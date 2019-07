Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svédország északi részén majdnem 35 fokos kánikula volt.","shortLead":"Svédország északi részén majdnem 35 fokos kánikula volt.","id":"20190728_Mar_Svedorszagban_is_tropusi_ejszakak_es_vizhiany_fenyeget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c4254a-29ce-4a18-abaf-21cff8450a83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Mar_Svedorszagban_is_tropusi_ejszakak_es_vizhiany_fenyeget","timestamp":"2019. július. 28. 11:13","title":"Már Svédországban is trópusi éjszakák és vízhiány fenyegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005b18b1-5afa-45a6-a165-404025447882","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Ezeket a terheket nem szabad egyedül cipelni” – hívja fel a figyelmet a Nők gyermek nélkül című interjúkötet szerzője, Tanács Eszter, aki 18 érintettet és a téma szakértőit szólaltatta meg nemrég megjelent könyvében. A pszichológiát tanuló, a HVG könyvszerkesztőjeként dolgozó szerzővel egyebek mellett beszélgettünk a legerősebb tabukról és arról, mit tanulhat a környezet a gyermektelen nőktől.","shortLead":"„Ezeket a terheket nem szabad egyedül cipelni” – hívja fel a figyelmet a Nők gyermek nélkül című interjúkötet szerzője...","id":"20190728_A_gyermektelenseg_nem_szegyellni_vagy_titkolni_valo_dolog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=005b18b1-5afa-45a6-a165-404025447882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e6c81d-9943-416f-8a04-ea8b901dc157","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190728_A_gyermektelenseg_nem_szegyellni_vagy_titkolni_valo_dolog","timestamp":"2019. július. 28. 20:15","title":"„A gyermektelenség nem szégyellni vagy titkolni való dolog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sárosi Péter szerint Bayer a klímaváltozást tagadók egyik áltudományos mítoszát vette elő.","shortLead":"Sárosi Péter szerint Bayer a klímaváltozást tagadók egyik áltudományos mítoszát vette elő.","id":"20190728_sarosi_peter_bayer_zsolt_jegkorszak_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e663342-89bb-42cb-9558-f222deea0da7","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_sarosi_peter_bayer_zsolt_jegkorszak_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 28. 16:42","title":"Egy jogvédő komolyan vette Bayer Zsolt cikkét és utánanézett állításoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neki úgy mondta, teljesen véletlen volt.","shortLead":"Neki úgy mondta, teljesen véletlen volt.","id":"20190730_Blikk_baratnoje_biztos_Kenderesi_artatlansagaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e3f9b5-863f-4017-99cb-23ff14a985e8","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Blikk_baratnoje_biztos_Kenderesi_artatlansagaban","timestamp":"2019. július. 30. 07:39","title":"Blikk: barátnője biztos Kenderesi ártatlanságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"elet","description":"Az izraeli turistacsoport már majdnem két hete vesztegel Cipruson egy brit nőt hamis vádja miatt.","shortLead":"Az izraeli turistacsoport már majdnem két hete vesztegel Cipruson egy brit nőt hamis vádja miatt.","id":"20190728_Orizetbe_vettek_a_brit_not_aki_azt_hazudta_hogy_Cipruson_19en_eroszakoltak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5e7ee3-0034-4c79-a554-5ed1f0f112cf","keywords":null,"link":"/elet/20190728_Orizetbe_vettek_a_brit_not_aki_azt_hazudta_hogy_Cipruson_19en_eroszakoltak_meg","timestamp":"2019. július. 28. 17:20","title":"Őrizetbe vették a brit nőt, aki azt hazudta, hogy Cipruson 12-en erőszakolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbb2511-6531-4c5a-b8e3-ef9c39d89b9d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyre többen figyelnek oda arra, hogy kevesebb szemetet termeljenek, és ez üzleti szinten is meglátszik. A műanyagmentes hónap csak a Ligeti Bolt forgalmában 40 százalékos növekedést hozott, a cég árbevétele év végére ötszöröse lehet a tavalyinak. Tisztában vannak azonban azzal, hogy ez az életmód nem való mindenkinek.","shortLead":"Egyre többen figyelnek oda arra, hogy kevesebb szemetet termeljenek, és ez üzleti szinten is meglátszik...","id":"20190729_csomagolasmentes_bolt_muanyagmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbb2511-6531-4c5a-b8e3-ef9c39d89b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd145b-1270-434c-b31b-1447abb4438b","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_csomagolasmentes_bolt_muanyagmentes","timestamp":"2019. július. 29. 11:35","title":"Aki nagyot nyert a műanyagmentes júliussal: ön vásárolna saját befőttes üvegbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU Csalás Elleni Hivatala megerősítette: vizsgálja, történt-e csalás az Európai Regionális Fejlesztési Alapok és az Európai Szociális Alapok által társfinanszírozott szoftverlicencek értékesítésekor.","shortLead":"Az EU Csalás Elleni Hivatala megerősítette: vizsgálja, történt-e csalás az Európai Regionális Fejlesztési Alapok és...","id":"20190729_Vizsgalatot_inditott_az_OLAF_a_Microsoftugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fb7b9-c984-43ea-b56c-f605cf17edb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Vizsgalatot_inditott_az_OLAF_a_Microsoftugyben","timestamp":"2019. július. 29. 16:28","title":"Vizsgálatot indított az OLAF a Microsoft-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben is. Ez utóbbi az igazi terepe. A második világháborúban megjárt két megsemmisítő tábort is, az mentette meg az életét, hogy értett a kertészkedéshez. Azt vallja, hogy ne múljon el nap munka nélkül. A klímaváltozás aggasztja, van is egy tanácsa, mit tehetünk egy ilyen világban.","shortLead":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben...","id":"20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360272ac-45b6-4b4a-bbf3-96dc764f2d02","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","timestamp":"2019. július. 28. 10:00","title":"100 éves lett Bálint gazda – „Állítólag kedvelnek az emberek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]