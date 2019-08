Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Agrárkamara szerint a dinnyetermelést veszélyezteti a 99 forintos ár, a Lidl viszont állítja: a termelők kértek segítséget, hogy el tudják adni a felesleget.","shortLead":"Az Agrárkamara szerint a dinnyetermelést veszélyezteti a 99 forintos ár, a Lidl viszont állítja: a termelők kértek...","id":"20190808_Valaszolt_a_Lidl_miert_99_forint_a_dinnye_kiloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdfe2f5-04fd-4dbb-91b6-8a7ce7e5d892","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Valaszolt_a_Lidl_miert_99_forint_a_dinnye_kiloja","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:52","title":"Válaszolt a Lidl, miért 99 forint a dinnye kilója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1070bbae-d99f-4e5b-a01a-a40c822dbf56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fehér Audi S6 Avant persze nem egy szerény darab az 5,2 literes motorjával és 435 lóerejével.","shortLead":"A fehér Audi S6 Avant persze nem egy szerény darab az 5,2 literes motorjával és 435 lóerejével.","id":"20190806_Elado_egy_Audi_S6os_amely_nem_titkolja_melyik_focistae_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1070bbae-d99f-4e5b-a01a-a40c822dbf56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4c1e61-164f-474e-a2e9-a1a85141ce0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Elado_egy_Audi_S6os_amely_nem_titkolja_melyik_focistae_volt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:25","title":"Eladó egy Audi S6-os, amely nem titkolja, melyik focistáé volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e111193e-88d0-482f-b61e-ecdcc4114478","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Vállalati kötvényeket akar kibocsátani a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG, részben ebből fedezhetik a T-Systems megvásárlását. A kötvényekből 20 milliárdot a jegybank vásárolhat fel kötvényvásárlási programja keretében. A vételár maradékát részvénykibocsátásból és részvényátruházással fedezhetik.","shortLead":"Vállalati kötvényeket akar kibocsátani a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG, részben ebből fedezhetik...","id":"20190807_A_Meszaroskozeli_4iG_a_Matolcsyfele_MNB_programjara_jatszik_a_TSystems_felvasarlasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e111193e-88d0-482f-b61e-ecdcc4114478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a31ca9-672e-4ef2-9f0d-f366c2a52372","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_A_Meszaroskozeli_4iG_a_Matolcsyfele_MNB_programjara_jatszik_a_TSystems_felvasarlasahoz","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:06","title":"A Mészáros-közeli 4iG a Matolcsy-féle MNB programjára játszik a T-Systems felvásárlásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szinte felfoghatatlan, hogy Új-Zélandra érkezése óta az ember milyen mértékben tizedelte meg az ott élő madárvilágot.","shortLead":"Szinte felfoghatatlan, hogy Új-Zélandra érkezése óta az ember milyen mértékben tizedelte meg az ott élő madárvilágot.","id":"20190807_uj_zeland_madarvilag_termeszet_karokozas_emberi_beavatkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371506bc-cd34-4c93-8db9-eae8e1fbf3e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_uj_zeland_madarvilag_termeszet_karokozas_emberi_beavatkozas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:03","title":"50 000 000 év alatt heverhetné ki az új-zélandi madárvilág az ember kártételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajátos okfejtéssel reagált egy LMP-s képviselői kérdésre Völner Pál.","shortLead":"Sajátos okfejtéssel reagált egy LMP-s képviselői kérdésre Völner Pál.","id":"20190807_szombathelyi_fidesz_varga_judit_volner_pal_balazsy_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d468fff3-ccc3-4ef6-b2ab-22c5f5ca66df","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_szombathelyi_fidesz_varga_judit_volner_pal_balazsy_peter","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:33","title":"Varga Judit államtitkára megüzente: jegyzőként is lehet kampányolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Számítottunk az eltérő véleményekre” – mondta a cég, de konkrét politikai felvetésekre, megnyilatkozásokra nem szeretnének reagálni.","shortLead":"„Számítottunk az eltérő véleményekre” – mondta a cég, de konkrét politikai felvetésekre, megnyilatkozásokra nem...","id":"20190807_Reagalt_a_CocaCola_a_Hit_Gyulekezete_kirohanasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540e4392-9da3-451d-a8a3-eaa269abd364","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Reagalt_a_CocaCola_a_Hit_Gyulekezete_kirohanasara","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:31","title":"Reagált a Coca-Cola a Hit Gyülekezete kirohanására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hete, hogy együttműködést kötött a grafikus kártyáiról is ismert AMD-vel a Samsung. Most már azt is tudni, mikor számíthatunk az első ilyen komponenssel szerelt készülékekre.","shortLead":"Pár hete, hogy együttműködést kötött a grafikus kártyáiról is ismert AMD-vel a Samsung. Most már azt is tudni, mikor...","id":"20190807_samsung_amd_radeon_grafikus_kartya_vezerlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c2f2a3-a72a-4139-88b1-30cdae2e58c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_samsung_amd_radeon_grafikus_kartya_vezerlo","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:03","title":"Óriási változás jöhet a Samsung mobiljainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptembertől nem adják ki a 2015-ben indított lapot. ","shortLead":"Szeptembertől nem adják ki a 2015-ben indított lapot. ","id":"20190806_Megszunik_a_Riposthoz_tartozo_Hello_magazin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef1f714-1b16-4ff4-abb9-0013fa64ac56","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_Megszunik_a_Riposthoz_tartozo_Hello_magazin","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:20","title":"Megszűnik a Riposthoz tartozó Hello! magazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]