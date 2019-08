Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt napot kellett volna várnia Moszkvában a bangkoki csatlakozásra egy Budapesten dolgozó thai szakácsnak, aki ezen annyira kibukott, hogy elkezdett inni, az ezt követő 43 napra csak homályosan emlékszik.\r

\r

","shortLead":"Öt napot kellett volna várnia Moszkvában a bangkoki csatlakozásra egy Budapesten dolgozó thai szakácsnak, aki ezen...","id":"20190731_Duheben_inni_kezdett_egy_thai_ferfi_a_moszkvai_repteren_43_nappal_kesobb_kerult_elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2059d45-4374-4d4b-9738-bcdad0fc597e","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Duheben_inni_kezdett_egy_thai_ferfi_a_moszkvai_repteren_43_nappal_kesobb_kerult_elo","timestamp":"2019. július. 31. 16:55","title":"Dühében inni kezdett egy thai férfi a moszkvai reptéren, 43 nappal később került elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69d8abe-2af1-47d7-9a49-5c1c8c72e282","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A debreceni nőt egyszer akció közben fel is vette egy ipari kamera. ","shortLead":"A debreceni nőt egyszer akció közben fel is vette egy ipari kamera. ","id":"20190801_Kifizette_az_debreceni_no_az_autosokat_aki_15_kocsit_karcolt_vegig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b69d8abe-2af1-47d7-9a49-5c1c8c72e282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f2a5f9-7f21-4cbd-98a3-e6d50889d2e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Kifizette_az_debreceni_no_az_autosokat_aki_15_kocsit_karcolt_vegig","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:23","title":"15 autót karcolt végig egy nő, most kártalanította az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f4e784-5a8b-4227-b218-ec2010505ffb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kisebb kapacitású akkumulátorral szerelt e-tron értelemszerűen olcsóbb lesz az eddigi változatnál.","shortLead":"A kisebb kapacitású akkumulátorral szerelt e-tron értelemszerűen olcsóbb lesz az eddigi változatnál.","id":"20190802_itt_az_uj_audi_villanyauto_nem_megnovelt_hanem_csokkentett_hatotavval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12f4e784-5a8b-4227-b218-ec2010505ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f59232c-a64c-49a0-abcf-3e3fd4b3279a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_itt_az_uj_audi_villanyauto_nem_megnovelt_hanem_csokkentett_hatotavval","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:21","title":"Itt az új Audi villanyautó, nem megnövelt, hanem csökkentett hatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ecaterina Andronescu az áldozatot elmarasztaló megjegyzéseket tett. Néhány napja a belügyminiszter mondott le a gyilkosság miatt. ","shortLead":"Ecaterina Andronescu az áldozatot elmarasztaló megjegyzéseket tett. Néhány napja a belügyminiszter mondott le...","id":"20190802_A_roman_oktatasi_miniszter_is_belebukott_a_meggyilkolt_15_eves_lany_ugyebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1ac436-88ec-4d04-9788-b31cde7b3c44","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_A_roman_oktatasi_miniszter_is_belebukott_a_meggyilkolt_15_eves_lany_ugyebe","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:02","title":"A román oktatási miniszter is belebukott a meggyilkolt 15 éves lány ügyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Domokos László arról is beszélt egy konferencián, hogy az állami szférában is mérni kellene a hatékonyságot.\r

\r

","shortLead":"Domokos László arról is beszélt egy konferencián, hogy az állami szférában is mérni kellene a hatékonyságot.\r

\r

","id":"20190731_Tovabbi_allami_elbocsatasokat_varna_el_az_ASZ_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b0cb26-d7b5-4ff1-9213-b6b513859233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Tovabbi_allami_elbocsatasokat_varna_el_az_ASZ_elnoke","timestamp":"2019. július. 31. 20:48","title":"További állami elbocsátásokat várna el az ÁSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Huawei Mate 30-ról, ezek alapján igen erős kamerarendszer kerülhet bele.","shortLead":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Huawei Mate 30-ról, ezek alapján igen erős kamerarendszer kerülhet bele.","id":"20190801_huawei_mate_30_dupla_40_megapixeles_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb53a56e-4318-40e4-82af-4d35c3709bd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_huawei_mate_30_dupla_40_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:03","title":"Két 40 megapixeles kamera kerülhet a Huawei új csúcsmobiljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6d7d83-6fef-4e17-9a06-12e0353350c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen tíz megyében várható zivatar és felhőszakadás.","shortLead":"Összesen tíz megyében várható zivatar és felhőszakadás.","id":"20190801_A_fel_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_viharok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c6d7d83-6fef-4e17-9a06-12e0353350c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c5f732-57f0-4b8d-b494-8718b817db7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_A_fel_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_viharok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:51","title":"A fél országra figyelmeztetést adtak ki viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea677544-8a57-483c-bb70-7f96670d39ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felveszi a kesztyűt az Apple ellenében a Google: egy nem túl magas fix havidíjért cserébe több száz fizetős alkalmazáshoz – köztük játékokhoz – férhetnek hozzá további költségek nélkül az androidosok. Jön a Google Play Pass, néhányan már használhatják is.","shortLead":"Felveszi a kesztyűt az Apple ellenében a Google: egy nem túl magas fix havidíjért cserébe több száz fizetős...","id":"20190802_google_play_pass_apple_arcade_elofizetes_premium_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea677544-8a57-483c-bb70-7f96670d39ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e53b484-c29e-4690-9c90-6e46e09646ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_google_play_pass_apple_arcade_elofizetes_premium_alkalmazas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:03","title":"Remek hír, ha androidos mobilja van: 1500 forintért rengeteg fizetős apphoz kap hozzáférést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]