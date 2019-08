Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67852162-e343-40ab-882e-d18ea6e62c96","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hacsak nem arra vágyik, hogy az olasz rendőrök sípolva hajtsák el, és még fizetnie is kelljen.","shortLead":"Hacsak nem arra vágyik, hogy az olasz rendőrök sípolva hajtsák el, és még fizetnie is kelljen.","id":"20190807_A_romai_Spanyol_lepcson_elvezne_az_edes_eletet_Ne_tegye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67852162-e343-40ab-882e-d18ea6e62c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca13dce8-3127-4a22-ad40-b806de6144ae","keywords":null,"link":"/elet/20190807_A_romai_Spanyol_lepcson_elvezne_az_edes_eletet_Ne_tegye","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:26","title":"A római Spanyol lépcsőn élvezné az édes életet? Ne tegye!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e947730-233b-45ea-a884-4b9ed211aea1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több tucat startup vállalkozást támogatott már a Cato Networks Izraelben, ahol Slomo Cramer újfajta kultúrát szeretne meghonosítani az üzleti világban. ","shortLead":"Több tucat startup vállalkozást támogatott már a Cato Networks Izraelben, ahol Slomo Cramer újfajta kultúrát szeretne...","id":"20190808_Izraeli_vallalkozo_ugy_kell_uzletelni_ahogyan_a_profi_kosarasok_jatszanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e947730-233b-45ea-a884-4b9ed211aea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b7c327-513b-4f2e-9660-7be15484097b","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Izraeli_vallalkozo_ugy_kell_uzletelni_ahogyan_a_profi_kosarasok_jatszanak","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:15","title":"Izraeli vállalkozó: úgy kell üzletelni, ahogyan a profi kosarasok játszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0f113f-9852-4030-97ab-2947654007e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kibírhatatlan tömeg volt a Szigeten, többek szerint gyakorlatilag lehetetlen volt kijutni. A szervezők szerint a kijutás a biztonsági terveknek megfelelőlen haladt.","shortLead":"Kibírhatatlan tömeg volt a Szigeten, többek szerint gyakorlatilag lehetetlen volt kijutni. A szervezők szerint...","id":"20190808_A_pultosok_mentettek_a_latogatokat_a_Szigeten_akkora_volt_a_tomegnyomor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae0f113f-9852-4030-97ab-2947654007e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2905332c-727d-4c1b-b72d-454628a94282","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_A_pultosok_mentettek_a_latogatokat_a_Szigeten_akkora_volt_a_tomegnyomor","timestamp":"2019. augusztus. 08. 05:40","title":"Tömegnyomor a Szigeten, a pultosok mentettek embereket, inogni kezdett a K-híd is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78379ca8-f5ce-4246-800f-6ecda8720e75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mesébe illő dolog történt Hajdúsámsonon, ha nem mutattak volna erről képeket, el sem hisszük. ","shortLead":"Mesébe illő dolog történt Hajdúsámsonon, ha nem mutattak volna erről képeket, el sem hisszük. ","id":"20190807_A_Mese_utcaban_esett_kutba_egyutt_egy_oz_es_egy_macska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78379ca8-f5ce-4246-800f-6ecda8720e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3173e6fd-a3db-4613-82e7-e8238f80fc91","keywords":null,"link":"/elet/20190807_A_Mese_utcaban_esett_kutba_egyutt_egy_oz_es_egy_macska","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:23","title":"A Mese utcában esett kútba együtt egy őz és egy macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Augusztus végén várható egy újabb hullám. A bérleti díjak maradtak a korábbi átlagon.\r

