijak_adatforgalom","timestamp":"2019. július. 29. 00:03","title":"Van egy újdonság a DIGIMobilnál: 0-5 forintért lehet telefonálni már külföldről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c34c138-6a17-4565-a0d9-efff3183d35c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik úszó megsérült, így került Bernek Péter a 400 méteres vegyesúszás döntőjébe. ","shortLead":"Az egyik úszó megsérült, így került Bernek Péter a 400 méteres vegyesúszás döntőjébe. ","id":"20190728_Bernek_400_meter_vegyes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c34c138-6a17-4565-a0d9-efff3183d35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5396d0-980b-437e-83a7-245ae354f90a","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Bernek_400_meter_vegyes","timestamp":"2019. július. 28. 14:16","title":"Bernek ötödik lett 400 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619a4c5d-9292-4c55-bea4-06af445f2b42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A száguldó kereket, amely később balesetet is okozott, videóra vették. ","shortLead":"A száguldó kereket, amely később balesetet is okozott, videóra vették. ","id":"20190727_Elszabadult_kerek_okozott_kaoszt_New_Jerseyben_egy_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=619a4c5d-9292-4c55-bea4-06af445f2b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5445cc1c-a286-4703-b9af-c313d34460c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Elszabadult_kerek_okozott_kaoszt_New_Jerseyben_egy_autopalyan","timestamp":"2019. július. 27. 10:53","title":"Elszabadult kerék okozott káoszt New Jersey-ben egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","shortLead":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","id":"20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a896f6c2-4a6a-4fbf-bf12-e9c47bc98037","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","timestamp":"2019. július. 27. 17:02","title":"A rendőrség keresi Molnár Dávid nyakláncletépőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849709d5-698f-4eb5-a42d-2b2f31705104","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állt a forgalom Budapest felé.","shortLead":"Állt a forgalom Budapest felé.","id":"20190727_Baleset_miatt_bedugult_az_M1es_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=849709d5-698f-4eb5-a42d-2b2f31705104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9f1fb9-2b55-4421-a487-cd91f98f2f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Baleset_miatt_bedugult_az_M1es_autopalya","timestamp":"2019. július. 27. 10:05","title":"Baleset miatt bedugult az M1-es autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]