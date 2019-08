Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budafoki 79 éves bácsi ki tudná fizetni a kapcsolódó költségeit. Visszament az egykori bérlakásához nosztalgiázni, látható az RTL Klub Híradójának anyagában.\r

\r

","shortLead":"A budafoki 79 éves bácsi ki tudná fizetni a kapcsolódó költségeit. Visszament az egykori bérlakásához nosztalgiázni...","id":"20190801_Voltam_valaki_most_semmi_vagyok_megszolalt_a_budafoki_hajlektalanszallora_szamuzott_bacsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d94fe1a-3a28-4bb9-8351-9af0feacfaac","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Voltam_valaki_most_semmi_vagyok_megszolalt_a_budafoki_hajlektalanszallora_szamuzott_bacsi","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:41","title":"\"Voltam valaki, most semmi vagyok\" megszólalt a budafoki, hajléktalanszállóra száműzött bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt napot kellett volna várnia Moszkvában a bangkoki csatlakozásra egy Budapesten dolgozó thai szakácsnak, aki ezen annyira kibukott, hogy elkezdett inni, az ezt követő 43 napra csak homályosan emlékszik.\r

\r

","shortLead":"Öt napot kellett volna várnia Moszkvában a bangkoki csatlakozásra egy Budapesten dolgozó thai szakácsnak, aki ezen...","id":"20190731_Duheben_inni_kezdett_egy_thai_ferfi_a_moszkvai_repteren_43_nappal_kesobb_kerult_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2059d45-4374-4d4b-9738-bcdad0fc597e","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Duheben_inni_kezdett_egy_thai_ferfi_a_moszkvai_repteren_43_nappal_kesobb_kerult_elo","timestamp":"2019. július. 31. 16:55","title":"Dühében inni kezdett egy thai férfi a moszkvai reptéren, 43 nappal később került elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"Pierre Gasly hatalmasat ugrott előre a Forma–1-es ranglétrán azzal, hogy alig egy évnyi tapasztalattal beülhetett egy Red Bullba. Joggal gondolhatnánk, hogy frusztráló lehet a sportág egyik legfényesebb csillagának kikiáltott Max Verstappen csapattársának lenni, de a fiatal francia versenyző másként gondolja.","shortLead":"Pierre Gasly hatalmasat ugrott előre a Forma–1-es ranglétrán azzal, hogy alig egy évnyi tapasztalattal beülhetett...","id":"20190802_Mekkora_buli_Max_Verstappen_csapattarsanak_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb6f870-bfb3-4b74-b6b9-f1e09ab0ac89","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Mekkora_buli_Max_Verstappen_csapattarsanak_lenni","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:45","title":"Mekkora buli Max Verstappen csapattársának lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c658ed-fe61-44d0-bd68-4fb06cdb3007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először született olyan déli szélesszájú orrszarvú az USA-ban, amely mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg. Ez leginkább annak a két északi szélesszájú orrszarvúnak jó hír, amely az alfajból még él - mindketten nőstények ugyanis. De az első északi orrszarvúbébik csak 10-20 év múlva születhetnek meg.\r

\r

","shortLead":"Először született olyan déli szélesszájú orrszarvú az USA-ban, amely mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg...","id":"20190731_Egyre_biztosabbnak_tunik_hogy_megoldodhat_az_eszaki_szelesszaju_orrszarvuak_kihalasanak_problemaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04c658ed-fe61-44d0-bd68-4fb06cdb3007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2209e2-7851-483c-8fce-7ea7f3d8ea78","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Egyre_biztosabbnak_tunik_hogy_megoldodhat_az_eszaki_szelesszaju_orrszarvuak_kihalasanak_problemaja","timestamp":"2019. július. 31. 19:33","title":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy megmenekülhet az északi szélesszájú orrszarvú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","shortLead":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","id":"20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a382a9c5-82db-4ae7-8859-aad9d8775836","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","timestamp":"2019. július. 31. 20:55","title":"Fertőző májgyulladásban betegedtek meg többen egy szabolcsi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b6d54b-b85f-449b-b0be-ae48263af73e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen elfogadhatja, hogy Orbán Viktor Trócsányi Lászlót jelöli EU-biztosnak, de az már messze nem olyan biztos, hogy a volt igazságügyi miniszter komoly portfoliót kap Brüsszelben. ","shortLead":"Az Európai Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen elfogadhatja, hogy Orbán Viktor Trócsányi Lászlót jelöli...","id":"20190731_Trocsanyi_sorsa_mulhat_Orban_Viktor_brusszeli_utjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b6d54b-b85f-449b-b0be-ae48263af73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a336f1-b747-4394-a8a6-17177c5fe479","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Trocsanyi_sorsa_mulhat_Orban_Viktor_brusszeli_utjan","timestamp":"2019. július. 31. 20:00","title":"Trócsányi László sorsa múlhat Orbán Viktor csütörtöki útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4190db-4e6d-4a0a-99a3-14875bf0b2df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majd lement a főbérlőhöz, és őt kezdte el fenyegetni. ","shortLead":"Majd lement a főbérlőhöz, és őt kezdte el fenyegetni. ","id":"20190801_Felmondtak_az_alberletet_cserebe_szetverte_a_lakast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b4190db-4e6d-4a0a-99a3-14875bf0b2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60df0052-5087-414e-879d-ac382cae4426","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Felmondtak_az_alberletet_cserebe_szetverte_a_lakast","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:23","title":"Felmondták az albérletet, cserébe szétverte a lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e3798-9e83-4b55-8d40-65d705f12878","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi és a nő ellen orgazdaság miatt is vádat emeltek. ","shortLead":"A férfi és a nő ellen orgazdaság miatt is vádat emeltek. ","id":"20190801_Kabitoszer_hatasa_alatt_gepkocsival_mentek_autot_lopni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e08e3798-9e83-4b55-8d40-65d705f12878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eaab32-a272-4f54-b0fc-45f4ca29a76d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Kabitoszer_hatasa_alatt_gepkocsival_mentek_autot_lopni","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:05","title":"Kábítószer hatása alatt gépkocsival mentek autót lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]